Киев пытается быть похожим на Москву - СМИ

Image caption Пресса: попытки разогнать Майдан лишь укрепляют позиции оппонентов власти

"Драконовские" законы в Украине, нежелание украинского Майдана расходиться и российская экспансия на Запад - об этом пишет зарубежная пресса 18 января.

Украина не Россия

Россияне часто считают украинцев своими младшими братьями. Это мнение разделяют и многие украинцы, что обеспечивает России большое влияние в Украине, пишет американская The Washington Post. После отказа от евроинтеграции, официальный Киев пытается стать похожим на Москву и в законодательном поле. Свидетельством этому стали драконовские законы, подписанные президентом в пятницу.

"Однако это вызвало гнев украинской оппозиции. Прозвучали призывы не отступать и бороться с путчем. Это и стало демонстрацией ключевого различия между двумя странами. Президент Украины Виктор Янукович хотел бы иметь такую же прочную власть, как Владимир Путин, однако это у него не получается. Украинская оппозиция состоит из людей, не имеющих чрезмерных братских чувств к России", - пишет Washington Post.

Янукович уже дважды пытался использовать спецотряды милиции для очистки Майдана, и дважды все завершалось укреплением позиций до этого шаткой оппозиции.

Последние законы считают преступлением участие в демонстрациях в шлеме. Несмотря на это, ведущий "Громадського телебачення" в пятницу вел программу в строительной каске, а некоторые протестующие на Майдане одели на головы кастрюли.

"Один из лидеров оппозиции боксер Виталий Кличко заявил, что новые законы фактически являются путчем и призвал к массовым акциям протеста в воскресенье, несмотря на все запреты. Он собирается проехать по русскоязычным областям восточной Украины, которая традиционно поддерживает Виктора Януковича, чтобы поднять сторонников оппозиции на протестные акции", - пишет газета.

Запретить все

Они попытались запретить все, что оппозиция делала последние два месяца Эндрю Уилсон, член европейского совета иностранных дел

Между тем, газета Irish Times дает обзор реакции американских и европейских политиков на новые законы. Евросоюз и США выразили по поводу них глубокую обеспокоенность.

Спикер Госдепартамента США Джен Псаки заявила, что действия парламента "породили серьезные сомнения по поводу преданности Украины демократическим нормам". Руководитель внешней политики ЕС Кэтрин Эштон заявила, что законы нарушают фундаментальные права, и призвала президента Януковича их пересмотреть.

Комиссар по расширению ЕС Штефан Фюле раскритиковал законы, поскольку они "противоречат европейским стремлениям и обязательствам, вытекающим из соглашения об ассоциации".

А член европейского совета иностранных дел Эндрю Уилсон считает, что сторонники Виктора Януковича пытаются во что бы то ни стало положить конец протестам и принимают законы, "запрещающие более-менее все".

"Они попытались запретить все, что оппозиция делала последние два месяца", - цитирует политика ирландская газета.

Протестующие не разошлись

Украинский Майдан продолжает жить, хотя количество протестующих несколько уменьшилось, пишет британский журнал Economist. В воскресенье 12 января на очередное вече снова собрались по меньшей мере 50 тысяч протестующих, что достойно уважения, пишет издание.

"Уже не первый раз власть неуклюже дает протестующим новые причины не покидать Майдан. Бывшего министра внутренних дел, а ныне лидера оппозиции, Юрия Луценко госпитализировали в реанимацию после того, как его избил "Беркут" ночью 10 января. Он был среди десятка раненых в столкновениях со спецотрядом милиции после заседания суда, который дал шесть лет тюрьмы трем националистам за то, что они хотели взорвать памятник Ленину в 2011 году", - пишет издание.

Economist цитирует украинского журналиста Мустафу Найема, который считает, что протесты будут продолжаться, поскольку Президент Виктор Янукович вряд ли сможет выиграть президентские выборы в начале следующего года. Поэтому он будет прибегать к чрезвычайно строгим мерам, чтобы обуздать оппозицию.

"Главным требованием Майдана остается отставка правительства и президента. Протестующие говорят, что они не отступят, пока не получат победы. Однако и в их лагере растут признаки разочарования из-за действий руководства оппозиции, которому, по мнению многих сторонников, не хватает вдохновения", - пишет Economist.

Тесное сотрудничество

Венгерское руководство подписало соглашение с Россией по поводу сотрудничества в энергетической сфере. Соглашение предусматривает участие российского "Росатома" в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Пакси и предоставление кредита на финансирование проекта, пишет польская Gazeta.

По мнению издания, речь идет не только об экономическом сотрудничестве, но и о политическом. Во время визита в Москву венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил участие Венгрии в российском газовом проекте "Южный Поток".

"Как следует из анализа Центра восточных исследований, содержание сделки так и не обнародовали, а об условиях известно лишь со слов представителей Венгрии и России, которые заявили, что "Росатом" построит два новых блока мощностью 1200 МВт на АЭС в Пакси", - пишет Gazeta.

Соглашение между двумя странами имеет четкий политический подтекст, считает издание. Россия хочет восстановить свое влияние в Восточной Европе и не жалеет для этого денег. Конечной целью российской стратегии является разрушение единства стран ЕС, считает польское издание.

Венгрия отказалась от проведения открытого тендера и остановила свой выбор на российской компании, хотя интерес к проекту проявляли и французская Areva, японско-американская Westinghouse и корейская Kepco.

"Отсутствие тендера порождает сомнения, что предложение "Росатома" является лучшим. Также она может стать причиной предупреждений со стороны Еврокомиссии, хотя венгерская сторона утверждает, что Еврокомиссия предварительно одобрила соглашение", - пишет Gazeta.

Обзор подготовил Ярослав Карпьюк, Служба мониторинга ВВС.