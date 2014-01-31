Что означает заявление армии?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Министр обороны Павел Лебедев неоднократно подчеркивал необходимость невмешательства армии в политическое противостояние

Военные эксперты, комментируя призыв армии к президенту навести порядок в стране, выражают уверенность, что о чрезвычайном положении речь не идет.

В пятницу утром министерство обороны сообщило, что руководство Вооруженных сил 30 января провело специальное заседание, на котором обсудило ситуацию в Украине и обратилось к президенту с просьбой "принять безотлагательные меры по стабилизации ситуации в стране и достижению согласия в обществе".

Военные назвали недопустимыми силовой захват государственных учреждений. Кто принимал участие в заседании и кто именно поддержал такое обращение - не указано. Сообщается об участии в заседании военнослужащих и работников аппарата Минобороны.

После того, как был найден похищенный лидер Автомайдана Дмитрий Булатов, в прессе и соцсетях появились спекуляции относительно участия спецслужб и военных других государств, в частности России, в украинских событиях.

Подхлестнули эти сообщения рассказы самого Булатова, который сказал, что его пытали люди с "русским акцентом". Эту же информацию сообщал похищенный ранее активист Игорь Луценко.

О ЧП речь не идет

"В заявлении Минобороны нет упоминания о чрезвычайном положении", - подчеркнул BBC Украина экс-министр обороны, депутат от Партии регионов и советник президента Александр Кузьмук.

Военнослужащие и сотрудники ВС Украины назвали недопустимыми силовой захват государственных учреждений, препятствование представителям органов государственной власти и местного самоуправления выполнять свои обязанности Заявление министерства обороны

По его словам, обращение военных связано с информационными провокациями, которые в последнее время ведутся вокруг армии.

"Говорили, что аэромобильные армейские бригады передаются во внутренние войска МВД. Это ложь. Кроме того, группы людей приезжают в расположение частей Вооруженных сил во Львовской области, в частности Яворов, Калинов, приезжают в Васильков, Житомир, пограничные и внутренние войска с ультиматумами переходить на сторону непонятно кого. С угрозами командирам", - заявил Кузьмук.

Советник президента утверждает, что армия четко придерживается требований Конституции быть вне политики.

"Они хорошо понимают, что втягивание ВСУ в конфликт - это беда. В каждой части есть объекты, где хранятся оружия и боеприпасы, которые нужно охранять. А мы видим захват админзданий. Поэтому Минобороны обратилось к президенту, что пора заканчивать, ведь мы на грани, стоит вопрос существования нашего государства", - считает Александр Кузьмук.

Он выступает против введения чрезвычайного положения, поскольку это может только усугубить ситуацию.

Бывший министр обороны, а ныне депутат от "Батькивщины" Анатолий Гриценко уверен, что введение чрезвычайного положения может привести к потере большого количества оружия военными.

"Это заявление направлено на то, чтобы показать, что армия с президентом и готова выполнять его приказы. Это позорная вещь, армия не таким заниматься", - резюмировал господин Гриценко.

Моральная поддержка Януковича

Бывший начальник военной контрразведки СБУ и управления развития Минобороны, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский заявил BBC Украина, что обращение военного руководства стоит воспринимать как попытку успокоить армию, чтобы она не бунтовала и не выказывала своей позиции.

Хотя он считает, что подобное заявление военных не пойдет на пользу стабилизации ситуации в Украине.

Заявление Минобороны - это скорее акция в поддержку президента Януковича в его противостоянии с людьми. Поддержка центрального аппарата армии главнокомандующему - это скорее психологическая акция Александр Скибинецкий, бывший первый заместитель председателя СБУ

"В заявлении нет призыва к "мирному" разрешению ситуации, а только в рамках законодательства", - выразил обеспокоенность господин Скипальский.

Он обращает внимание, что заявление выглядит искусственным, ведь в документе не указаны конкретные фамилии и звания тех, кто обращается.

Бывший начальник главного управления контрразведки СБУ Александр Скибинецкий считает, что шаг Минобороны является скорее психологической поддержкой Януковича.

"Заявление Минобороны - это скорее акция в поддержку президента Януковича в его противостоянии с людьми. Поддержка центрального аппарата армии главнокомандующему - это скорее психологическая акция. Если бы эта инициатива имела реальную поддержку армии, то мы должны были бы увидеть огромный перечень фамилий, которые это подписали, а так ограничились аппаратом", - рассказал BBC Украина Александр Скибинецкий.

Без российского следа

Почти все собеседники BBC Украина исключают возможность участия в уличных противостояниях в Украине иностранных силовиков.

"Я не думаю, что российские спецслужбы здесь работают открыто и занимаются похищениями. Допускаю, что отдельные люди могут у нас находиться, однако штатные единицы российских спецслужб здесь не работают", - заявил BBC Украина Александр Скипальский.

Александр Скибинецкий также называет российский след в похищении людей маловероятным.

В России в связи с Олимпиадой много своих проблем безопасности, это им сейчас ни к чему Александр Кузьмук, экс-министр обороны

"Ряд резонансных преступлений милиции против народа, в том числе убийство Гонгадзе, Врадиевка, показывают, что у нас самих хватает специалистов по убийствам и пыткам людей", - заявил BBC Украина господин Скибинецкий.

Советник президента Украины Александр Кузьмук отрицал любые возможности участия российских спецслужб в украинских событиях. По его словам, подобные провокации были еще в 2004 году и не подтвердились.

"Зачем это, в Украине есть свои силы, чтобы противостоять угрозе войны", - заявил BBC Украина господин Кузьмук.

Он считает, что вмешательство России во внутренние дела в Украине будет невозможно скрыть. "В России в связи с Олимпиадой много своих проблем безопасности, это им сейчас ни к чему", - резюмировал представитель Партии регионов.

У Анатолия Гриценко другая позиция.

"У меня нет сомнения, что российские спецслужбы присутствуют в Украине и их присутствие усилилось в последнее время. Но документальных подтверждений этому нет, кроме свидетельств людей, которые боятся об этом рассказать открыто", - констатировал господин Гриценко.