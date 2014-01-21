Ивано-франковцы тоже блокируют внутренние войска

Image caption У заблокированной пикетчиками части военных войск в Ивано-Франковске правоохранители и пикетчики проводят разъяснительную работу

Третьи сутки ивано-франковцы держат в осаде воинскую часть, где дислоцируются солдаты внутренних войск.

Дежурят круглосуточно. Ночью людей больше. Сегодня они особенно внимательны: убеждены, что военных будут пытаться отправить несколькими способами. Активисты говорят, что утром видели, как солдаты переносили амуницию в парк, а из парка на таможню. Это трактуется как один из вариантов подготовки к выезду на Киев.

Пикетчики заблокировали все возможные выходы из воинской части. Каждую машину, которая приезжает и уезжает с территории, тщательно проверяют.

К активистам уже несколько раз выходил начальник военной части Василий Грицай. Он уверяет, что на Киев личный состав не будут отправлять, а полная боевая готовность, которую участники блокирования наблюдали 20 января, это только плановые учения.

Вместе с тем руководство воинской части не исключает, что при необходимости солдаты все же могут поехать в столицу. Осаду части - называют бессмыслицей.

В свою очередь люди рассказывают, что ночью солдаты благодарили за блокирование, потому что, как говорят, не хотят ехать в столицу.

Пока мужчины осаждают, женщины готовят еду и горячие напитки. Девушки приносят продукты. Говорят, что запасов хватит минимум на несколько суток.

Дежурство продолжат и ночью.