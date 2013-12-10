Эштон побывала у Януковича и на Майдане

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон во вторник посетила Евромайдан в центре Киева.

Примерно в 19:30 она пришла в лагерь митингующих в сопровождении главы Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского и лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка.

Последний показал баронессе Эштон быт Евромайдана.

Когда со сцены объявили, что на Майдане присутствует представитель ЕС, участники митинга приветствовали ее громкими аплодисментами и криками.

Затем политик вместе с Арсением Яценюком покинула Крещатик.

Ранее во вторник баронесса Эштон встречалась с президентом Януковичем. По ее словам, встреча длилась 3,5 часа, стороны обсуждали пути выхода из кризиса.

Пресс-служба президента также не сообщила подробностей встречи, отметив лишь, что в ней принял участие глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

Незадолго до переговоров с Кэтрин Эштон Виктор Янукович на встрече с предыдущими президентами Украины отметил, что поручил правительству ускорить работу над минимизацией рисков для экономики от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Скорее всего, завтра (в среду - Ред.) выедет наша рабочая группа во главе с Первым вице-премьер-министром Арбузовым в Брюссель, и начнется работа совместной рабочей группы Украина-ЕС. Европейская Комиссия предложила нам начать эту работу" , - заявил Янукович.

21 ноября правительство Украины объявило, что приостанавливает подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Это решение вызвало протесты, которые продолжаются до сих пор.

Одновременно с баронессой Эштон в Киеве также находится заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая прилетела в Киев из Москвы.