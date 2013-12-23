Британии не стоит бояться мигрантов - иностранная пресса

Image caption СМИ советуют Британии спокойно относиться к вопросу мигрантов из стран ЕС

В понедельник, 23 декабря, британская пресса пишет о Ходорковском, мигрантах из ЕС, защите животных и рождественской вечеринке королевы.

Вне политики и границ России

О первой после освобождения из тюрьмы пресс-конференции "бывшего олигарха" Михаила Ходорковского пишет Daily Telegraph. Газета обращает внимание на то, что на первом общении Ходорковского с прессой присутствовало около 600 журналистов.

"Это показывает насколько значительным может быть влияние бывшего босса ЮКОСа как критика Кремля", - считает Daily Telegraph. Несмотря на это, рассказывает издание, Ходорковский сейчас не видит себя в политике и не собирается пока возвращаться в Россию.

Daily Telegraph пишет, что некоторые рассматривают помилование Ходорковского как попытку российского президента Владимира Путина улучшить свой имидж перед началом Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Сам бывший заключенный не желает поддерживать бойкот Олимпиады, пишет газета. Вместе с тем, ему бы не хотелось, чтобы это грандиозное спортивное мероприятие превратилось в "грандиозную вечеринку для президента Путина".

Газета также отмечает, что, несмотря на критические высказывания в адрес Путина, Ходорковский говорил о нем сухо, без привкуса мести в голосе. "Недавно Путина спросили, хочет ли он оставаться президентом всю свою жизнь. Он ответил четким "нет". Я надеюсь, он не изменит своего мнения по этому поводу", - цитирует Daily Telegraph Михаила Ходорковского.

Мигрантов не стоит бояться

Относиться к вопросу мигрантов из стран ЕС, в частности из Румынии или Болгарии, стоит руководствуясь фактами, а не страхами, пишет Guardian.

Такие страны, как Великобритания, должны поднимать и обсуждать подобные вопросы объективно, ответственно и честно Guardian

Газета утверждает, что любое ответственное правительство не должно делать вид, что увеличение мигрантов из "новых" стран Евросоюза не приведет к возникновению политических или экономических вопросов. "Но политики не должны и преувеличивать необоснованные опасения относительно масштаба и природы такой миграции", - предупреждает издание.

"Такие страны, как Великобритания, должны поднимать и обсуждать подобные вопросы объективно, ответственно и честно", - призывает Guardian, напоминая, что с 1 января 2014 года отменяются ограничения для мигрантов-работников из Болгарии и Румынии.

"Существует огромная необходимость подавать факты, статистику и объяснения, - считает газета, - а не призывать к введению ограничений для мигрантов, которые Guardian называет "незаконными, нежелательными мерами, которые все равно не сработают".

На защиту животных

Правительство Великобритании обязалось выделить 10 млн фунтов стерлингов на борьбу с нелегальной торговлей рогами носорогов и слоновой костью, сообщает Independent.

Мы должны работать вместе с другими странами, чтобы искоренить это, остановив спрос, усилив работу правоохранителей и помогая общинам развивать устойчивую экономическую деятельность Оуэн Патерсон, министр окружающей среды

Газета пишет, что этот вид торговли, который уже обрел масштабы "глобального уголовного предпринимательства", подкармливают богачи из Азии с их стремлением к статусным вещам, экзотике и эксклюзивности.

Independent обращает внимание на то, что требования остановить такую торговлю учащаются и звучат громче. Например, принц Уильям присоединился к инициативе по защите слонов, начатой самой Independent.

Газета цитирует Оуэна Патерсона, министра окружающей среды, который так обозначил план действий британского правительства: "Мы должны работать вместе с другими странами, чтобы искоренить это (нелегальную торговлю изделиями из костей животных - Ред.), остановив спрос, усилив работу правоохранителей и помогая общинам развивать устойчивую экономическую деятельность".

Королевское Рождество

Королева Елизавета II устраивает самую большую за последние 10 лет вечеринку, чтобы отпраздновать первое Рождество принца Джорджа, первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон, рассказывает газета Daily Mail.

В этом году королева пригласила в свое имение в Сандринеме более 30 членов семьи, пишет газета. Празднование начнется уже сегодня. Завтра все приглашенные будут открывать свои рождественские подарки, а утром 25 декабря примут участие в службе в церкви Святой Магдалины, после чего в 13:00 придут на праздничный обед.

Родственники королевы будут смотреть ее обращение к народу по телевизору, а потом играть в игры, пишет Daily Mail.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС