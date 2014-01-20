Украинские СМИ - о конце мирного протеста

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События в центре Киева в воскресенье - в центре внимания украинской прессы 20 января.

"Это конец мирной фазы протеста"

Воскресное вече 19 января стало самой массовой акцией 2014 года, собрав от 200 тысяч до полумиллиона митингующих, пишет газета "Сегодня". "Детонатором" такой высокой явки людей, несмотря на холод, стал пакет антидемократических законов, принятый провластным большинством парламента 16 января, отмечает газета.

"Сегодня" пишет, что силовое противостояние на Грушевского стало ответом Майдана на действия лидеров парламентской оппозиции, которые не смогли предложить четкого плана действий своим сторонникам.

"Майдан на пороге окончания мирной фазы, - цитирует газета политолога Михаила Погребинского. - Уже днем лидеров оппозиции освистали во время митинга, а во время силового противостояния митингующие окружили Кличко и требовали от него не заниматься альтернативными правительствами и взять власть". Погребинский также считает, что в случае, если пострадает большое количество людей, то власть может ввести чрезвычайное положение.

Политолог Вадим Карасев считает, что события на Грушевского - "это конец самого Майдана": "Теперь у власти появился повод особо буйных активистов ловить и судить уже по новым законам. В радикализации ситуации одинаково виноваты и власть, и оппозиция, лидерам которой не хватило именно лидерских качеств".

Политолог считает, что вводить чрезвычайное положение не нужно.

"У власти теперь есть законы, которым можно взять ситуацию под контроль и без этого", - заявил Вадим Карасев.

"Огненное воскресенье"

Все замерло. Люди стояли, глядя друг другу в глаза. " Отойдите назад! Ваши действия нарушают закон и порядок! " - Первыми не выдержали нервы у милиции. "Позор! Долой!" - ответили им протестующие. А потом то с одной, то с другой стороны они полезли на грузовики и автобусы, которыми была перекрыта Грушевского "Комсомольская правда в Украине"

Статью под таким заголовком публикует газета "Комсомольская правда в Украине". Издание пытается исследовать, кто именно спровоцировал силовой сценарий событий на улице Грушевского после Народного вече на Майдане.

После обеда колонна Автомайдана двинулась на Грушевского пикетировать Верховную Раду, "чтобы заставить депутатов переголосовать законы, принятые 16 января", рассказывает газета. Первыми на Грушевского пришли примерно 500 активистов. Их остановили охранники, которые уже второй месяц блокируют подходы к парламенту.

"Все замерло. Люди стояли, глядя друг другу в глаза. " Отойдите назад! Ваши действия нарушают закон и порядок! " - Первыми не выдержали нервы у милиции. "Позор! Долой!" - ответили им протестующие. А потом то с одной, то с другой стороны они полезли на грузовики и автобусы, которыми была перекрыта Грушевского", - так рассказывает "Комсомольская правда в Украине" о начале силового противостояния.

"Через час улица Грушевского уже напоминала военный плацдарм", - заключает газета.

Партия регионов: "Это война"

Течение воскресных событий в Киеве освещает и "Коммерсантъ Украина". Газета пересказывает общение с одним из молодых людей, которые после Народного вече двинулись на Грушевского.

"Нам надоели эти разговоры на Майдане. Мы захватим депутатов в Верховной Раде и будем требовать отмены принятых законов", - цитирует газета одного из активистов. На вопрос "Коммерсанта", для чего блокировать пустой парламент, он ответил: "А для чего они тогда блокируют нам дорогу?".

Газета добавляет, что лидеры оппозиции осудили действия радикально настроенных людей. А депутат от Партии регионов Николай Левченко заявил, что их действия надо подавить силой.

"Возник массовый беспорядок, который оппозиция не контролирует. Это уже не мирные акции протеста, а хулиганство и беспорядок, который в любой демократической стране подавляется силовыми органами", - цитирует газета провластного депутата.

"Черный четверг Украины"

Копірайт зображення AFP Image caption Пресса продолжает анализировать законы, которые вызвали массовые беспорядки

Газета "Вечерние Вести" публикует статью о законах, принятых провластным большинством 16 января. Издание называет законопроект № 3879, поданный регионалами Вадимом Колесниченко и Владимиром Олейником, "законом о репрессиях".

"Одиннадцать законов и одно постановление, принятые 16 января, перевернули с ног на голову все принципы, на которых строилась наша страна. На следующий день мы проснулись в другой стране, где можно быть осужденным как преступник, даже на зная, за что тебя осудили", - пишет газета.

Газета обращает внимание, что новые законы значительно ограничивают свободу слова и прессы в Украине. "Мы проснулись в стране, где надо спрашивать разрешения на проведение похорон и свадеб, в которой журналисты без риска оказаться на скамье подсудимых могут писать только о природе и погоде", - пишут "Вечерние Вести".

Вместе с тем газета отмечает, что законодательные новации "развязывают крылья "Беркуту" - отныне спецподразделения могут препятствовать профессиональной деятельности журналистов, не боясь наказания за это, пишет газета.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба Мониторинга ВВС