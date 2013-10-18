Посол Британии: еще есть время для решения вопроса Тимошенко

Посол Британии в Украине Саймон Смит в интервью ВВС Украина сказал, что за те несколько недель, которые остались до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, Украина может сделать больше для того, чтобы соглашение об ассоциации с ЕС было подписано.

Также посол рассказал, что его больше всего поразило в Украине за то время, что он работает в Киеве.

Саймон Смит: Я уже год работаю послом Великобритании в Украине и убежден, что Украина имеет огромный потенциал в разных смыслах. Потенциал в сфере энергетической, также в сфере сельского хозяйства, но прежде всего - это потенциал населения. Я встречался со многими студентами, молодыми людьми, и я убежден, что в этом смысле Украина имеет хорошее будущее.

ВВС Украина: Чего Вам больше всего не хватает в Украине? За чем британским Вы скучаете?

Саймон Смит: Поскольку я профессиональный дипломат и работал во многих странах, я не очень много за чем-то скучаю. Я привык к различным обстоятельствам и условиям. Я иногда скучаю за тем, чтобы смотреть игру наших местных футбольных клубов, а не тех клубов, которые играют здесь. Но познавать различные окружения - это часть моей работы.

Если и есть что-то, чего мне не хватает, то это что-то очень банальное: мне очень сложно купить мармайт (популярный в Британии экстракт дрожжей - Ред.) здесь, в Украине. Но видите, это не серьезно! (Смеется - Ред.)

"Я бы не преуменьшал значение феномена расизма"

ВВС Украина: Вы чувствуете сейчас, через год после Евро-2012, изменения в отношении британцев к украинцам? Принимая во внимание заявления о расизме, которых было много в британских СМИ...

Саймон Смит: Я думаю, что именно Евро-2012 вызвало интересную перемену в отношении к украинцам. Конечно, доля британцев, которые приехали в Украину на чемпионат, была очень небольшой. Тем не менее, когда 10 тысяч человек приезжают в Украину, многие из них - впервые, это может оказать значительный множественный эффект, потому что они возвращаются, рассказывают о стране, в которой побывали.

И у меня от общения с людьми, которые приезжали на Чемпионат, сложилось впечатление, что им очень понравилось. Они чувствовали, что им рады и что они побывали в стране, которая не была настолько странной и отличающейся, как они себе представляли. Оказалось, что, проехав тысячи километров, они оказались в еще одной европейской стране.

Мне кажется, что и сейчас очень сложно убедить британских бизнесменов, которые не знают украинского рынка, приехать сюда впервые и взглянуть на возможности Саймон Смит, посол Британии в Украине

Однако я бы не преуменьшал значение феномена расизма, и я бы не делал вид, что этого нет. Всем нам надо очень серьезно относиться к этому вопросу.

Недавно мы видели, как УЕФА и организация, которая мониторит проявления расизма среди зрителей на спортивных мероприятиях, выразили обеспокоенность поведением некоторых групп украинских зрителей. Это присуще не только Украине, это проблема, с которой власти и население должны бороться во всей Европе, где бы это ни случилось. Нет страны, в которой бы не было расизма.

Очень важно, чтобы мы не делали вид, что этого нет. Вместо этого, необходимо принимать меры, чтобы продемонстрировать, насколько неприемлемы публичные проявления расизма, насколько неприемлема любая дискриминация по расовому признаку.

Бизнесу не хватает уверенности

ВВС Украина: Сейчас, через год после Евро, чувствуете ли Вы рост интереса к Украине со стороны Великобритании? Со стороны бизнеса, журналистов, ученых...

Саймон Смит: С одной стороны, да. Такие масштабные публичные мероприятия, которые привлекают внимание к странам, могут оказывать очень позитивный эффект, приближая эти страны, утверждая их на карте мира.

Я думаю, что такие события как Чемпионат Европы помогают британцам отвечать на вопрос, является ли Украина европейской страной. Возможно, немного странно выглядит то, что такой эффект производит футбольный чемпионат, но такие события влияют на десятки тысяч человек. И в этом смысле, мне кажется, есть сильное чувство, что Украина - европейская страна.

Это помогает в дебатах о европейском будущем Украины. Но я бы не утверждал, что такие вещи вызывают больше интереса к Украине со стороны британского бизнеса.

Очевидно, что бизнес сюда привлечет постоянное улучшение климата, в котором бы инвесторы чувствовали себя в безопасности, хорошо и защищенно, причем как со стороны компетентных органов в Украине, так и со стороны судов в случае, если бизнес сталкивается с проблемами, которые необходимо решать в суде. И в этой сфере нужно больше прогресса.

Мне кажется, что и сейчас очень сложно убедить британских бизнесменов, которые не знают украинского рынка, приехать сюда впервые и взглянуть на возможности. Мы уверены, что эти возможности есть, но я чувствую, что здесь нет необходимого уровня уверенности в независимости судебной системы, которая сможет адекватно защитить интересы инвесторов.

Нет уверенности в том, что важные учреждения – например, министерство налогов и сборов, - способны работать последовательно, обоснованно, предсказуемо и в соответствии со всеми правилами. Мне кажется, что здесь есть много пространства для совершенствования и увеличения уверенности британского бизнеса.

Без решения дела Тимошенко есть сомнения относительно доверия

ВВС Украина: Продолжает ли Великобритания поддерживать евроинтеграционные стремления Украины?

Саймон Смит: Конечно. Мы очень сильно поддерживаем евроинтеграционные устремления Украины. Британское правительство всегда активно поддерживало расширение ЕС.

Мы очень заинтересованы в глубоком сотрудничестве Евросоюза со странами-соседями. И когда мы говорим об углублении отношений, то речь идет не только об ассоциации (с Украиной - Ред.), но и о всеобъемлющей зоне свободной торговли, которая будет глубже и существеннее, чем любая из сделок, которые ЕС когда-либо заключал со своими соседями. Это очень амбициозная цель, но британское правительство очень ее поддерживает. Мы хотим, чтобы это соглашение было успешным, это в интересах и ЕС, и Украины, и Великобритании.

ВВС Украина: Но достаточно ли Украина делает для успеха этой сделки? Для того, чтобы ее подписание стало реальностью?

Саймон Смит: Нам кажется, что Украина все еще может сделать больше, чтобы это стало реальностью. Есть еще несколько недель до Вильнюсского саммита. И самым большим вопросом всегда было, будут ли правительства 28 стран иметь достаточную уверенность в том, что сейчас самое время сделать следующий шаг в отношениях с Украиной: что обе стороны осознают, как это работает, какие стандарты и требования лежат в основе функционирования единого рынка в Европейском Союзе. И именно этим вопросом будут задаваться министры: достаточно ли у нас уверенности, что это время пришло.

У многих европейских столиц остались замечания относительно процесса, в результате которого Тимошенко оказалась за решеткой Саймон Смит, посол Британии в Украине

И, как по мне, за оставшиеся недели еще есть время поднять этот уровень уверенности. Еще есть время завершить работу над законопроектом о генеральной прокуратуре, убедить тех, кто принимает решения в ЕС, в том, что выборы в будущем будут проходить в Украине честно, и, конечно, еще есть время принять решение относительно будущего экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

ВВС Украина: И сейчас самым большим вопросом является, возможно ли подписание Соглашения без освобождения Юлии Тимошенко, без решения ее вопроса?

Саймон Смит: Мне кажется, что для всех очевидно: у многих европейских столиц остались замечания относительно процесса, в результате которого Тимошенко оказалась за решеткой.

Именно поэтому есть опасение, что без решения этого дела они поедут в Вильнюс без достаточного уровня уверенности, чтобы сказать: в Украине, с которой мы будем иметь дело, положения соглашения об ассоциации и о свободной торговле будут работать, Украина - это партнер, который готов работать в соответствии с европейскими ценностями.

Мне кажется, что многим людям ясно: без решения дела Тимошенко есть сомнения, что удастся достичь необходимого уровня доверия.

Такие решения - не для последнего момента

ВВС Украина: Замечали ли Вы изменения в риторике со стороны представителей ЕС по делу Тимошенко?

Мне кажется, что многим людям ясно: без решения дела Тимошенко есть сомнения, что удастся достичь необходимого уровня доверия Саймон Смит, посол Британии в Украине

Саймон Смит: По моему мнению, совершенно ясно, о каких параметрах в беседах с украинским правительством говорят два президента, Кокс и Квасьневский, которые работали от имени Европейского парламента и которые были в Украине, кажется, 23 раза. И я не думаю, что в Европе кто-то считает, что изменилась риторика.

Наоборот, мне кажется, что европейские страны постоянно пытаются донести: они бы хотели увидеть прогресс в определенном количестве направлений. И мы постоянно напоминаем о выводах Совета министров иностранных дел ЕС от 10 декабря, когда они призывали к решительным действиям и ощутимому прогрессу в некоторых областях, вызывающих беспокойство. И, конечно, судьба Тимошенко является одной из таких сфер в контексте обеспокоенности государств-членов ЕС выборочным правосудием. Но, как я уже упоминал, министры будут оценивать прогресс в целом ряде направлений, которые на повестке дня ассоциации.

ВВС Украина: Когда самый крайний дедлайн для Украины со всеми этими реформами?

Саймон Смит: Как по мне, очень важно то, что такого абсолютного дедлайна нет. То есть, конечно, мы знаем, что 29 ноября Вильнюсский саммит завершится, и это может быть дедлайном.

Мы также знаем, что в таких делах решения не стоит принимать в последний момент. Очень оправданно, что никто не говорит об абсолютном дедлайне. Поэтому я настаиваю на постоянном укреплении доверия, и как по мне, этот процесс может продолжаться и продолжаться, и я бы хотел видеть, как это происходит ежедневно до саммита, потому что это будет совершенно новая страница в отношениях Украины с ЕС.

С Саймоном Смитом общалась Дарья Тарадай.