Донецкие левые протестовали против ассоциации с ЕС

Не подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом до проведения всеукраинского референдума потребовали участники акции протеста в Донецке. Митинг на площади имени Ленина организовал областной центр КПУ.

Коммунисты подавали заявку на пикетирование здания областной госадминистрации, однако городской совет не дал разрешения на акцию, чтобы избежать конфликта с участниками расположенного рядом Евромайдана.

Акция протеста коммунистов собрала около 200 человек. Участники держали красные флаги и лозунги "Союз Украины, России и Беларуси неизбежен!", "Вернем страну народу", "Капиталисты - грабители трудящихся".

Выступающие отмечали, что в Донбассе многие предприятия связаны со странами Таможенного союза, и подписание Соглашения об ассоциации приведет к остановке производства и потере рабочих мест. Собравшиеся проголосовали за резолюцию, в которой призвали провести всеукраинский референдум по определению внешнеполитического курса Украины. Звучали и призывы немедленно вступить в Таможенный союз.

"Люди не хотят в Евросоюз. Они хотят референдума, чтобы каждый высказал свое мнение. Таможенный союз - это здорово, это вместе Россия, Беларусь, Казахстан. А сейчас, если мы вступим в Евросоюз, - заводы все сметут на металлолом", - убеждена лидер коммунистов Макеевки Вера Руднева.

Молодежь, конечно, за Евросоюз, но они не понимают, что это такое. Они думают, что все поедут на Запад? Если вся та масса, которая на площади стоит, поедет, то Европа задохнется Татьяна Найда, пенсионерка

О Евромайдане и протестах в Киеве донецкие левые в разговоре с ВВС Украина отзывались негативно.

" Молодежь выходит на площадь, чтобы не учиться, а может, и за какие-то деньги. А мы - за Таможенный союз с Россией. Хотя в России тоже нужно наводить порядок", - сказал Григорий Миков, ветеран войск МВД.

"Молодежь, конечно, за Евросоюз, но они не понимают, что это такое. Они думают, что все поедут на Запад? Если вся та масса, которая на площади стоит, поедет, то Европа задохнется. А если вся украинская молодежь бросится - бедная будет Европа", - считает пенсионерка Татьяна Найда.

"Если вступим в Евросоюз - повысятся цены на все. Я - за Таможенный союз. Хочу, чтобы мои дети росли, как я росла, а не в евро", - отметила многодетная мать Елена Куликова, которая пришла на митинг с двухлетним сыном Елисеем.

"Пусть народ решает, вступать в ЕС или нет, а не кучка киевлян, которые пытаются всей стране навязать свое мнение. Собрались подкупленные люди и студенты, которым нечего делать. Вот они и распинаются, чтобы не учиться. Сравнивают: зарплата в три тысячи евро. А они не посмотрели, какая там квартплата, налоги. У нас меньше и квартплата, и цены", - отметила жительница Донецка Татьяна Саенко.

"Мы братья с Россией, должны жить всегда с ними. Евросоюз нам не нужен. В кабалу загнать народ? Им нужно наше сырье, черноземы наши. Вывезут все. Мы будем рабами", - возмутился бывший морской офицер Владимир Панченко.