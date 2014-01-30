Иностранная пресса: Майдан как любовь и ненависть

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Любовь и ненависть как мотивационные факторы Майдана, рецепты выхода из кризиса, столкновения между "националистами" и активистами "Спільної справи" и угрозы Москвы приостановить предоставление финансовой помощи Украине - в обзоре западной прессы 30 января.

Ненависть как мотивация

О "любви и ненависти" на улицах революционного Киева пишет украинский писатель Юрий Андрухович в газете The New York Times. "Согревающая смесь отчаяния, надежды, самопожертвования и ненависти", - все это, по его мнению, и мотивирует протестующих оставаться на морозном Майдане уже третий месяц.

Ментальная система координат власти не может понять один простой факт: Майдан финансирует себя сам своей собственной любовью и собственной ненавистью Юрий Андрухович, писатель

"Мы защищаем себя самих, нашу страну, наше будущее, наше Европейское будущее - кто-то коктейлями Молотова, кто-то вязальными спицами, кто-то брусчаткой, кто-то бейсбольными битами, кто-то текстами в интернете, а кто-то фотографиями, документирующими грубые действия", - пишет Андрухович.

В статье писатель опровергает утверждение, что главную роль на Майдане якобы играют националисты. Вместо этого, он приводит в доказательство список жертв, среди которых украинец армянского похождения Сергей Нигоян и гражданин Беларуси Михаил Жизневский. На обвинения в "западном" финансировании Майдана Андрухович отвечает так: "Ментальная система координат власти не может понять один простой факт: Майдан финансирует себя сам своей собственной любовью и собственной ненавистью".

"Я вижу наших женщин, молодых и старых, которые перебирают с поразительной эффективностью забранные лекарства и продукты, я вижу на баррикадах бесстрашных студентов - хипстеров в хоккейных масках и камуфляжных штанах, я вижу фермеров, которые защищают протестующих, наших бабушек и дедушек, которые приносят все больше и больше горячей еды на Майдан Незалежности - и у меня комок к горлу подступает", - заключает Андрухович, добавляя, что он "никогда еще не любил Украину так, как сейчас".

Кризис решат только сами украинцы

Разрешить кризис в Украине могут лишь сами украинцы, отмечает британская Guardian. По мнению газеты, любое иностранное вмешательство является провокацией и несет значительную опасность.

Издание отмечает, что рядовых украинцев вывел на улицы гнев из-за коррупции, неравенства, экономической стагнации и бедности. Впрочем, добавляет Guardian, центральными фигурами протестов и захватов правительственных зданий являются "ультраправые националисты и фашисты".

Издание ставит вопрос о будущем страны, замечая, что лидеры оппозиции до сих пор не предложили реальной альтернативы и не удосужились поколебать власть олигархов. Как результат, вероятность гражданского конфликта становится выше.

"Есть шаги, которые могут помочь снять напряжение: создание широкого коалиционного правительства, референдум о сотрудничестве с ЕС, переход от президентской к парламентской системе и более широкая региональная автономия", - предлагает свой рецепт Guardian.

Новый поворот в протестах

Британская газета Daily Mail обращает внимание на "новый поворот" в украинских протестах, имея в виду столкновения между демонстрантами из партии "Свобода" и активистами движения "Спільна справа" в министерстве агрополитики.

Эти столкновения произошли на фоне комментариев российского президента Владимира Путина, из которых становится ясно, что Москва может отложить предоставление 15-миллиардного кредита до формирования нового правительства, отмечает газета.

Россия пытается давить на украинских политиков, чтобы те не создали правительство, ориентированное на ЕС Тимоти Эш, британский аналитик

Издание добавляет, что столкновения приобретают новое значение также и на фоне переговоров по закону об амнистии, согласно которому уголовное преследование активистов прекратится только, если демонстранты освободят захваченные админздания.

"Но такое условие, скорее всего, будет враждебно принято протестующими, которые настаивают на отставке президента и досрочных выборах", - заключает Daily Mail.

Предупреждение Москвы

Возможная отсрочка выделения российского кредита до формирования нового правительства может осложнить переговоры по урегулированию конфликта в Украине, предупреждает газета Financial Times. Косвенным подтверждение этому является и сообщение о возобновлении торговых проверок со стороны Москвы.

Издание отмечает, что Россия снова использует метод "кнута и пряника" в отношении Киева. С этим соглашается и банковский аналитик Тимоти Эш.

"Такие шаги со стороны Москве очень предсказуемы. Россия пытается давить на украинских политиков, чтобы те не создали правительство, ориентированное на ЕС", - цитирует эксперта газета.

"Шаги Москвы могут усилить напряженность среди расколотого политического истеблишмента, который сейчас напряженно пытается найти компромисс с оппозицией", - заключает Financial Times.

Подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC