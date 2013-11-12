Безопасно, но не очень: образ Украины в иностранных путеводителях
Если вы собрались ехать в Украину, скорее всего, ваше путешествие будет приятным и вполне комфортным. Но помните, "там" - это вам не "здесь", поэтому следует позаботиться о собственной безопасности и быть всегда готовым к сюрпризам, которыми переполнена эта приветливая восточноевропейская страна. Примерно в таком дипломатичном духе к своим гражданам обращаются правительства и туристические компании англоязычных стран.
А "сюрпризов" в Украине, как свидетельствуют сайты этих учреждений, не так уж и мало. И не самый большой из них - это мелкие кражи и мошенничество, жертвами которых часто становятся именно иностранцы.
"Украинцы обычно распознают иностранца за 10 шагов, так что как бы вы не пытались слиться с толпой, вы все равно будете выделяться как "богатый" западный турист, поэтому лучше не усложняйте ситуацию и не светите деньгами", - советует своим читателям Lonely Planet, один из самых известных туристических путеводителей.
"Преступность в Украине растет, - пишет государственный туристический портал Австралии www.smartraveller.gov.au - Здесь регулярны случаи ограбления, карманных краж и выхватывания сумок из рук. Особенно речь идет об общественном транспорте, людных рынках, популярных туристических местах, а также барах и ночных клубах".
Один из приемов украинских мошенников описан практически в каждой официальной рекомендации. Будто бы случайный прохожий находит прямо под ногами доверчивого туриста утерянный кем-то кошелек. После этого он (а это, конечно, мошенник!) дружелюбно предлагает иностранцу поделиться только что найденными деньгами и приглашает счастливчика отойти в уютный дворик, чтобы там озолотить его. Иностранцам, конечно, рекомендуют не вмешиваться в такие разговоры и двигаться дальше, не отклоняясь от курса.
Туристам также советуют не ходить в одиночку на неосвещенных улицах после захода солнца.
Наша милиция их бережет?
Правительство Соединенных Штатов, чьи граждане регулярно обеспокоены стрельбой в собственной стране, предусмотрительно объясняет: в Украине большинство преступников не носят с собой пистолетов или винтовок.
"Когда дело все же доходит до насильственных нападений, обычно в ход идут удары кулаками и ногами или бутылки, оказавшиеся под рукой, или другие подобные вещи, которые используются как дубинки", - объясняет правительственный туристический сайт travel.state.gov.
Особенно внимательными следует быть представителям малораспространенных в Украине национальностей, а также гомосексуалам, предостерегают официальные и неофициальные путеводители.
"Ситуация далеко не такая плохая, как, например, в Санкт-Петербурге, но если у вас внешность темнокожего, азиата или жителя Ближнего Востока, будьте начеку и ведите себя особенно осторожно, когда выходите на улицу вечером или ночью", - рекомендует Lonely Planet.
Авторы путеводителя напоминают о случае 2008 года, когда в Киеве на улице 15-ю ударами ножа убили конголезца, искавшего убежища в Украине.
А правительство США предостерегает, что в стране, чиновники которой известны откровенно пренебрежительными репликами в адрес геев, регулярно нападают также и на представителей сексуальных меньшинств.
"Посольство США (в Украине - Ред.) располагает многочисленными и заслуживающими доверия показаниями жертв насильственных преступлений на почве ненависти, в которых утверждается, что одетые в форму полицейские наблюдали за нападениями и не делали ничего, чтобы остановить их, помочь жертве после избиения и выследить и задержать нападавших", - предостерегает американское правительство своих туристов.
То же сказано и о жертвах изнасилований - "не ждите активного содействия со стороны украинских правоохранителей".
Окончательно отказавшись от дипломатичности, государственный туристический ресурс США объясняет своим гражданам, что милиция в Украине "имеет низкую зарплату и мотивацию, плохое оборудование и считается одним из самых коррумпированных учреждений".
Кроме того, подавляющее большинство правоохранителей не говорят по-английски. При этом милиционеры имеют право остановить вас на улице, чтобы проверить документы, поэтому паспорт лучше носить с собой, добавляет веб -ресурс.
