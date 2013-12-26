Точка зрения: грозит ли ЕС наплыв мигрантов из Болгарии и Румынии?

Image caption Стоит ли британцам бояться румынских и болгарских мигрантов?

С 1 января 2014 года Великобритания и еще восемь стран-членов ЕС снимают ограничения на трудоустройство для болгарских и румынских мигрантов. Эти девять стран - последние участницы Евросоюза, где до сих пор сохраняются такие ограничения.

После расширения границ ЕС в 2004 году, которое сопровождалось неожиданно резким увеличением миграционного потока из Восточной Европы, вопрос разрешения на трудоустройство мигрантов стал предметом горячих дискуссий по всей Британии.

Две журналистки из Болгарии и Румынии рассказали ВВС, как этот вопрос освещается в их странах.

Лора Филева, София, Болгария

У нас много писали об обеспокоенности британцев и негативной кампании британского правительства.

Image caption Лора Филева пишет, что прошлый год был чрезвычайно сложным для Болгарии

Общую сущность этой кампании можно подытожить словами: "Пожалуйста, не едьте в Британию - здесь постоянно идет дождь, здесь трудно найти работу, а если вы ее и найдете, то, скорее всего, за нее будут мало платить".

В отличие от Румынии, у нас не было каких-то антикампаний и антибританских публикаций. Мы читали комментарии британских чиновников и местных организаций. Самым распространенным стало заявление лидера Партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фараджа о том, что болгары умирают от голода в мафиозном государстве.

Это был чрезвычайно сложный год для Болгарии: год, когда месяцами длились антиправительственные протесты и часто происходили столкновения с полицией. Но, к счастью, находилось место и для чувства юмора - люди шутили, что "есть только два возможных варианта выхода из кризиса в Болгарии - первый и второй терминалы международного аэропорта в Софии".

Болгарские аналитики предполагали, что отношение британцев к мигрантам с Востока объясняется отрицательной кампанией в самой Британии: глубоким евросекптицизмом и политическим соперничеством накануне майских выборов в Европарламент.

Есть только два возможных варианта выхода из кризиса в Болгарии - первый и второй терминалы международного аэропорта в Софии популярная шутка в Болгарии

Некоторые говорили, что опасения британцев больше связаны с воспоминаниями о недалеком прошлом, чем с ожиданиями на будущее. В 2004 году, когда большинство стран Восточной Европы присоединились к ЕС, только три страны-участницы - Ирландия, Великобритания и Швеция - полностью открыли свои рынки труда. Тогда многие уехали в Британию.

Со времен развала СССР Болгарию покинули более 2,5 миллиона ее граждан. Согласно некоторым исследованиям, около 55 тысяч из них теперь живут в Британии, остальные исследования называют вдвое большую цифру.

С приближением великого дня один из болгарских пользователей Facebook создал мероприятие на 1 января 2013 года: "Флешмоб! Приглашаются все 29 миллионов болгар и румын! Приглашаем граждан Болгарии и Румынии отпраздновать Новый Год с Найджелом Фараджем".

Кто-то из пользователей оставил такой комментарий: "Очень хорошо, что кто-то так радуется по этому поводу. Но простые болгары, такие как я, уже об этом забыли. Зачем платить непомерные британские налоги, когда в Болгарии ставка единого налога всего 10%? И зачем мне туда переезжать, если я, как и сотни тысяч британцев, планирую провести летний отпуск на побережье Черного моря?"

Лора Филева работает в редакции новостного сайта Dnevnik.bg в Болгарии.

Кармен Валька, Бухарест, Румыния

Image caption Кармен Валька говорит, что самой популярной страной среди румынских мигрантов сегодня является Германия

Румынские СМИ много писали об опасениях британцев относительно нашествия румын. В январе одно издание даже начало шуточную кампанию по этому поводу.

Отношение британцев оскорбило многих румын, но эта кампания продемонстрировала, что мы все же можем увидеть в этой ситуации что-то смешное.

Опросы показывают, что в настоящее время из девяти стран, которые должны снять ограничения на трудоустройство, самым популярным "направлением" для румынских мигрантов является Германия. Это, скорее всего, потому, что румыны считают экономику Германии самой стабильной.

Ранее румыны традиционно предпочитали Италию и Испанию - из-за сходства языков. Сегодня же второй после Германии идет Великобритания, очевидно потому, что большинство румынской молодежи хорошо знает английский.

Общее впечатление о настроениях в стране такое, что те, кто хотел уехать, уже давно уехали, а те, кто хочет уехать, все равно уедут, даже если ограничения не будут сняты. Существование таких препятствий никогда не останавливало квалифицированных молодых специалистов от выезда за границу в поисках более достойной платы.

Выезд квалифицированных специалистов за границу давно является проблемой для нашей страны. Многие из тех, кто уехал работать в сельском хозяйстве и на строительстве, имеют слишком высокую квалификацию. Согласно данным, обнародованным Румынским медицинским колледжем, с 2007 года, когда Румыния присоединилась к ЕС, страну покинуло около 14 тысяч врачей и около 50 тысяч медицинских работников.

Эмиграция врачей является одним из худших последствий оттока специалистов, поскольку это привело к нехватке медицинских кадров в самой Румынии.

Почти у каждого из моих знакомых есть родственник или член семьи за рубежом Кармен Валька, румынский журналист

Наибольшую неприязнь к снятию ограничений на трудоустройство проявляли Нидерланды и Великобритания. Кампании, проводимые в этих странах, выглядят несправедливыми, а многие румынские эксперты рассматривают их как откровенный популизм.

Почти у каждого из моих знакомых есть родственник или член семьи за рубежом. Так сложилось со времен падения коммунизма.

Люди преимущественно едут в ту страну, где у них есть родственники или друзья, или же язык которой они знают и, соответственно, могут найти работу.

Румыны, конечно, хорошо знают о не слишком дружественном отношение к ним за рубежом, но все понимают, что большинство из тех наших сограждан, которые уехали в другие страны, трудолюбивы, талантливы и имеют шанс осуществить свои мечты, которые так и остались бы нереализованными на родине.

Кармен Валька работает журналистом на Общественном радио Румынии.