Умер бывший премьер Израиля Ариэль Шарон

В Израиле скончался бывший премьер-министр Ариэль Шарон, который последние 8 лет находился в коме.

Председатель Медицинского центра Шиба сообщил, что в субботу после обеда у политика остановилось сердце.

В четверг врачи экс-премьера заявили, что состояние Шарона резко ухудшилось, и он, скорее всего, не сможет пережить нынешний кризис. У экс-премьера возникла полиорганная недостаточность, в частности почечная.

Шарон впал в кому в 2006 году после перенесенного обширного инсульта. С тех пор он находился в клинике близ Тель-Авива в вегетативном состоянии, подключенный к аппарату искусственного дыхания.

Как отмечает корреспондент BBC на Ближнем Востоке Кевин Конноли, экс-премьер участвовал едва ли не во всех выдающихся событиях Израиля как государства со времен его основания в 1948 году.

Он был весьма противоречивой фигурой: многие израильтяне считали его героем, многие палестинцы - ненавидели.

До прихода в политику Ариэль Шарон был военным, участвовал в трех войнах Израиля.

В 2001 году генерал стал премьер-министром Израиля и находился на этом посту до инсульта в 2006 году.

Шарону принадлежат неоднозначные планы построить барьер безопасности на Западном берегу реки Иордан, а также активно заселять занятые Израилем палестинские территории.

Против этих планов выступили даже его соратники по партии.

Но несмотря на это, отмечает корреспондент BBC, израильтяне оплакивают утрату политика, чья карьера простирается вплоть до начала израильской государственности.