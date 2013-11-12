Безопасно, но не очень: образ Украины в иностранных путеводителях

Если вы собрались ехать в Украину, скорее всего, ваше путешествие будет приятным и вполне комфортным. Но помните, "там" - это вам не "здесь", поэтому следует позаботиться о собственной безопасности и быть всегда готовым к сюрпризам, которыми переполнена эта приветливая восточноевропейская страна. Примерно в таком дипломатичном духе к своим гражданам обращаются правительства и туристические компании англоязычных стран.

А "сюрпризов" в Украине, как свидетельствуют сайты этих учреждений, не так уж и мало. И не самый большой из них - это мелкие кражи и мошенничество, жертвами которых часто становятся именно иностранцы.

"Украинцы обычно распознают иностранца за 10 шагов, так что как бы вы не пытались слиться с толпой, вы все равно будете выделяться как "богатый" западный турист, поэтому лучше не усложняйте ситуацию и не светите деньгами", - советует своим читателям Lonely Planet, один из самых известных туристических путеводителей.

"Преступность в Украине растет, - пишет государственный туристический портал Австралии www.smartraveller.gov.au - Здесь регулярны случаи ограбления, карманных краж и выхватывания сумок из рук. Особенно речь идет об общественном транспорте, людных рынках, популярных туристических местах, а также барах и ночных клубах".

Один из приемов украинских мошенников описан практически в каждой официальной рекомендации. Будто бы случайный прохожий находит прямо под ногами доверчивого туриста утерянный кем-то кошелек. После этого он (а это, конечно, мошенник!) дружелюбно предлагает иностранцу поделиться только что найденными деньгами и приглашает счастливчика отойти в уютный дворик, чтобы там озолотить его. Иностранцам, конечно, рекомендуют не вмешиваться в такие разговоры и двигаться дальше, не отклоняясь от курса.

Туристам также советуют не ходить в одиночку на неосвещенных улицах после захода солнца.

Наша милиция их бережет?

Правительство Соединенных Штатов, чьи граждане регулярно обеспокоены стрельбой в собственной стране, предусмотрительно объясняет: в Украине большинство преступников не носят с собой пистолетов или винтовок.

Милиция в Украине имеет низкую зарплату и мотивацию, плохое оборудование и считается одним из самых коррумпированных учреждений Туристические советы от Госдепа США

"Когда дело все же доходит до насильственных нападений, обычно в ход идут удары кулаками и ногами или бутылки, оказавшиеся под рукой, или другие подобные вещи, которые используются как дубинки", - объясняет правительственный туристический сайт travel.state.gov.

Особенно внимательными следует быть представителям малораспространенных в Украине национальностей, а также гомосексуалам, предостерегают официальные и неофициальные путеводители.

"Ситуация далеко не такая плохая, как, например, в Санкт-Петербурге, но если у вас внешность темнокожего, азиата или жителя Ближнего Востока, будьте начеку и ведите себя особенно осторожно, когда выходите на улицу вечером или ночью", - рекомендует Lonely Planet.

Авторы путеводителя напоминают о случае 2008 года, когда в Киеве на улице 15-ю ударами ножа убили конголезца, искавшего убежища в Украине.

А правительство США предостерегает, что в стране, чиновники которой известны откровенно пренебрежительными репликами в адрес геев, регулярно нападают также и на представителей сексуальных меньшинств.

"Посольство США (в Украине - Ред.) располагает многочисленными и заслуживающими доверия показаниями жертв насильственных преступлений на почве ненависти, в которых утверждается, что одетые в форму полицейские наблюдали за нападениями и не делали ничего, чтобы остановить их, помочь жертве после избиения и выследить и задержать нападавших", - предостерегает американское правительство своих туристов.

То же сказано и о жертвах изнасилований - "не ждите активного содействия со стороны украинских правоохранителей".

Окончательно отказавшись от дипломатичности, государственный туристический ресурс США объясняет своим гражданам, что милиция в Украине "имеет низкую зарплату и мотивацию, плохое оборудование и считается одним из самых коррумпированных учреждений".

Кроме того, подавляющее большинство правоохранителей не говорят по-английски. При этом милиционеры имеют право остановить вас на улице, чтобы проверить документы, поэтому паспорт лучше носить с собой, добавляет веб -ресурс.

Image caption Иностранных туристов предупреждают: агрессивные украинские водители - еще один фактор риска поездки

Маршрутки и СВ

Дороги плохие и неосвещенные, водители часто игнорируют дорожные знаки, не включают "поворотов", не пропускают пешеходов даже там, где переходы четко обозначены, паркуются на тротуарах, ездят пьяными, а иногда и вообще без прав. Так можно кратко обобщить оговорки об особенностях украинского дорожного движения от правительств США, Великобритании, Ирландии, Канады и Австралии.

Поэтому иностранцам рекомендуют ради их же безопасности не выезжать вечером или ночью за пределы крупных городов.

