Мировая пресса об Украине: историческая неизбежность

Репортажи о штурме Евромайдана и прогнозы относительно дальнейших шагов власти и демонстрантов в Украине - темы мировой прессы 11 декабря.

После Украины, демократия придет в Россию

"Россия, подобно Украине, станет настоящей демократией" - таков заголовок статьи американского политолога и бывшего советника президента США Джимми Картера по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, которую опубликовала в среду Financial Times.

"Что бы ни случилось, события в Украине исторически необратимы и геополитически трансформационные. Скорее раньше, чем позже, Украина по-настоящему станет частью демократической Европы; скорее позже, чем раньше, Россия пойдет за ней, если только не изолирует себя и не превратится в полузастойный пережиток империализма", - пишет Бжезинский.

Американский эксперт считает, что преданность украинцев государственной независимости стала политической реальностью, о чем, по его словам, свидетельствует "спонтанный всплеск украинского самобытного патриотизма, вызванный лживостью коррумпированного, занятого самообогащением и готового искать защиты у Москвы руководства страны".

Скорее раньше, чем позже, Украина по-настоящему станет частью демократической Европы; скорее позже, чем раньше, Россия пойдет за ней, если только не изолирует себя и не превратится в полузастойный пережиток империализма Збигнев Бжезинский

Как считает Бжезинский, особенно это касается украинской молодежи, которая больше не чувствует себя связанной лингвистически и исторически с "матерью-Россией".

За два десятилетия независимости, гордости в открывании заново украинской истории, продолжает бывший советник американского президента по национальной безопасности, в Украине сформировался новый тип мышления, основанный не на антироссийских настроениях, а на осознании собственной европейской идентичности.

"Вот почему, так или иначе, Украина неизбежно будет сближаться с Европой", - пишет Збигнев Бжезинский в Financial Times.

В ближайшие месяцы, считает автор, какое-то соглашение между Евросоюзом и Украиной может быть подписано, и чтобы этому способствовать, "ЕС должен быть более восприимчив к потребностям Украины в экономической и финансовой помощи".

Однако, по мнению Бжезинского, "украинцы должны осознать, что европейские налогоплательщики не в восторге от перспективы оплачивать преступления и коррупцию нынешней киевской элиты".

Украинцы должны осознать, что европейские налогоплательщики не в восторге от перспективы оплачивать преступления и коррупцию нынешней киевской элиты Збигнев Бжезинский

По мнению политолога, нынешние события в Украине в долгосрочной перспективе окажут большое влияние на ситуацию в России, руководство которой питает ностальгические планы возрождения бывшей советской мощи.

Однако, считает Бжезинский, несмотря на все старания Кремля, ему вряд ли удастся убедить лидеров бывших советских республик согласиться с собственной второстепенностью в глазах Москвы.

К тому же, сегодняшняя Россия не в состоянии прибегнуть к силовой реставрации бывшей империи: она слишком слаба, слишком отстала и слишком бедна, а демографический кризис лишь усугубляет ситуацию, подчеркивает автор.

"Это лишь вопрос времени - рано или поздно элите российского общества станет очевидно, что усилия, предпринимаемые твердой рукой Путина, имеют очень ограниченные шансы на успех", - предсказывает Бжезинский.

"Рано или поздно он перестанет быть президентом. И вскоре после этого Россия - особенно ее новый средний класс - придет к выводу, что единственный путь для страны, который имеет смысл, - тоже стать по-настоящему современной, демократической и, возможно, ведущей европейской державой", - заключает Збигнев Бжезинский в своей статье на странице анализа и комментариев Financial Times.

Кризис углубляется...

Через считанные часы после прибытия в Киев на переговоры с президентом Януковичем ведущих западных дипломатов, которые стремятся не допустить скатывания страны к политическому хаосу и углубления финансового кризиса, тысячи служащих милиции особого назначения и войск МВД практически перекрыли столицу в предрассветной темноте

Свидетельством углубления политического и социального кризиса в Украине называет ночной штурм Евромайдана сегодняшняя New York Times.

