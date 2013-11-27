Студенты Киева вышли на предупредительную акцию протеста
Студенты нескольких национальных вузов проводят в Киеве предупредительную забастовку в знак протеста против приостановки евроинтеграции Украины.
Как сообщает корреспондент ВВС Украина, студенты прошли колонной от своих учебных заведений до Майдана Незалежности.
В забастовке принимают участие студенты Киево-Могилянской академии, Университета имени Тараса Шевченко, Киевского университета пищевых технологий, Педагогического университета имени Драгоманова, Киевского лингвистического университета и других вузов.
Колонна студентов заняла весь бульвар Тараса Шевченко, сообщает корреспондент.
На площади Независимости собралось около 20 тысяч студентов.
Студенты несут флаги Европейского Союза, не имеют какой-либо партийной символики и скандируют лозунги: "Молодежь нации за евроинтеграцию", "Украина - это Европа", "Майдан - не каток, Украина - не совок".
Студенты Киево-Могилянской академии накинули на плечи памятнику Григорию Сковороде на Контрактовой площади флаг Европейского Союза.
Ежедневные акции
Накануне о двухчасовой предупредительной забастовке 27 ноября сообщили на странице Евромайдану в Facebook.
"Главное требование забастовки: Янукович, подпиши Соглашение!" - сказано в сообщении.
Студентов призвали взять с собой символику ЕС, вести себя корректно и по-европейски, а преподавателей и руководителей учебных заведений - отнестись с пониманием к праву каждого высказать свое мнение.
Во вторник около 2 тысяч студентов отправились походом на Майдан Незалежности, где присоединились к участникам Евромайдана.
Забастовки также объявили студенты во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде и других преимущественно западноукраинских городах.
21 ноября Кабинет министров распорядился приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС и предложил создать комиссию с участием Европейского Союза и России.
Это вызвало акции протеста против изменения курса Украины на евроинтеграцию во многих городах Украины. В воскресенье на акциях в Киеве собрались более 100 тысяч человек.
Митингующие установили палатки на Европейской площади, где акции с участием представителей оппозиционных сил продолжаются ежедневно.
Сторонники подписания Соглашения об ассоциации также собираются на Майдане Незалежности.