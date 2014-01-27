Активисты покинули захваченное здание Минюста

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Лидер организации "Спільна справа", которая в воскресенье захватила помещение министерства юстиции, заявил, что активисты покинули помещение.

"Здание Минюста "Спільна справа" освободила. Активисты "Спільної справи" переходят от содержания здания Минюста к его блокированию", - написал лидер организации Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

В заметке говорится однако, что если завтра, 28 января, не будут выполнены требования по восстановлению конституционного строя и организации президентских и парламентских выборов, то активисты "Спільної справи" займут все административные здания.

Заявление г-на Данилюка появилось после того, как министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала заявление с требованием немедленного освобождения здания Минюста. Министр пригрозила обратиться в СНБО с требованием ввести в Украине чрезвычайное положение.

В комментарии телеканалу "Интер" г-жа Лукаш добавила, что во время захвата здания в министерстве работали над поправками к решению о возвращении к Конституции образца 2004 года и проекта закона об амнистии.

В здании, которое захватили около полуночи, с активистами встретился один из лидеров оппозиции Виталий Кличко, который также попросил их освободить здание, однако те его не послушали.

"Провокация"

Image caption Елена Лукаш говорит, что в министерстве как раз работали над возвращением к Конституции образца 2004 года

Оппозиция никак не причастна к захвату помещения минюста активистами "Спільної справи" и считает их шаг провокацией, заявил на брифинге комендант Дома профсоюзов, депутат фракций " Батькивщина" Степан Кубов.

"Это провокации, мы от них дистанцируемся ", - сказал он на брифинге в штабе национального сопротивления.

По его мнению, захват органов власти приводят к эскалации конфликта, что, в свою очередь, может быть причиной введения чрезвычайного положения в Украине.

Это провокации, мы от них дистанцируемся Степан Кубив, "Батькивщина"

Он предположил, что захваті министерств являются спланированными властями акциями.

"Я не понимаю... 50 человек могут принять Министерство юстиции, где нет охраны, есть только 2 человека и через 10-15 минут обращение министра (юстиции Елены Лукаш - Ред.) о том, что уже нужно обращаться в Совет национальной безопасности и обороны по вопросам введения чрезвычайного положения", - отметил г-н Кубив.

Он заявил, что если активистам организации негде разместиться, им будут предоставлены помещения в уже захваченных оппозицией зданиях, где они смогут греться и получать еду.

По словам Степана Кубива, которого цитирует агентство УНИАН, после того, как лидеры оппозиции на встрече с послами пообещали им урегулировать конфликт в мирном русле, дальнейший захват министерств недопустимо.