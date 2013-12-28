Суд арестовал пятого подозреваемого по делу Черновол

Печерский районный суд Киева в субботу избрал для пятого подозреваемого по делу об избиении журналистки Татьяны Черновол меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

27 декабря правоохранители сообщили о задержании пятого подозреваемого в избиении журналистки и активистки.

"Это 34-летний житель города Днепродзержинск, Днепропетровской области, работавший в охранной структуре. По его словам, он приехал в Киев покупать автомобиль Porsche Cayenne", - говорится в сообщении МВД.

В милиции также добавили, что задержанного уже допросили.

"Из показаний фигуранта следует, что он лично принимал участие в избиении потерпевшей", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что следствием запланировано проведение одновременных допросов подозреваемых для того, чтобы установить полную картину случившегося.

Всего по делу о нападении на Татьяну Черновол 25 декабря были задержаны пять человек. Четырех из них Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца.

На два месяца в СИЗО

Суд задержал на два месяца - до 23 февраля - Александра Храмцова, братьев Сергея и Александра Котенко, а также Андрея Насиковского.

Все подозреваемые, кроме Сергея Котенко, заявляют о наличии алиби.

В частности, брат Сергея Александр Котенко говорит, что в ночь, когда избили журналистку, находился дома.

"Я общался с мамой по телефону, говорил ей, что я дома. Я был на Оболони в своей квартире. Я общался с людьми через интернет", - сказал Александр Котенко. Эту информацию подтвердила его мама в суде.

В свою очередь Александр Храмцов, который по решению суда также будет находиться в СИЗО до 23 февраля, утверждает что в ночь на 25 декабря был с друзьями в ресторане. Ранее в интернете появилось видео из ресторана "Хрещатик", на котором видно, что подозреваемый зашел в ресторан около 10:00 вечера, а ушел оттуда около 1:30 ночи.

На Александра Храмцова зарегистрирован автомобиль Porsche Cayenne, который зафиксировал видеорегистратор с автомобиля Татьяны Черновол.

Подозреваемый Андрей Насиковский, у которого в ночь инцидента ночевал Сергей Котенко, говорит, что весь вечер был занят своими делами - ходил в магазин, на урок английского, общался по телефону и интернету с другом.

27 декабря МВД сообщила о задержании пятого подозреваемого по делу Татьяны Черновол, однако он еще не предстал перед судом.

Удар по УДАРу

В пятницу МВД упомянул в контексте расследования дела Черновол оппозиционную партию УДАР.

"Задержанные тесно контактировали с членами партии УДАР Евгением Огарковым, Дмитрием Крейниным и Игорем Опадчим.... Кроме того, установлена связь подозреваемых и с народным депутатом от фракции "Баткивщина" Владимиром Полочаниновым", - заявил Николай Чинчин, начальник Главного следственного управления министерства внутренних дел.

Вместо того, чтобы провести объективное расследование и найти настоящих исполнителей и заказчиков избиения Татьяны Чорновил, ведомство Захарченко прибегает к привычным провокаций и фактически покрывает преступников Виталий Кличко

Он также назвал Александра Котенко членом бандитской группировки, "входившей в преступное сообщество Рыбалко по прозвищу Рыбка, убитого в 2005 году, с которым тесно взаимодействовали братья Кличко", - сказал следователь.

В партии УДАР уже заявили, что подадут на Чинчина в суд о защите чести и достоинства.

Виталий Кличко назвал обвинения о своей с братом причастности к криминальным группировкам "лживыми и безосновательными".

В заявлении УДАРа также сказано, что одного из подозреваемых, Александра Храмцова, милиция задержала только из-за знакомства с некоторыми членами партии. "Задержанный... полгода назад продал автомобиль, и его не было на месте преступления", - говорят в партии.

"Вместо того, чтобы провести объективное расследование и найти настоящих исполнителей и заказчиков избиения Татьяны Черновол, ведомство Захарченко прибегает к привычным провокациям и фактически покрывает преступников. Поэтому с тем, кому поручили озвучить ложь и чушь, мы будем говорить в суде", - заявил, в свою очередь, Виталий Кличко.

МВД против депутатов

Кроме того, в четверг следователи допросили оппозиционных депутатов Николая Княжицкого и Виталия Ярему. В пятницу на допрос в прокуратуру ходил Давид Жвания.

Николай Чинчин заявил, что это сделали, чтобы проверить заявление бывшего владельца TВi Константина Кагаловского. Тот говорит, что один из задержанных по делу Черновол - Сергей Котенко - причастен к рейдерскому захвату этого телеканала, а также имеет связи с Княжицким и Жванией.

Следствие выяснило, что господин Котенко был основателем и директором предприятия, которое контролировало ТВi, говорит Николай Чинчин.

Вместе с тем Николай Княжицкий свою причастность к делу Черновол отрицает.

В пятницу милиция заявила: "Николай Княжицкий, так и не явился на допрос в Главное следственное управление МВД Украины, хотя приглашался туда сегодня".

Вопиющее избиение

Татьяну Черновол, которая известна своими критическими материалами о первых лицах государства, жестоко избили ночью 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом.

Дело о нападении сначала открыли по статье о хулиганстве, но потом переквалифицировали в умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

В последнее время в Украине были осуществлены еще ряд нападений на активистов Евромайдана и сожженны несколько машин, принадлежавших организаторам акций протеста.

США выразили обеспокоенность в связи с формированием в Украине "структуры целенаправленного насилия и запугивания в отношении активистов и журналистов, участвовавших в освещении протестов на Евромайдане".