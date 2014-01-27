В Италии ищут украденный сосуд с кровью покойного Папы

Копірайт зображення SANPIETRODELLAIENCA.IT Image caption Воры не брали денег, а лишь реликвию с кровью блаженного Иоанна Павла II

Итальянская полиция ведет активные поиски украденного сосуда с кровью покойного Папы Иоанна Павла II.

Реликвия, в которой хранится кусок марли, смоченной в крови покойного понтифика, была похищена в субботу из маленькой часовни Сан Пьетро делла Иенка в итальянской области Абруццо. Эта часовня была тесно связана с именем покойного Папы.

Копірайт зображення sanpierodellatenca.it Image caption Сюда Папа Иоанн Павел II приезжал отдыхать от Ватикана

Грабители выломали решетку в окне и проникли внутрь.

Они не взяли ящик для пожертвований, но унесли распятие и бесценный сосуд. Члены местной культурной ассоциации, заботящейся о часовне, очень расстроены этим происшествием.

Считается, что всего в мире имеется лишь три таких артефакта.

"Мы крайне расстроены этой кражей. Мы понятия не имеем, кто повинен в ней. Полиция ведет поиски", - заявила Паола Коррьери, член ассоциации.

"Иоанн Павел II часто бывал в этой церкви вместе со своим секретарем и немногими телохранителями. Мы чувствуем постоянную связь с ним. После его смерти его секретарь кардинал Станислав Дживищ сообщил нам, что он будет добиваться предоставления церкви статуса убежища", - сказала она.

Десятки полицейских в настоящее время обыскивают окружающую местность с помощью розыскных собак.