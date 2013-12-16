Шерр: верхи уже не могут, но еще не понимают этого

Image caption Джеймс Шерр - один из ведущих международных экспертов по постсоветским странам

Джеймс Шерр, научный сотрудник британского Королевского Института международных отношений, который специализируется на России и Евразии, в интервью ВВС Украина рассказал о том, каким может быть выход из нынешнего политического кризиса в Украине.

ВВС Украина: Многие сейчас говорят, что нынешняя ситуация в Украине зашла в тупик, когда никаких легитимных способов выхода из него не осталось. Например, есть требование Евромайдана об отставке правительства, есть четкие заявления правительства, что самостоятельно в отставку министры не пойдут, и есть безрезультатное голосование по этому вопросу в Верховной Раде. Каким, на Ваш взгляд, может быть выход из этого тупика?

Джеймс Шерр: Ленин правильно говорил, что революция является неотвратимой, когда "верхи" знают, что не могут работать старым способом. Проблема заключается в том, что украинское руководство пока не осознает этого. Они поймут это, если и тогда, когда государственная и политическая машина осознает это, и начнут распадаться. Мы пока не пришли к такому положению вещей, и именно поэтому ситуация очень неопределенная и очень опасная.

ВВС Украина: Какой выход, при нынешних обстоятельствах, был бы лучшим - и для власти, и для участников протестов?

Джеймс Шерр: Этот выход может быть найден только через сочетание двух вещей: баланса сил и напряженных переговоров. Но требование досрочных выборов выглядит довольно взвешенным, чтобы они только не были слишком досрочными. Понятно, что должен быть какой-то переходный период и переходный механизм, с которым должны согласиться все стороны. Если удастся дойти до этого пункта, тогда заработают и другие механизмы, в частности, ЕС и Совет Европы смогут предложить свою помощь в конструктивном ключе.

Единственный язык, который понимает украинская власть, это язык торга. И ЕС абсолютно правильно прекратил эти "торги", потому что они могут только навредить Украине Джеймс Шерр, Королевский институт международных отношений

ВВС Украина: Но как дойти до этого пункта?

Джеймс Шерр: Вы не знаете, и я не знаю. Но если мы посмотрим на то, что происходило раньше, то солдаты становятся дезертирами раньше офицеров, младшие офицеры опережают старших. И здесь я не имею в виду военных, я говорю о политических силах. Первая попытка проголосовать за отставку правительства в Раде провалилась. Если в следующий раз она будет успешной, или количество голосов будет увеличиваться, динамика процесса изменится. Но если сами украинцы не могут делать прогнозы относительно того, когда и как это произойдет, то я тем более не могу.

Что может Европа?

ВВС Украина: Что могла бы сделать в этой ситуации Европа? Есть ли у нее в запасе какие-то шаги, к которым можно было бы прибегнуть, чтобы способствовать решению ситуации в Украине?

Джеймс Шерр: На данный момент таких способов очень мало. Единственный язык, который понимает украинская власть, это язык торга. И ЕС абсолютно правильно прекратил эти "торги", потому что они могут только навредить Украине.

Есть надежда, что украинское руководство - достаточно рациональное, чтобы понять, что когда они станут более зависимыми от Москвы, и более внимательными к пожеланиям Владимира Путина, который хочет, чтобы Евромайдан был уничтожен, ситуация для них (представителей украинской власти - Ред.) ухудшится, а не улучшится.

Не надо недооценивать, сколько усилий на всех уровнях, включая высокие, было приложено, чтобы показать украинской власти, что происходит. И вывод, к которому пришли все (представители ЕС - Ред.), заключался в том, что они говорят с бревном, что эта дискуссия абсолютно бесполезна Джеймс Шерр, Королевский институт международных отношений

Но до сих пор они были глухими ко всем внешним призывам. Не надо недооценивать, сколько усилий на всех уровнях, включая высокие, было приложено, чтобы показать украинской власти, что происходит. И вывод, к которому пришли все (представители ЕС - Ред.), заключался в том, что они говорят с бревном, что эта дискуссия абсолютно бесполезна.

Посмотрите: наиболее занятые и высокопоставленные руководители ЕС посреди серьезного экономического кризиса, который только видела Европа, вложили очень много энергии в Соглашение об ассоциации с Украиной, но, в конце концов, ничего не достигли.

ВВС Украина: Тогда, возможно, сейчас действительно настало время, чтобы подумать о санкциях?

Джеймс Шерр: Пока проходят неофициальные, но очень серьезные и профессиональные шаги, чтобы составить список лиц, не только среди высшего руководства, но и более низких по рангу, в отношении которых может быть применена сила. И это также может быть определенным фактором сдерживания. В Европе есть много информации о том, кто нажимает любую кнопку, и кто и за что отвечает. То есть, этот потенциал существует.

Иллюзии президентской вселенной

ВВС Украина: Еще несколько месяцев назад во время конференции в Ялте многие участники говорили о рациональности поведения украинской власти, и о том, что именно благодаря этой рациональности президент Янукович все-таки подпишет в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с ЕС, и он также понимает, что Россия выдвинет определенные условия для своего расположения. Теперь мы видим результаты. Оказалось, что его поведение не настолько рационально, чтобы подписать соглашение.

Джеймс Шерр: Его рациональность действует в пределах очень узкой вселенной. В этом и заключается проблема. Сейчас он все еще находится под влиянием иллюзии, что он может контролировать ситуацию в стране, что он может и дальше играть с ЕС, и ЕС будет играть с ним, а Россия не столкнет его в пропасть. Поэтому последнее заявление, которое сделал комиссар Фюле о том, что мы не будем и дальше играть в эту игру, является важным. Давайте посмотрим, какие оно будет иметь последствия.

С Джеймсом Шерром беседовала Анастасия Зануда