Милиция расследует снос памятника Ленину в Киеве

Image caption Милиция не препятствовала сносу памятника

Управление Министерства внутренних дел в Киеве начало расследовать снос памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко.

Как сообщили в столичной милиции, расследование начато по статье об организации массовых беспорядков.

Накануне вечером несколько десятков неизвестных активистов в масках повалили памятник, стащив его его с помощью тросов. Скульптуру разбили молотками и разобрали на сувениры.

Милиция стояла в стороне и не вмешивалась в процесс.

Ответственность за снос памятника взяла на себя партия "Свобода".

Одновременно в партии УДАР заявляют, что милиция начала задерживать людей за снос памятника, но задерживает "не причастных к этому лиц".

По словам депутата от УДАРа Валерия Карпунцова, во время свержения монумента милиция не пыталась оказывать этому сопротивление и вообще ушла с места происшествия.

Он заявил, что милиция задерживает тех, кто просто стоял рядом и высказывал свое негативное отношение к режиму Сталина-Ленина.

"Сейчас же этих людей и тех, кто просто отбивал камни с памятника, задерживают. А завтра начнутся судилища над людьми, так же как происходят судилища над теми, кого задержали на Банковой", - цитирует депутата сайт партии УДАР.

Г-н Карпунцов также напомнил, что оппозиция официально заявила, что участники акций протеста на Майдане не имеют к сносу памятника Ленину никакого отношения.

"Шокирован, шокирован, шокирован"

Снос монумента вызвал оживленные споры между политиками и пользователями социальных сетей.

Первым о свержении памятника в Twitter сообщил пресс-секретарь партии "Свобода" Александр Аронец.

"Ленина в Киеве больше нет!", - написал Аронец.

На это событие уже отреагировали известные политики.

Депутат от "Батькивщины" Андрей Шевченко написал в Twitter: "То, что произошло с памятником Ленина, никоим образом не санкционировано оппозицией".

Image caption Вместо Ленина на постаменте установили флаги Украины и УПА

Однако, по словам депутата от "Свободы" Игоря Мирошниченко, "партия берет на себя ответственность за снос Ленина".

Депутат от фракции "Батькивщина" Анатолий Гриценко так прокомментировал инцидедт в Facebook: "Идолу - Ульянову (Ленину) давно не место в нашей столице, это каждому разумному человеку ясно. Но - разрушать его именно сейчас... без всякого согласования со штабом Майдана?.. Что такое - Европейский Майдан и разве для этого мы с вами на Майдане объединились?"

Президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит написал на Facebook: "В Киеве напротив Бессарабского рынка участники Евромайдана снесли памятник Ленину - оккупанту и садисту".

Даже министр иностранных дел Польши Родислав Сикорский отреагировал на ситуацию: "Памятник Ленину в Киеве только что снесли. Я шокирован, шокирован, шокирован", - написал министр, поставив в конце смайлик.

А мэр Харькова Михаил Добкин с помощью Twitter начал сбор средств на его восстановление.

"Завтра открываю счет для восстановления памятника Ленину в Киеве. Внесу на счет 50 тысяч гривен", - написал Добкин.

Памятник Владимиру Ленину на Бессарабской площади был установлен 5 июля 1946 года.