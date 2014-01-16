Что запретили и ограничили украинцам новым законом?

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В четверг депутаты из Партии регионов, КПУ и внефракционные приняли резонансный закон с не менее резонансной процедурой голосования.

Речь идет о проекте Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан", по которому даже не было предоставлено заключение профильного комитета и экспертиза научно-экспертного управления Верховной Рады.

Документ авторства депутатов фракции Партии регионов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника зарегистрировали в парламенте 14 января.

Законопроект содержит ряд новых ограничений, а также усиливает ответственность за некоторые уже предусмотренные законодательством нарушения, многие из которых касаются участия в акциях протеста. Вот лишь некоторые из них:

В колонне из более пяти автомобилей не ездить

За нарушение запрета на движение в колоннах, состоящих из более пяти автомобилей, без согласования с милицией введен штраф до 850 гривен или лишение права управлять автомобилем на срок от одного до двух лет с возможным платным изъятием автомобиля.

Ограничения СМИ

Предусмотрено наказание за осуществление деятельности информационного агентства без государственной регистрации, "после прекращения его деятельности или с уклонением от перерегистрации".

За такую информационную деятельность предусматривается штраф в размере до тысячи необлагаемых минимумов (17 000 гривен) с конфискацией "изготовленной продукции, орудий производства".

Арест за нарушение на митинге

Нарушение установленного законом порядка - без разрешения властей - организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций возле органов власти, учреждений, предприятий, жилья и иных владений лиц наказывается штрафом до 3400 гривен или арестом на срок до десяти суток.

В тюрьму за защитный шлем

Документ устанавливает ответственность за участие в митингах или собраниях в шлемах и маске, а также за участие в протестах в одежде, похожей на форму правоохранительных органов.

За такие действия предусматривается штраф в размере более четырех тысяч гривен или арест на срок до 15 суток.

15 суток за установленную палатку

Установка без разрешения милиции для проведения митинга палаток или других малых архитектурных форм или конструкций, используемых как сцена, отныне будет наказываться штрафом в пять тысяч гривен или арестом на срок до 15 суток.

Разрешение на установку палаток и других архитектурных форм выдает милиция.

Арест за помощь протестам

Согласно документу, любое лицо, которое предоставило для проведения неразрешенных протестов помещения, транспорт, технические средства или любую другую помощь, будет наказано штрафом до 10 200 гривен или арестом на десять суток.

Раньше за это был предусмотрен только штраф, а его максимальный размер был меньше.

Заключение за неуважение к суду

Проявление неуважения к суду после вступления в силу данного закона повлечет за собой больший штраф или арест на срок до 15 суток.

Раньше за это был предусмотрен только штраф, а его максимальный размер был меньше.

Отключение интернета

Новая норма о невыполнении провайдером требований государственного органа по отключению интернета влечет за собой штраф до 6800 гривен.

Неповиновение СБУ

Новая норма о невыполнении указаний работников Службы безопасности Украины и создание препятствий для выполнения ими своих обязанностей предусматривает штраф в размере до 1700 гривен, в случае повторного воздействия - до 2500 грн.

Протоколы не только под расписку

Вводится новая норма о протоколе об административном правонарушении. Ранее закон содержал лишь норму о том, что протокол должен под расписку вручаться человеку, которого привлекают к ответственности, теперь появляется новая норма о том, как действовать, если человек отказывается расписываться за протокол: засвидетельствовать его вручение "объяснениями свидетелей такого отказа и вручением протокола или видеозаписью этих фактов".

Экстремистская деятельность и клевета

Документ вводит новые статьи об экстремистской деятельности и клевете, которые распространяются в том числе и через интернет, и вводит наказание за это.

Изготовление и распространение экстремистских материалов в СМИ или сети интернет отныне будет караться штрафом в размере до почти 14 тысяч гривен штрафа или ограничением свободы или заключением на срок до трех лет.

За распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство лица, предусмотрен штраф в размере до 850 гривен.

За клевету, прозвучавшую в средствах массовой информации, предусмотрен штраф в размере более пяти тысяч гривен. За клевету с обвинением в совершении тяжкого преступления можно получить общественные работы или до 2 лет лишения свободы.

За блокирование - шесть лет

В законодательстве вводится новая норма о наказании за блокирование доступа к жилью или иному владению лица. За это, при условии, если блокирование осуществляется группой лиц, предусмотрено до шести лет заключения.

Два года за групповой протест

За участие в групповом нарушении общественного порядка ужесточается наказание. За это теперь могут приговорить не только к штрафу или аресту на срок до полугода, но и к лишению свободы на срок до двух лет.

За препятствование работе - пять лет

Вводится новый вид наказания - за блокирование сооружений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и объединений граждан с целью препятствования нормальной работе. За эти действия предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или заключение на срок до пяти лет.

Информация о милиции и судьях

Ужесточаются ограничения на сбор и распространение информации о работниках правоохранительных органов и их родственниках. Усиливается также наказание за это: например, максимальный арест теперь будет составлять не три месяца, а шесть.

Также усиливается ответственность за распространение информации о судьях и членах их семей, носящей оскорбительный характер.

Налог с иностранных агентов

В Налоговый кодекс вводится понятие общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов. Речь идет о тех, которые получают средства из-за рубежа и участвуют в политической деятельности. Теперь они должны платить налог на прибыль.

Церкви запретили экстремизм

В соответствии с поправками в законе о свободе совести и вероисповедания, церкви запретили заниматься экстремистской деятельностью.

Съемка с воздуха - усложняется

Законом предусматривается лицензирование ввоза в Украину, торговли и использования беспилотных воздушных судов, подлежащих регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов.

Под это определение могут попасть дроны, с помощью которых активисты в последнее время снимали с воздуха дома чиновников.

SIM-карта - по паспорту

Вводится понятие идентификационной телекоммуникационной карты (SIM-карта, USIM-карта и т.д.).

Предоставление телекоммуникационных услуг с использованием такой карты осуществляется на основании договора, заключенного между оператором телекоммуникаций и потребителем.