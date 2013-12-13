Евромайдан обсудили за "круглым столом"

В Киеве состоялся круглый стол с участием власти, оппозиции и общественности. Все стороны озвучили свои позиции, а президент заявил об амнистии арестованных протестующих и моратории на применение силы.

Во время круглого стола "Объединим Украину" выступали представители студенчества, правительства и научного сообщества. Оппозиция также озвучила свои требования.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина, в мероприятии, среди прочих, принимали участие президент Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, представители оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, а также предыдущие украинские президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Заседание вел Леонид Кравчук.

Как рассказывает корреспондент ВВС Украина, мероприятие скорее напоминало собрание монологов, чем диалог. Леонид Кравчук предположил, что следующее заседание "круглого стола" состоится на следующей неделе, и на пути не станет даже отсутствие президента. На следующей неделе по итогам переговоров планируют принять резолюцию.

Президент: амнистия и мораторий на силу

Во время круглого стола президент Украины Виктор Янукович заявил, что к принятию решения о силовом разгоне участников протестов на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября непосредственно причастна "тройка человек, которая в ту ночь была рядом с Майданом".

Впрочем, как сообщает корреспондент ВВС Украина, Янукович пока не назвал имена этих трех человек.

Я практически вношу такое предложение, как раз прекрасное предложение - объявить мораторий на любые силовые действия. Мы объявляем такое решение Виктор Янукович

"Я считаю, что они должны нести полную ответственность за то, что там произошло, и в ближайшее время мы скажем об этом публично", - заявил президент.

Господин Янукович также сказал, что случайные участники "того действа и 30-го, и других дней" должны быть амнистированы.

"Амнистия нужна, чтобы дать гарантии, что процесс противостояния будет остановлен, и страна войдет в стабильную нормальную жизнь", - заявил он и предложил, чтобы этот вопрос вынесли на рассмотрение парламента во вторник.

Вместе с тем Виктор Янукович осудил "провокаторов" на Майдане, но признал, что и милиция не всегда действовала надлежащим образом.

"Последние события, которые произошли на Майдане, стали причиной новых призывов, инициатив к нарушению стабильности в нашей стране. Говорю откровенно: я возмущен теми радикальными действиями, которые были на Майдане как со стороны, откровенно скажу, провокаторов, так и со стороны силовых структур, которые вели себя не всегда адекватно", - заявил президент.

Президент Украины также призвал объявить мораторий на силовые действия и отрицает причастность власти к провокациям.

"Я также начитался интернета разного, - сказал президент. - Все это эмоции, провокации и расшатывание ситуации. Кто в этом заинтересован, мы потом поймем".

"Я практически вношу такое предложение, как раз прекрасное предложение - объявить мораторий на любые силовые действия. Мы объявляем такое решение", - заявил Виктор Янукович.

Оппозиция - о требованиях

Присутствующие на "круглом столе" представители оппозиционных сил решили пойти на эту меру после принятия соответствующего решения прямым голосованием на Майдане с подачи лидеров общественных организаций, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Лидеры оппозиции должны передать Виктору Януковичу ряд требований. Освобождение и закрытие уголовных дел в отношении всех участников акции протеста - одно из них.

Также среди требований - наказание министра внутренних дел Виталия Захарченко и других правоохранителей за применение силы против мирных демонстрантов, назначение досрочных президентских и парламентских выборов.

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк в ходе "круглого стола" озвучил ключевые требования Евромайдана к действующей власти.

"Те, кто отдавал незаконные приказы, и те, кто их выполнял, должны понести ответственность. Чтобы вся страна видела... Те люди, которые незаконно арестованы как активисты Майдана, должны выйти на свободу", - заявил Яценюк.

Господин Яценюк также предостерег украинскую власть против реализации силового сценария, который "написан не в Украине", и авторы которого "стремятся поглотить Украину".

"Разгоните один Майдан, появится другой, посадите одних лидеров оппозиции, появятся другие", - отметил господин Яценюк.

После завершения "круглого стола" Арсений Яценюк заявил, что оппозиция не услышала ответов от президента на два из трех своих требований. Лидер партии УДАР Виталий Кличко также заявил, что не доверяет словам президента Виктора Януковича о моратории на применение силовых действий.

Филарет: силой не разгонишь

Чтобы Евромайдан разошелся, митингующим нужна гарантия того, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

"Силой Майдан не разгонишь. Один раз разогнать - на следующее воскресенье соберутся вновь, в еще большем количестве", - сказал он в ходе круглого стола по урегулированию ситуации в Украине.

"Еще одна опасность - если Украина вступит в Таможенный союз, то соберется еще больше", - добавил патриарх.

Он также предупредил присутствующих о необходимости не применять силу в отношении мирных протестующих, предупредив, что применение силы может привести к гражданской войне.

Следующее заседание "круглого стола" ожидают на следующей неделе. По мнению господина Кравчука, ему не помешает даже отсутствие президента.

"Он не может ходить на все "круглые столы", - добавил господин Кравчук.

Он также признал, что угрозы провокаций на Майдане существует, но отметил, что не удастся "одним решением или круглым столом снять напряжение, накопившееся на Майдане".