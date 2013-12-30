В Британии продают специальные жилеты для кур

Image caption Две курицы на базе компании Omlet одеты в новые жилеты

Британские бизнесмены нашли рынок для новой продукции - теплых жилетов для кур.

Дизайнеры компании Omlet рассказали Radio 4, что получают заказы со всего мира, воплотив идею, к которой их подтолкнули последние холодные зимы.

Разработанная Nasa подкладка, которая называется Flectalon, помогает сохранять тепло куриного тела, а флюоресцентные покрытие оберегает жизнь птиц темной ночью.

Компания также предлагает покупать твидовую версию жилета.

Бизнесмены, основная деятельность которых заключается в разработке курятников, рассказали, что часто общались с клиентами, которые пытались утеплить курятники с помощью бутылок с горячей водой, чтобы обезопасить птиц от переохлаждения.

"Многие наши клиенты держат кур на заднем дворе и ухаживают за ними как за домашними животными, а последние несколько зим были по-настоящему холодными. Они звонили и говорили, что куры выглядели замерзшими, и спрашивали, можем ли мы сделать для них накидки", - рассказывает Иоганнес Пол из Omlet.

Image caption Заказы на новые жилеты поступили из Японии и США

Он опровергает мнение, что такие выносливые домашние животные как куры не требуют дополнительной тепловой защиты.

Благополучие животных

На базе компании две курицы Solo и Princess Layer выглядят беззаботно с новыми предметами туалета.

"Вопрос в уюте. Технически птицам и так может быть хорошо, но вопрос не может заключаться в выживании наиболее приспособленных. Пребывание кур в тепле - это часть обеспечения благосостояния животных", - считает г-н Пол.

В компании работали с семью прототипами, прежде чем остановиться на конструкции, которая не влияет на нормальную жизнь кур, например, не мешает купаться в пыли.

"Крылья должны быть подвижными, если их покрыть, это будет влиять на балансировку птиц. Также надо фиксировать жилет таким образом, чтобы это не мешало при ходьбе", - рассказала Лорна Гемел из компании разработчика.

Image caption Жилеты отражают свет, что может сохранить жизнь птицам на дороге

Согласно данным ассоциации производителей кормов для домашних животных, миллион домохозяйств в Великобритании держат домашних кур.

Одна из покупательниц жилетов Сандали Али-Сехбай рассказала, что с началом их использования куры стали больше гулять в саду.

"Мы искали, как можно утеплить наших кур и увидели эти накидки. Сначала они показались нам забавными, но им действительно понравилось. Они тратят несколько минут, чтобы привыкнуть ходить в них. Сначала куры даже ходили задом наперед, но потом все стало хорошо", - рассказала Сандали Али-Сехбай.