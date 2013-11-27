Студенты Киева вышли на предупредительную акцию протеста

Студенты нескольких национальных вузов проводят в Киеве предупредительную забастовку в знак протеста против приостановки евроинтеграции Украины.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина, студенты прошли колонной от своих учебных заведений до Майдана Незалежности.

В забастовке принимают участие студенты Киево-Могилянской академии, Университета имени Тараса Шевченко, Киевского университета пищевых технологий, Педагогического университета имени Драгоманова, Киевского лингвистического университета и других вузов.

Колонна студентов заняла весь бульвар Тараса Шевченко, сообщает корреспондент.

На площади Независимости собралось около 20 тысяч студентов.

Студенты несут флаги Европейского Союза, не имеют какой-либо партийной символики и скандируют лозунги: "Молодежь нации за евроинтеграцию", "Украина - это Европа", "Майдан - не каток, Украина - не совок".

Студенты Киево-Могилянской академии накинули на плечи памятнику Григорию Сковороде на Контрактовой площади флаг Европейского Союза.

Ежедневные акции

Накануне о двухчасовой предупредительной забастовке 27 ноября сообщили на странице Евромайдану в Facebook.

"Главное требование забастовки: Янукович, подпиши Соглашение!" - сказано в сообщении.

Студентов призвали взять с собой символику ЕС, вести себя корректно и по-европейски, а преподавателей и руководителей учебных заведений - отнестись с пониманием к праву каждого высказать свое мнение.

Во вторник около 2 тысяч студентов отправились походом на Майдан Незалежности, где присоединились к участникам Евромайдана.

Забастовки также объявили студенты во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде и других преимущественно западноукраинских городах.

21 ноября Кабинет министров распорядился приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС и предложил создать комиссию с участием Европейского Союза и России.

Это вызвало акции протеста против изменения курса Украины на евроинтеграцию во многих городах Украины. В воскресенье на акциях в Киеве собрались более 100 тысяч человек.

Митингующие установили палатки на Европейской площади, где акции с участием представителей оппозиционных сил продолжаются ежедневно.

Сторонники подписания Соглашения об ассоциации также собираются на Майдане Незалежности.