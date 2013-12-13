Пресса: "титушки" тоже не любят власть

Image caption Спортивно одетые молодые мужчины, которые часто скрывают лица от камер, получили название "титушки"

Итоги прошедшей недели на Майдане, машинист-бунтарь, планы оппозиции и мотивация "титушек" - темы украинской прессы в пятницу, 13 декабря.

Майдан. Итоги недели

Итоги недели подводит "Комсомольская правда в Украине". Газета напоминает, что 8 декабря состоялся масштабный митинг за всю историю независимой Украины. Оппозиция заявила, что удалось собрать миллион человек. Люди заполонили Майдан Незалежности и часть Крещатика.

"Жертвой толпы сторонников партии "Свобода" стал Ленин на Бессарабке. "Тело" до сих пор лежит под постаментом и его добивают молотками. Необходимый эффект достигнут. Через несколько месяцев мало кто вспомнит, почему люди вышли на улицы. Но детали падения памятника запомнить стараются на годы".

Следующими знаковыми событиями были демонтаж форпостов оппозиции на улицах Киева и попытка вторжения на территорию Майдана.

"Часть баррикад ушла в небытие, часть восстановили. Своя победа есть у каждого. Следовательно, развитие событий еще впереди", - заключает газета.

Между тем, жители столичного Печерска жалуются на милицию и коммунальщиков, которые устроили между их домами свалку. Газета публикует фото, на котором видна куча мусора на фоне многоэтажек.

"Местные жители считают, что виноваты правоохранительные органы и коммунальщики, которые якобы и свезли мусор после попытки "зачистить" улицы от митингующих. Правда, в мэрии это официально опровергают", - пишет газета.

Машинист-бунтарь

"Сегодня" пишет о машинисте киевского метрополитена, который призвал пассажиров выходить на Евромайдан при попытке внутренних войск и отряды милиции "зачистить" митинг протестующих.

Разговор с машинистом Виталием Замойским состоялся на Евромайдане после его рабочей смены.

"В среду на станции площадь Льва Толстого я объявил пассажирам: в связи со штурмом "Беркутом" палаточного городка, станций метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход и работают как пересадочный узел. Реакции пассажиров я не видел, но на Майдане их получилось больше, чем обычно", - вспоминает машинист.

После объявления к нему подбежал полковник милиции, который ехал в этом поезде. "Он требовал объяснений, почему я нарушаю инструкцию... Я сказал ему, что у меня график, закрыл двери и повез пассажиров по маршруту", - рассказывает далее Виталий Замойский.

Полковник начал куда-то звонить. Впоследствии руководство метрополитена попросило машиниста больше такого не повторять.

В администрации метрополитена подтвердили, что машинисту сделали замечание, но увольнять его не собираются. "Уволить машиниста мы можем только в случае грубого нарушения, которое вызвало бы сбой в работе метро", - пишет "Сегодня".

Сам машинист объяснил свой поступок так : "Мне не нравится, когда мужики в погонах, которые должны защищать детей, бьют их палками. А некоторые из них даже получают от этого удовольствие. И это самое страшное. Потому я и сказал эти слова".

В ожидании осады

Баррикады на Майдане существенно выросли и укрепились. Количество охранников по периметру также возросла. Теперь они организованы лучше, пишет "Коммерсантъ Украина". Хотя есть и трудности.

"Трудности возникают с закупкой бытовых приборов и больших партий провизии. Мы знаем, что на складах некоторых магазинов товар был в необходимом количестве. Однако, когда доходило до закупки в некоторых случаях администрация отказывала в этом", - говорит комендант Дома профсоюзов Степан Кубов.

На выходные оппозиция готовит новые акции протеста, однако подробности держит в секрете.

"Могу только сказать, что оппозиция готовит адекватный ответ власти на ее последние действия. Наши акции остаются мирными, но обретают наступательный характер", - говорит депутат-оппозиционер Андрей Ильенко.

Свои планы оппозиция имеет и относительно альтернативного митинга, который на выходных созывает власть.

"Оппозиция не исключает, что все эти люди, которых Партия регионов свезет в Киев, взбунтуются против власти и перейдут на Майдан. Не думаю, что они будут идти с нами на конфликт, а "титушки" не представляют для нас серьезной опасности", - отметил г-н Ильенко.

Майдан выгоден "титушкам"

Тему политического найма продолжает "Україна молода". Ее журналист побеседовал с одним из тех, кого в народе называют "титушками", чтобы выяснить их мотивацию. Мотивация оказалась одна - деньги.

"Все они безработные. Все не хотят никого бить, приехали исключительно заработать деньги и клянут власть на чем свет стоит. Все хотят остаться инкогнито и стесняются своего заработка. Такса - 500 гривен в день, золотая мечта пришибленные нищетой провинции", - пишет газета.

Поскольку деньги являются главным, то работники от власти заинтересованы в максимальном продлении Майдана.

"Сидят вечерами, пьют пиво, прикидывают, какой крутой телефон купят, если Майдан продержится, и мы с ним, до Нового года. Так что вообще-то мы напрямую заинтересованы в Майдане", - говорит собеседник "України молода".

Объединяет "титушек" две вещи: нелюбовь к власти и цинизм. "Если бы ты только слышала, как все у нас ругают власть! Такого, пожалуй, и на Майдане не услышишь... Объединяет что? Цинизм. Да. Мы все циники", - говорит политический работник.

Обзор подготовил Ярослав Карпюк, Служба мониторинга ВВС