Президент Латвии назвал обвал супермаркета "убийством"

Image caption Спасатели работают круглосуточно

Президент Латвии Андрис Берзиньш сказал, что обвал супермаркета в столице страны - это "убийство беззащитных людей" и призвал провести независимое расследование обстоятельств трагедии.

Пока официально количество погибших - 52 человека, однако около десяти семей сообщили в полицию о своих пропавших родственниках.

Чиновники говорят, что обвал, возможно, спровоцировал грунт для зимнего сада, который как раз завезли на крышу здания.

В Латвии начался трехдневный траур по погибшим в четверг. Эта трагедия стала крупнейшей по числу жертв с момента обретения страной независимости в 1991 году.

"Этот случай следует рассматривать как убийство многих беззащитных людей", - сказал президент Берзиньш общественному каналу LTV.

По его словам, расследование должно состояться "максимально быстро".

Господин Берзиньш также призвал, чтобы это расследование проводили независимые профессионалы из-за рубежа. По его словам, мощные деловые круги Латвии слишком сильно переплетены с политиками, чтобы обеспечить честные и беспристрастные результаты.

Спасательные отряды круглосуточно работают на месте обрушения одноэтажного супермаркета Maxima, построенного из стекла и бетона. Чтобы найти уцелевших, они время от времени отключают свое оборудование и просят родственников звонить вероятным жертвам, чтобы по звуку звонка определить, где именно следует их искать.