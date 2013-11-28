Европа проспала Украину - пресса о саммите

Европейская пресса в четверг пишет о выборе Украины, возможных причинах изменений курса Киева, публикует статью Виталия Кличко и обвиняет Путина.

Свободная торговля с ЕС и Россией совместимы

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung публикует статью президента Совета ЕС Германа ван Ромпея и президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу в день начала саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.

Восточное партнерство устроено так, что нет проигравших Герман ван Ромпей, Жозе Мануэль Баррозу

Руководители Евросоюза, похоже, изменили отношение к зоне свободной торговли Украины и России, и говорят, что она не противоречит зоне свободной торговли с ЕС. "Укрепление отношений с ЕС делается не за счет отношений, которые связывают наших восточных партнеров с другими странами, такими как Россия. Никто не предлагает прекращения отношений или соглашения о свободной торговле с Россией. Восточное партнерство устроено так, что нет проигравших".

Они все еще предлагают Украине подписать Соглашение об ассоциации и обещают преимущества такого шага: "Наше предложение подписать соглашение в Вильнюсе все еще остается в силе. Это требует политической воли со стороны украинского руководства и решительных действий и ощутимого прогресса в выполнении условий, принятых в декабре 2012 года".

"Мы убеждены, что подписание соглашения является лучшим способом улучшить экономическую ситуацию, поддержать программы реформ и модернизации Украины и тем самым обеспечить процветающее и стабильное будущее для всех украинцев. Граждане Украины показали в последние дни снова, что они понимают исторический характер ассоциации с Европой и поддерживают этот шаг".

Европа "проспала"

Французская газета Les Echo пытается проанализировать, почему Украина в последний момент отказывается от ассоциации с Евросоюзом.

Сейчас уже понятно, что Янукович использовал договор с ЕС как разменную монету в переговорах с Кремлем Виталий Кличко

Европейские дипломаты просчитались и "недооценили возможности шантажа со стороны Москвы", цитирует издание польского президента Бронислава Коморовского.

Лондонская Financial Times сегодня публикует статью Виталия Кличко, в которой он обвиняет президента Виктора Януковича в срыве евроинтеграции.

"Сейчас уже понятно, что Янукович использовал договор с ЕС как разменную монету в переговорах с Кремлем", - пишет он.

"В обмен на изменение политики Янукович явно получил гарантию своего будущего. Несмотря на снижение рейтинга, он всегда хотел остаться у власти после выборов 2015 года. Сейчас он уверен, что обеспечил финансовые средства для того, чтобы гарантировать собственное политическое будущее", - говорит Кличко.

"Украина - лишь 84-й регион России"

Медленно, но уверенно Владимир Путин формирует идею о том, что Украина - это лишь 84-й регион Российской Федерации, а не суверенное государство

Французская Le Monde обвиняет в срыве евроинтеграции Украины российского президента Путина и страшилки о "диком либерализме".

"Медленно, но уверенно Владимир Путин формирует идею о том, что Украина - это лишь 84-й регион Российской Федерации, а не суверенное государство", - говорит издание. Во время официального визита в Италию 26 ноября российский президент предложил европейским лидерам "прекратить язвительные комментарии" относительно разворота Украины и назвал договор об ассоциации с Украиной "большой изменой" российской экономике.

В другой статье об Украине Le Monde отмечает, что Партия регионов распространяла только одну идею: "Европа - это усилия, строгая экономия, а в итоге - опасность дикого либерализма ради призрачного вознаграждения".

"Сложно убедить тех, кто опасается такого будущего в объятиях Европы, во всяком случае, в краткосрочной перспективе", - заключает издание.

Обзор подготовил Сергей Арсентьев, Служба мониторинга ВВС