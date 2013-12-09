Милиция расследует снос памятника Ленину в Киеве
Управление Министерства внутренних дел в Киеве начало расследовать снос памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко.
Как сообщили в столичной милиции, расследование начато по статье об организации массовых беспорядков.
Накануне вечером несколько десятков неизвестных активистов в масках повалили памятник, стащив его его с помощью тросов. Скульптуру разбили молотками и разобрали на сувениры.
Милиция стояла в стороне и не вмешивалась в процесс.
Ответственность за снос памятника взяла на себя партия "Свобода".
Одновременно в партии УДАР заявляют, что милиция начала задерживать людей за снос памятника, но задерживает "не причастных к этому лиц".
По словам депутата от УДАРа Валерия Карпунцова, во время свержения монумента милиция не пыталась оказывать этому сопротивление и вообще ушла с места происшествия.
Он заявил, что милиция задерживает тех, кто просто стоял рядом и высказывал свое негативное отношение к режиму Сталина-Ленина.
"Сейчас же этих людей и тех, кто просто отбивал камни с памятника, задерживают. А завтра начнутся судилища над людьми, так же как происходят судилища над теми, кого задержали на Банковой", - цитирует депутата сайт партии УДАР.
Г-н Карпунцов также напомнил, что оппозиция официально заявила, что участники акций протеста на Майдане не имеют к сносу памятника Ленину никакого отношения.
"Шокирован, шокирован, шокирован"
Снос монумента вызвал оживленные споры между политиками и пользователями социальных сетей.
Первым о свержении памятника в Twitter сообщил пресс-секретарь партии "Свобода" Александр Аронец.
"Ленина в Киеве больше нет!", - написал Аронец.
На это событие уже отреагировали известные политики.
Депутат от "Батькивщины" Андрей Шевченко написал в Twitter: "То, что произошло с памятником Ленина, никоим образом не санкционировано оппозицией".
Однако, по словам депутата от "Свободы" Игоря Мирошниченко, "партия берет на себя ответственность за снос Ленина".
Депутат от фракции "Батькивщина" Анатолий Гриценко так прокомментировал инцидедт в Facebook: "Идолу - Ульянову (Ленину) давно не место в нашей столице, это каждому разумному человеку ясно. Но - разрушать его именно сейчас... без всякого согласования со штабом Майдана?.. Что такое - Европейский Майдан и разве для этого мы с вами на Майдане объединились?"
Президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит написал на Facebook: "В Киеве напротив Бессарабского рынка участники Евромайдана снесли памятник Ленину - оккупанту и садисту".
Даже министр иностранных дел Польши Родислав Сикорский отреагировал на ситуацию: "Памятник Ленину в Киеве только что снесли. Я шокирован, шокирован, шокирован", - написал министр, поставив в конце смайлик.
А мэр Харькова Михаил Добкин с помощью Twitter начал сбор средств на его восстановление.
"Завтра открываю счет для восстановления памятника Ленину в Киеве. Внесу на счет 50 тысяч гривен", - написал Добкин.
Памятник Владимиру Ленину на Бессарабской площади был установлен 5 июля 1946 года.