В Киеве должен состояться "Марш миллиона"

Image caption На Майдане Незалежности должна состояться протестная акция сторонников евроинтеграции

8 декабря в Киеве должен пройти "Марш миллиона" в знак протеста против решения украинской власти приостановить переговоры о подписании Соглашения с ЕС.

Ожидается, что 12:00 протестующие должны собраться на Майдане Незалежности в Киеве.

Накануне министр внутренних дел Виталий Захарченко в своем обращении к киевлянам и гостям столицы заявил, что криминогенная ситуация в Киеве обостряется, и пообещал привлечь к ответственности тех, кто угрожает работникам правоохранительных органов, судьям и их семьям.

Он также предупредил о возможности провокаций:

В который раз прошу быть бдительными, не оставлять детей без присмотра, проявлять уважение к старикам. Не поддавайтесь на провокации Виталий Захарченко, министр внутренних дел

"В который раз прошу быть бдительными, не оставлять детей без присмотра, проявлять уважение к старикам. Не поддавайтесь на провокации", - говорится в обращении министра внутренних дел.

Одновременно в оппозиции говорят, что располагают информацией о том, что именно власть планирует применить около тысячи "титушек" для провокации драк на Майдане, в результате чего может быть введено чрезвычайное положение.

Напоминаем провокаторам и организаторам этого сценария: на Майдане работает большое количество украинских и иностранных журналистов, которые будут фиксировать все события из заявления ВО "Батькивщина"

"Напоминаем провокаторам и организаторам этого сценария: на Майдане работает большое количество украинских и иностранных журналистов, которые будут фиксировать все события", - говорится в заявлении ВО "Батькивщина".

Участники акций протеста, общественные активисты и оппозиционеры требуют наказать виновных в избиении граждан 30 ноября и 1 декабря на Майдане Незалежности и улице Банковой в Киеве, возбудить уголовное дело против министра внутренних дел Виталия Захарченко, отставки правительства Николая Азарова, проведения досрочных парламентских и президентских выборов и освобождения всех политических заключенных.

Утром на Майдане Незалежности состоялся молебен за украинскую нацию и государство.

Неделю назад, 1 декабря, на центральную площадь Киева вышли более 500 тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана бойцами спецподразделения "Беркут" в ночь на 30 ноября, а также отказом властей от европейского направления интеграции Украины.