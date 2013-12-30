В Британии продают специальные жилеты для кур
Британские бизнесмены нашли рынок для новой продукции - теплых жилетов для кур.
Дизайнеры компании Omlet рассказали Radio 4, что получают заказы со всего мира, воплотив идею, к которой их подтолкнули последние холодные зимы.
Разработанная Nasa подкладка, которая называется Flectalon, помогает сохранять тепло куриного тела, а флюоресцентные покрытие оберегает жизнь птиц темной ночью.
Компания также предлагает покупать твидовую версию жилета.
Бизнесмены, основная деятельность которых заключается в разработке курятников, рассказали, что часто общались с клиентами, которые пытались утеплить курятники с помощью бутылок с горячей водой, чтобы обезопасить птиц от переохлаждения.
"Многие наши клиенты держат кур на заднем дворе и ухаживают за ними как за домашними животными, а последние несколько зим были по-настоящему холодными. Они звонили и говорили, что куры выглядели замерзшими, и спрашивали, можем ли мы сделать для них накидки", - рассказывает Иоганнес Пол из Omlet.
Он опровергает мнение, что такие выносливые домашние животные как куры не требуют дополнительной тепловой защиты.
Благополучие животных
На базе компании две курицы Solo и Princess Layer выглядят беззаботно с новыми предметами туалета.
"Вопрос в уюте. Технически птицам и так может быть хорошо, но вопрос не может заключаться в выживании наиболее приспособленных. Пребывание кур в тепле - это часть обеспечения благосостояния животных", - считает г-н Пол.
В компании работали с семью прототипами, прежде чем остановиться на конструкции, которая не влияет на нормальную жизнь кур, например, не мешает купаться в пыли.
"Крылья должны быть подвижными, если их покрыть, это будет влиять на балансировку птиц. Также надо фиксировать жилет таким образом, чтобы это не мешало при ходьбе", - рассказала Лорна Гемел из компании разработчика.
Согласно данным ассоциации производителей кормов для домашних животных, миллион домохозяйств в Великобритании держат домашних кур.
Одна из покупательниц жилетов Сандали Али-Сехбай рассказала, что с началом их использования куры стали больше гулять в саду.
"Мы искали, как можно утеплить наших кур и увидели эти накидки. Сначала они показались нам забавными, но им действительно понравилось. Они тратят несколько минут, чтобы привыкнуть ходить в них. Сначала куры даже ходили задом наперед, но потом все стало хорошо", - рассказала Сандали Али-Сехбай.