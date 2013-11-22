Суд запретил устанавливать на Майдане палатки

Image caption В ночь на пятницу на киевский Майдан пришло около тысячи человек

Окружной административный суд Киева запретил до января устанавливать в центре Киева во время проведения массовых акций палатки, сцены и другие "малые архитектурные формы".

Об этом сообщила пресс-служба Коалиции участников оранжевой революции (КУПР), которая организовала 22 ноября на Майдане Незалежности акции в годовщину Оранжевой революции.

Но это не означает, что граждане не смогут собираться на акции, рассказали BBC Украина в КУПР.

Как сообщил председатель коалиции Сергей Мельниченко, ограничение касается не только КУПР, но и других субъектов.

"Поэтому проведение акций протеста на "Евромайдане" теперь также ограничено судом", - подчеркивает КУПР.

Палатки нельзя устанавливать с 22 ноября 2013 года по 7 января 2014 года на Майдане Незалежности, улице Крещатик и Европейской площади.

В ночь на пятницу в нескольких городах Украины прошли митинги в знак протеста против решения правительства приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС. Акции прошли в частности в Донецке, Ивано-Франковске, Луцке, Ужгороде и Львове.

В Киеве на Майдане Незалежности собрались от 1000 до 2000 человек, которые протестовали против решения правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. К ним присоединились оппозиционные политики - Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Юрий Луценко.

Подход к администрации президента на улице Банковой в Киеве перекрыли автобусы с силовиками.

Разочарование

Сожаление и разочарование в связи с решением украинского правительства об ассоциации выразили представители ЕС и США.

"Если сообщения на эту тему правдивы, и если это окончательное до саммита ЕС в Вильнюсе решение украинского правительства, то мы разочарованы", - заявила официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки на брифинге, сообщает агентство "Интерфакс".

В то же время госпожа Псаки выразила надежду, что препятствия на пути к подписанию Украиной соглашения с ЕС все еще можно устранить.

"Мы верим, что еще достаточно времени для того, чтобы устранить все препятствия на пути подписания соглашения об ассоциации при условии приложения усилий и соблюдения обязательств", - сказала она.

Свое разочарование выразил и Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы, которая сейчас председательствует в ЕС.

"Новости Украины разочаровывают. Мы приняли к сведению решение украинского правительства, но хотим большей четкости", - цитирует "Интерфакс" заявление господина Линкявичюса

По его словам, президент Янукович должен воплотить европейские стремления украинского народа, который принадлежит к европейской семье.

"Украина, европейское государство с 46-ю миллионами населения, за последние годы стала ближе к ЕС. Украинский народ уже утвердился в мысли, что он принадлежит к европейской семье. Президент Янукович должен воплотить европейские стремления украинцев", - отметил господин Линкявичюс.

"Учитывая, сколько было достигнуто на этом пути, решение правительства - не удачное", - добавил он.

Господин Линкявичюс также отверг идею о трехстороннем диалоге между Украиной, Россией и ЕС, предложенную украинским правительством, поскольку она, по словам литовского министра, "не является вариантом и не имеет прецедентов".

"Предложение ЕС о двусторонней ассоциации остается на столе, и мы не видим никакой роли для третьей страны в этом процессе", - сказал он.