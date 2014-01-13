Партия регионов начала новую акцию в Мариинском парке

Image caption Предыдущую большую акцию у парламента Партия регионов провела в декабре прошлого года

В понедельник, 13 января, на площади возле Верховной Рады активисты и сторонники Партии регионов начали митинг с требованием безотлагательно принять государственный бюджет Украины.

Корреспондент ВВС Виталий Червоненко рассказывает, что уже в ночь на воскресенье Мариинский парк перекрыли металлическими щитами. При этом общая площадь огороженной территории больше, чем отводилась для предыдущего "бессрочного" провластного митинга.

Территорию охраняют сотрудники внутренних войск, на территории парка установили несколько больших военных палаток.

Комендант палаточного городка Александр Зинченко рассказал ВВС Украина, что в понедельник днем на площади Конституции присутствовали около семи тысяч человек, однако уже во вторник количество участников акции увеличится до 12-14 тысяч человек.

"Люди едут, мы не ожидали такого количества людей. Мы даже не успеваем разместить всех желающих", - заявил он.

Зинченко подчеркнул, что акция носит исключительно "мирный характер", и что ее организаторы будут принимать все возможные меры, чтобы избежать конфронтации ее участников с активистами "Евромайдана".

Вместе с тем он опроверг информацию о том, что участники акции в Мариинском парке получают деньги за свое участие в митинге.

"Это ложь. Мы стоим за идею, выражаем свою гражданскую позицию", - заявил он.

В разговоре с ВВС Украина Зинченко отказался спрогнозировать, какими будут действия митингующих после четверга, когда парламент, по словам спикера Рады, должен принять бюджет.

"Сначала доживем до четверга, а потом будем принимать решение. Что делать - будем решать, посоветовавшись", - сказал он.

Ранее сообщалось, что представители Партии регионов рассчитывают на то, что парламент примет бюджет Украины на 2014 год в этот четверг, 16 января.

Оппозиция настаивает на пересмотре ряда его параметров и пока не решила, будет ли блокировать рассмотрение в сессионном зале парламента.

"Антимайдан"

Партия регионов уже проводила масштабную акцию в Мариинском парке.

13 декабря прошлого года тысячи ее сторонников собрались в Киеве, чтобы начать бессрочную акцию "Сохраним Украину" в поддержку президента Украины Виктора Януковича.

Наблюдатели считали ее ответом на "Евромайдан", который незадолго до этого начался на столичном Майдане Незалежности.

22 декабря организаторы заявили, что бессрочная акция достигла своей цели, а ее участники покинули Мариинский парк.