Мы только учимся Анна БондарчукТуристический проект Visit Ukraine Будучи еще неизвестной мировому сообществу, Украина поневоле стала объектом пересудов, а иностранные путеводители пестрят оговорками относительно поездок в Украину. Я могу с уверенностью сказать, что ситуация крайне преувеличена. Как и в любой другой стране, в Украине есть вышколенная туристическая привлекательность, а есть и обычные, будничные реалии. Это не потому, что мы такие "враждебные", а потому, что Украина еще не до конца изучила правила приема гостей из-за границы. Но мы быстро учимся. И как результат, в этом году Украина бьет туристические рекорды. Например, в Киев приехало 1,66 млн гостей, во Львов - 1,92 млн. Общаясь с иностранными гостями, замечаю, что искусственно созданный когда-то западными СМИ "вражеский" образ Украины развенчивается. И если туристы все же сталкиваются с определенными украинскими "реалиями", они воспринимают это как приключение, как что-то новое для себя.

Если же произошла неприятность и водитель-иностранец попал в ДТП на неуютной украинской дороге, правительство США дает четкие инструкции: не перемещайте автомобиль с места аварии, если только он не создает явно опасную ситуацию. И добавляет: вполне вероятно, что ждать милицию придется несколько часов. Однако есть и хорошая новость: дорожный затор, вызванный вашим побитым автомобилем, в Украине не считается явно опасной ситуацией.

Вывод очевиден: в Украина безопаснее путешествовать поездами и автобусами, тем более, что интересных впечатлений там мало не будет.

"Это очень специфический опыт: когда смотришь, как автобусы приезжают и уезжают, казалось бы, без всякого ритма или причины, а водители иногда украшают свои кабины иконками, занавесками или пластиковыми цветами", - делится впечатлениями от украинской автостанции Lonely Planet.

Отдельное внимание путеводители уделяют украинским маршруткам.

"Билет обычно стоит где-то между 1,50 и 3 грн. И стоит помнить, что пассажиры часто передают плату за проезд водителю через руки других пассажиров", - уточняет сайт ирландского Департамента по международным делам и торговле.

Несколько больше предостережений касаются поездов: там может быть опасно, если ехать ночью и не закрывать двери купе, предостерегает канадское правительство.

Однако турист из Бельгии, корреспондент интернет-форума об Украине на сайте Lonely Planet под ником mvbergen, пишет о другой стороне проблемы закрытых дверей купе: вам может просто не хватить сил сделать это.

"Вот краткое описание того, что вы получите за 100 евро, заплатив за первый класс в украинском поезде, - пишет он. - Одна кровать в двухместном купе, телевизор с ужасным изображением, который показывает только рекламу украинской железной дороги... занавески, падающие каждый раз, когда вы их раздвигаете, неисправная сигнализация, неисправные розетки..., грязные туалеты, отсутствие воды и туалетной бумаги".

Все это так глубоко поразило иностранца, что он даже выложил на Youtube видеоролик о скудном комфорте украинского СВ.

Image caption Где еще насладиться украинским колоритом, как в автобусе ?

"Раздражающие мелочи"

Онемевшие работники гостиничных стоек регистрации, продавцы, которые никуда не спешат, и билетные кассы, закрывающиеся именно тогда, когда вы выстояли длинную очередь... Lonely Planet

Если послушать впечатления иностранных туристов, которые, несмотря на все предостережения, все-таки побывали в Украине, становится понятным, что они знают об этой стране несколько больше и глубже, чем их правительства, выдающие рекомендации.

Парадоксальную противоречивость внутренней украинской жизни тонко отметил житель Турции, пишущий на форуме Lonely Planet под ником maenad: "Украинцы в целом приветливые люди, если с ними сойтись поближе. Но продавцы, чиновники и часто прохожие, у которых спрашиваешь дорогу, бывают невероятно грубыми".

Сильнее всего заграничных посетителей в Украине поражает бюрократический, апатичный и иногда бесцеремонно вульгарный сервис, соглашается Lonely Planet.

"Онемевшие работники гостиничных стоек регистрации, продавцы, которые никуда не спешат, и билетные кассы, закрывающиеся именно тогда, когда вы выстояли длинную очередь - Украине еще предстоит стряхнуть с себя все эти раздражающие мелочи, унаследованные от Советского Союза", - пишет путеводитель.

И добавляет: проведя в этой стране немного больше времени, вы привыкаете к шальному стилю езды, переполненному транспорту, мусору на улицах, поголовному курению и почти суеверному страху местных жителей перед сквозняками - то есть свежим воздухом - особенно в душных маршрутках.

С другой стороны, все это - детали большого полотна, на котором вырисовываются впечатления. А Украина - именно та страна, куда стоит ехать, чтобы сойти с протоптанной тропы в поисках настоящих приключений.