"Через считанные часы после прибытия в Киев на переговоры с президентом Януковичем ведущих западных дипломатов, которые стремятся не допустить скатывания страны к политическому хаосу и углубления финансового кризиса, тысячи служащих милиции особого назначения и войск МВД практически перекрыли столицу в предрассветной темноте", - пишет американское издание.

Газета отмечает, что силовики пытались разогнать протесты после того, как верховная уполномоченная ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон в течение трех с половиной часов вела переговоры с украинским президентом Януковичем.

Поэтому дипломатические последствия были незамедлительны, пишет New York Times. Уже утром в среду Кэтрин Эштон обнародовала заявление, в котором написала, что власти зря прибегли к действиям под покровом ночи.

Однако госсекретарь США Джон Керри пошел дальше, добавляет издание, и в нетипично резкой форме выразил "отвращение" решением украинских властей применить силу.

Возмущение действиями милиции

Image caption Штурма 11 декабря никто на Западе не ожидал

О попытках украинской милиции расчистить от протестующих центр Киева пишут британские Independent i Guardian, которые поместили фоторепортажи о бурных событиях в украинской столице.

"Демонстранты кричали "Ганьба!" и пели государственный гимн Украины, - пишет корреспондент Independent. - Тысячи протестующих, к которым в течение ночи присоединялись все новые и новые люди, много часов держали оборону, толкая милицию назад".

Издание цитирует одного из оппозиционных лидеров Арсения Яценюка, который призвал к многомиллионному протесту в Киеве, предрекая падение режима президента Януковича.

Это было самое глупое, что могла сделать власть - расчистить площадь, когда здесь находится Кэтрин Эштон Виталий Кличко

Другое британское издание - Guardian - добавляет, что попытка разгона демонстрантов была осуществлена в самую холодную до сих пор ночь, когда температура упала до - 13C.

Корреспондент газеты пишет, что несколько милиционеров подтвердили, что получили приказ расчистить баррикады с периметра Майдана, но не разгонять палаточный городок протестующих.

Газета поместила фото Виталия Кличко, который стал одним из ключевых лидеров массовых протестов.

"Это было самое глупое, что могла сделать власть, - цитирует Кличко газета. - Расчистить майдан, когда здесь находится Кэтрин Эштон. Люди не хотят жить в полицейском государстве".

Виталий Кличко сказал, что передаст баронессе Эштон беспокойство за судьбу раненых и задержанных во время ночного штурма.

"Запад майдану не поможет"

Ответом Вашингтону может стать вчерашнее заявление Госдумы, в котором западным политикам предложено не вмешиваться во внутренние дела Украины

Таков заголовок статьи в российской "Независимой газете".

Автор статьи пишет о том, что перед приездом в Киев заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Москву, где заявила, что Вашингтон поддерживает европейский выбор Украины, и предложила российскому руководству содействовать мирному решению украинского кризиса.

"Ответом Вашингтону может стать вчерашнее заявление Госдумы, в котором западным политикам предложено не вмешиваться во внутренние дела Украины", - пишет "Независимая газета".

В Киеве считают, что Нуланд не случайно вспомнила РФ в контексте украинских событий. "Действия властей наводят на мысль, что советниками Януковича могут быть внешние силы, действующие по схеме, которая не учитывает местных реалий", - цитирует автор статьи эксперта Виталия Бала.

"Они, возможно, не понимают, что речь идет не о конфликте оппозиции и власти, а о настоящем народном протестном движении, которое невозможно уничтожить штурмом майдана", - сказал газете руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Он уточнил, что, в отличие от Оранжевой революции 2004 года, оппозиционные политики сейчас не используют акцию протеста как инструмент достижения своих политических целей, а "наоборот, это общество теперь использует оппозицию как инструмент для решения всеохватывающего кризиса - политического, экономического и социального".

Обзор подготовила Ирэна Таранюк, ВВС Украина