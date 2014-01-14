В Египте начался конституционный референдум

На фоне усиленных мер безопасности в Египте начался референдум по новой конституции. Он может открыть путь к новым выборам.

Новый Основной закон призван заменить документ, принятый при президенте Мохаммеде Мурси. Это произошло за несколько месяцев до того, как армия отстранила его от власти.

Обозреватели в Египте пишут, что армия стремится получить на этом референдуме уверенную поддержку, что будет свидетельствовать и об одобрении отстранения Мурси от власти.

Движение "Братья-мусульмане", к которому относится и Мохаммед Мурси и которое было объявлено террористической группировкой, призвало к бойкоту референдума.

На фоне опасений о возможном насилии голосование началось при усиленных мерах безопасности.

Министерство внутренних дел сообщило, что на избирательных участках будут работать 200 тысяч полицейских, 150 подразделений сил безопасности и 200 боевых групп.

Корреспондент ВВС в Каире рассказывает, что в стране развернули мощную медийную кампанию в поддержку референдума, тогда как голосов против почти не было слышно.

В понедельник партия "Сильный Египет", которую возглавляет исламист, заявила, что будет бойкотировать референдум после того, как нескольких ее членов арестовали за агитацию против новой конституции.

Проект Основного закона разработал комитет, среди 50 членов которой было лишь двое представителей исламистских партий.

Власти Египта утверждают, что новая конституция будет гарантировать больше прав и свобод и будет весомым шагом на пути к стабильности.

Но критики настаивают, что она сохраняет влияние армии. Так, в документе сохранено положение, которое позволяет судить гражданских в военных судах. Кроме того, армия получает контроль над назначением министра обороны в течение следующих восьми лет. При этом военный бюджет остается вне гражданского контроля.

За последние полгода со времени устранения Мохаммеда Мурси более 1000 человек стали жертвами насилия в Египте.