Маршрутки и СВ
Дороги плохие и неосвещенные, водители часто игнорируют дорожные знаки, не включают "поворотов", не пропускают пешеходов даже там, где переходы четко обозначены, паркуются на тротуарах, ездят пьяными, а иногда и вообще без прав. Так можно кратко обобщить оговорки об особенностях украинского дорожного движения от правительств США, Великобритании, Ирландии, Канады и Австралии.
Поэтому иностранцам рекомендуют ради их же безопасности не выезжать вечером или ночью за пределы крупных городов.
Если же произошла неприятность и водитель-иностранец попал в ДТП на неуютной украинской дороге, правительство США дает четкие инструкции: не перемещайте автомобиль с места аварии, если только он не создает явно опасную ситуацию. И добавляет: вполне вероятно, что ждать милицию придется несколько часов. Однако есть и хорошая новость: дорожный затор, вызванный вашим побитым автомобилем, в Украине не считается явно опасной ситуацией.
Вывод очевиден: в Украина безопаснее путешествовать поездами и автобусами, тем более, что интересных впечатлений там мало не будет.
"Это очень специфический опыт: когда смотришь, как автобусы приезжают и уезжают, казалось бы, без всякого ритма или причины, а водители иногда украшают свои кабины иконками, занавесками или пластиковыми цветами", - делится впечатлениями от украинской автостанции Lonely Planet.
Отдельное внимание путеводители уделяют украинским маршруткам.
"Билет обычно стоит где-то между 1,50 и 3 грн. И стоит помнить, что пассажиры часто передают плату за проезд водителю через руки других пассажиров", - уточняет сайт ирландского Департамента по международным делам и торговле.
Несколько больше предостережений касаются поездов: там может быть опасно, если ехать ночью и не закрывать двери купе, предостерегает канадское правительство.
Однако турист из Бельгии, корреспондент интернет-форума об Украине на сайте Lonely Planet под ником mvbergen, пишет о другой стороне проблемы закрытых дверей купе: вам может просто не хватить сил сделать это.
"Вот краткое описание того, что вы получите за 100 евро, заплатив за первый класс в украинском поезде, - пишет он. - Одна кровать в двухместном купе, телевизор с ужасным изображением, который показывает только рекламу украинской железной дороги... занавески, падающие каждый раз, когда вы их раздвигаете, неисправная сигнализация, неисправные розетки..., грязные туалеты, отсутствие воды и туалетной бумаги".
Все это так глубоко поразило иностранца, что он даже выложил на Youtube видеоролик о скудном комфорте украинского СВ.
"Раздражающие мелочи"
Если послушать впечатления иностранных туристов, которые, несмотря на все предостережения, все-таки побывали в Украине, становится понятным, что они знают об этой стране несколько больше и глубже, чем их правительства, выдающие рекомендации.
Парадоксальную противоречивость внутренней украинской жизни тонко отметил житель Турции, пишущий на форуме Lonely Planet под ником maenad: "Украинцы в целом приветливые люди, если с ними сойтись поближе. Но продавцы, чиновники и часто прохожие, у которых спрашиваешь дорогу, бывают невероятно грубыми".
Сильнее всего заграничных посетителей в Украине поражает бюрократический, апатичный и иногда бесцеремонно вульгарный сервис, соглашается Lonely Planet.
"Онемевшие работники гостиничных стоек регистрации, продавцы, которые никуда не спешат, и билетные кассы, закрывающиеся именно тогда, когда вы выстояли длинную очередь - Украине еще предстоит стряхнуть с себя все эти раздражающие мелочи, унаследованные от Советского Союза", - пишет путеводитель.
И добавляет: проведя в этой стране немного больше времени, вы привыкаете к шальному стилю езды, переполненному транспорту, мусору на улицах, поголовному курению и почти суеверному страху местных жителей перед сквозняками - то есть свежим воздухом - особенно в душных маршрутках.
С другой стороны, все это - детали большого полотна, на котором вырисовываются впечатления. А Украина - именно та страна, куда стоит ехать, чтобы сойти с протоптанной тропы в поисках настоящих приключений.