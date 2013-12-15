Семеренко завоевала "золото" на этапе Кубка мира по биатлону

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко завоевала свою первую индивидуальную победу на этапах Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Это была завершающая женская гонка соревнований. Украинка стартовала третьей по итогам спринта и на протяжении всей дистанции продолжала идти в группе лидеров, допустив лишь один промах на дистанции. На последнем круге дистанции Семеренко соревновалась с россиянкой Ириной Старых, сначала позволив сопернице выйти вперед. Но на последних метрах украинка вырвала победу.

Третьей финишировала Тирил Экгофф из Норвегии.

До последней стрельбы шансы на медали сохраняла и украинка Елена Пидгрушная, но три промаха отбросили ее на 10 место.

В субботу, 14 декабря, Валентина Семеренко заняла третье место в спринтерской гонке.

А в четверг украинская женская сборная, которая является главной надеждой Украины на Олимпиаде-2014 в Сочи, стала второй в эстафете.