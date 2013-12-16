Шерр: верхи уже не могут, но еще не понимают этого
Джеймс Шерр, научный сотрудник британского Королевского Института международных отношений, который специализируется на России и Евразии, в интервью ВВС Украина рассказал о том, каким может быть выход из нынешнего политического кризиса в Украине.
ВВС Украина: Многие сейчас говорят, что нынешняя ситуация в Украине зашла в тупик, когда никаких легитимных способов выхода из него не осталось. Например, есть требование Евромайдана об отставке правительства, есть четкие заявления правительства, что самостоятельно в отставку министры не пойдут, и есть безрезультатное голосование по этому вопросу в Верховной Раде. Каким, на Ваш взгляд, может быть выход из этого тупика?
Джеймс Шерр: Ленин правильно говорил, что революция является неотвратимой, когда "верхи" знают, что не могут работать старым способом. Проблема заключается в том, что украинское руководство пока не осознает этого. Они поймут это, если и тогда, когда государственная и политическая машина осознает это, и начнут распадаться. Мы пока не пришли к такому положению вещей, и именно поэтому ситуация очень неопределенная и очень опасная.
ВВС Украина: Какой выход, при нынешних обстоятельствах, был бы лучшим - и для власти, и для участников протестов?
Джеймс Шерр: Этот выход может быть найден только через сочетание двух вещей: баланса сил и напряженных переговоров. Но требование досрочных выборов выглядит довольно взвешенным, чтобы они только не были слишком досрочными. Понятно, что должен быть какой-то переходный период и переходный механизм, с которым должны согласиться все стороны. Если удастся дойти до этого пункта, тогда заработают и другие механизмы, в частности, ЕС и Совет Европы смогут предложить свою помощь в конструктивном ключе.
ВВС Украина: Но как дойти до этого пункта?
Джеймс Шерр: Вы не знаете, и я не знаю. Но если мы посмотрим на то, что происходило раньше, то солдаты становятся дезертирами раньше офицеров, младшие офицеры опережают старших. И здесь я не имею в виду военных, я говорю о политических силах. Первая попытка проголосовать за отставку правительства в Раде провалилась. Если в следующий раз она будет успешной, или количество голосов будет увеличиваться, динамика процесса изменится. Но если сами украинцы не могут делать прогнозы относительно того, когда и как это произойдет, то я тем более не могу.
Что может Европа?
ВВС Украина: Что могла бы сделать в этой ситуации Европа? Есть ли у нее в запасе какие-то шаги, к которым можно было бы прибегнуть, чтобы способствовать решению ситуации в Украине?
Джеймс Шерр: На данный момент таких способов очень мало. Единственный язык, который понимает украинская власть, это язык торга. И ЕС абсолютно правильно прекратил эти "торги", потому что они могут только навредить Украине.
Есть надежда, что украинское руководство - достаточно рациональное, чтобы понять, что когда они станут более зависимыми от Москвы, и более внимательными к пожеланиям Владимира Путина, который хочет, чтобы Евромайдан был уничтожен, ситуация для них (представителей украинской власти - Ред.) ухудшится, а не улучшится.
Но до сих пор они были глухими ко всем внешним призывам. Не надо недооценивать, сколько усилий на всех уровнях, включая высокие, было приложено, чтобы показать украинской власти, что происходит. И вывод, к которому пришли все (представители ЕС - Ред.), заключался в том, что они говорят с бревном, что эта дискуссия абсолютно бесполезна.
Посмотрите: наиболее занятые и высокопоставленные руководители ЕС посреди серьезного экономического кризиса, который только видела Европа, вложили очень много энергии в Соглашение об ассоциации с Украиной, но, в конце концов, ничего не достигли.
ВВС Украина: Тогда, возможно, сейчас действительно настало время, чтобы подумать о санкциях?
Джеймс Шерр: Пока проходят неофициальные, но очень серьезные и профессиональные шаги, чтобы составить список лиц, не только среди высшего руководства, но и более низких по рангу, в отношении которых может быть применена сила. И это также может быть определенным фактором сдерживания. В Европе есть много информации о том, кто нажимает любую кнопку, и кто и за что отвечает. То есть, этот потенциал существует.
Иллюзии президентской вселенной
ВВС Украина: Еще несколько месяцев назад во время конференции в Ялте многие участники говорили о рациональности поведения украинской власти, и о том, что именно благодаря этой рациональности президент Янукович все-таки подпишет в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с ЕС, и он также понимает, что Россия выдвинет определенные условия для своего расположения. Теперь мы видим результаты. Оказалось, что его поведение не настолько рационально, чтобы подписать соглашение.
Джеймс Шерр: Его рациональность действует в пределах очень узкой вселенной. В этом и заключается проблема. Сейчас он все еще находится под влиянием иллюзии, что он может контролировать ситуацию в стране, что он может и дальше играть с ЕС, и ЕС будет играть с ним, а Россия не столкнет его в пропасть. Поэтому последнее заявление, которое сделал комиссар Фюле о том, что мы не будем и дальше играть в эту игру, является важным. Давайте посмотрим, какие оно будет иметь последствия.
С Джеймсом Шерром беседовала Анастасия Зануда