Активисты покинули захваченное здание Минюста
Лидер организации "Спільна справа", которая в воскресенье захватила помещение министерства юстиции, заявил, что активисты покинули помещение.
"Здание Минюста "Спільна справа" освободила. Активисты "Спільної справи" переходят от содержания здания Минюста к его блокированию", - написал лидер организации Александр Данилюк на своей странице в Facebook.
В заметке говорится однако, что если завтра, 28 января, не будут выполнены требования по восстановлению конституционного строя и организации президентских и парламентских выборов, то активисты "Спільної справи" займут все административные здания.
Заявление г-на Данилюка появилось после того, как министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала заявление с требованием немедленного освобождения здания Минюста. Министр пригрозила обратиться в СНБО с требованием ввести в Украине чрезвычайное положение.
В комментарии телеканалу "Интер" г-жа Лукаш добавила, что во время захвата здания в министерстве работали над поправками к решению о возвращении к Конституции образца 2004 года и проекта закона об амнистии.
В здании, которое захватили около полуночи, с активистами встретился один из лидеров оппозиции Виталий Кличко, который также попросил их освободить здание, однако те его не послушали.
"Провокация"
Оппозиция никак не причастна к захвату помещения минюста активистами "Спільної справи" и считает их шаг провокацией, заявил на брифинге комендант Дома профсоюзов, депутат фракций " Батькивщина" Степан Кубов.
"Это провокации, мы от них дистанцируемся ", - сказал он на брифинге в штабе национального сопротивления.
По его мнению, захват органов власти приводят к эскалации конфликта, что, в свою очередь, может быть причиной введения чрезвычайного положения в Украине.
Он предположил, что захваті министерств являются спланированными властями акциями.
"Я не понимаю... 50 человек могут принять Министерство юстиции, где нет охраны, есть только 2 человека и через 10-15 минут обращение министра (юстиции Елены Лукаш - Ред.) о том, что уже нужно обращаться в Совет национальной безопасности и обороны по вопросам введения чрезвычайного положения", - отметил г-н Кубив.
Он заявил, что если активистам организации негде разместиться, им будут предоставлены помещения в уже захваченных оппозицией зданиях, где они смогут греться и получать еду.
По словам Степана Кубива, которого цитирует агентство УНИАН, после того, как лидеры оппозиции на встрече с послами пообещали им урегулировать конфликт в мирном русле, дальнейший захват министерств недопустимо.