Украинская пресса: отставка "ради мира"

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Отставка правительства Николая Азарова и отмена резонансных законов - в обзоре украинской прессы 29 января.

Отставка "ради мира"

"Азаров уходит ради мира" - так газета "Сегодня" описывает отставку правительства во главе с премьером Николаем Азаровым.

Газета отмечает, что согласия относительно кандидатов на пост главы правительства нет ни среди экспертов, ни среди политиков. В самой Партии регионов таковыми считают первого заместителя председателя правительства Сергея Арбузова, вице-премьеров Александра Вилкула и Юрия Бойко, председателя парламентской фракции регионалов Александра Ефремова и даже самого Азарова.

Единственным возможным оппозиционным кандидатом остается Арсений Яценюк, который в понедельник вновь отказался возглавлять правительство. Причин для отказа у главы фракции "Батькивщина" достаточно, говорят эксперты. Среди них и необходимость решать судьбу Юлии Тимошенко, и вероятный конфликт с протестующими, и отсутствие четкого представления о том, каким будет правительство.

"Это будет либо коалиционное правительство с регионалами, и тогда за него будет трудно нести ответственность, либо это будет оппозиционное правительство, но тогда он не будет иметь поддержки парламента. Ни тот, ни другой варианты не принесут дивидендов", - цитирует "Сегодня" политолога Вадима Карасева.

Компромиссное голосование

Компромиссом власти и оппозиции называет газета "Коммерсантъ Украина" голосование за отмену большей части скандальных законов, принятых 16 января.

Сотни людей сейчас в застенках режима. Все они должны быть освобождены. Никаких условий быть не может, мы не оппозиция, которая бегает на переговоры с властью Андрей Тарасенко, один из лидеров "Правого сектора"

"Верховная Рада сделала первый шаг к урегулированию политического кризиса в стране", - отмечает издание, добавляя, что единство парламента одобрили и в большинстве, и в оппозиции.

"Ни одна из сторон не победила. Ни одна из сторон не проиграла", - цитирует газета председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова.

"Коммерсантъ Украина", впрочем, добавляет, что достижения сторон "на этом и закончились", ведь у депутатов до сих пор нет согласия относительно возможной амнистии для протестующих. А вот радикальное крыло "майдановцев" относится к договоренностям между оппозицией и властью несколько скептически, называя отмену законов лишь "первым шагом".

"Сотни людей сейчас в застенках режима. Все они должны быть освобождены. Никаких условий быть не может, мы не оппозиция, которая бегает на переговоры с властью", - цитирует газета одного из лидеров "Правого сектора" Андрея Тарасенко.

Законы отменили - что дальше?

Газета "День" расспрашивает экспертов относительно возможного влияния отмены законов 16 января на разрешение кризиса. Большинство из опрошенных выражают достаточно сдержанные оценки.

Самая большая проблема сейчас такая: все уже понимают, что из ситуации "надо как-то выруливать", но на сегодня никто не имеет четкого представления, как и куда именно Алексей Панич, культуролог

"Положительным является то, что парламенту удалось вернуться в законодательное русло, то есть законы снова принимаются по процедуре", - говорит эксперт Константин Матвиенко.

Публицист Мирослав Маринович также неоднозначно оценивает "уступки" со стороны власти: "Если раньше тактикой Януковича и Партии регионов было не идти ни на какие уступки, то сейчас выбрана другая тактика - маленькими уступками спасти главное - свою власть".

По мнению культуролога Алексея Панича, Украине удалось не только "остановиться на краю пропасти массового кровопролития", но и сделать "маленький шаг назад от этого края". Впрочем, конкретных изменений можно и не дождаться без возвращения к конституции 2004 года.

"Самая большая проблема сейчас такая: все уже понимают, что из ситуации "надо как-то выруливать", но на сегодня никто не имеет четкого представления, как и куда именно", - цитирует "День" эксперта.

Требования "Правого сектора"

Требования радикального объединения "Правый сектор" к власти - в центре внимания газеты "Україна Молода". Список своих пожеланий активисты обнародовали накануне. В нем - принятие конституционной реформы, прекращение силовых действий со стороны власти и полная амнистия для участников массовых акций.

"Для нас главным, в первую очередь, является освобождение ребят и закрытие уголовных дел", - рассказывает газете представитель "Правого сектора" Игорь Мазур. За это группа обещает власти "параллельное освобождение занятых помещений".

Также Мазур отметил, что организация готова отказаться от требования отставки президента Виктора Януковича при условии возвращения к конституции 2004 года. "Когда власть хочет, она все делает быстро. Думаю, двух-трех недель будет достаточно. Можно было бы принять реформу до 9 марта - дня рождения Тараса Шевченко", - цитирует газета Мазура.

Пока же требования остаются невыполненными, в организации уже задумываются над официальной регистрацией и возможным участием в парламентских выборах, заключает "Україна молода".

Подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC