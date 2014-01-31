Телиженко: у Булатова требовали признания, что Автомайдан финансируют американцы

Копірайт зображення PAUL RONZHIMER BILD ZEITUNG Image caption С Дмитрием Булатовым в больнице встретились лидеры оппозиции, среди которых был и Виталий Кличко

Друг Дмитрия Булатова, лидера Автомайдана, найденного накануне, рассказал журналистам в клинике "Борис", что активиста перевели из реанимации в обычную палату. По уточненным данным, ему провели хирургическую обработку ран.

Как рассказывает корреспондент ВВС, к журналистам вышел друг Булатова, активист Евромайдана Андрей Телиженко.

Он и рассказал, что Дмитрия Булатова перевели из реанимации в обычную палату, но состояние его очень плохое. Активист находится в шоковом состоянии, и к нему никого не пускают, даже следователей.

Дмитрий Булатов предоставил все полномочия своему адвокату, и именно он общается со следователями, которых направили и из Киева, и из области.

По словам Андрея Телиженко, Дмитрий Булатов рассказал, что похитители его каждый день били примерно по два часа, а на четвертый или пятый день после похищения его прибили к чему-то вроде дверей.

Господин Телиженко рассказал, что Булатов, по его словам, просил похитителей убить его. Как рассказал другу Дмитрий Булатов, из него пытались выбить признание в том, что Автомайдан финансируется американцами.

Милиция открыла уголовное производство в связи с похищением лидера Автомайдана Дмитрия Булатова и пожаловалась, что он рассказал о своем местонахождении сначала друзьям, а не правоохранителям.

На одной из автостоянок Киева нашли также его машину.

Милиция обиделась

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Украины в Киеве, 30 января в 23.30 по спецлинии "102" в милицию обратился депутат Петр Порошенко и сообщил, что Булатов доставлен в одну из киевских частных медицинских клиник.

"В медицинское учреждение сразу выехала следственно-оперативная группа... Правоохранителям не удалось подробно опросить потерпевшего в связи с состоянием его здоровья", - сообщила пресс-служба.

Милиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Правоохранители также сетуют, что вместо того, чтобы "сразу вызвать на место происшествия скорую помощь и сотрудников милиции, что позволило бы оперативно и объективно выяснить все обстоятельства и место содержания Дмитрия Булатова, его друзья и журналисты брали у пострадавшего комментарии, а затем доставили в больницу".

"Запугивание"

Дмитрий Булатов исчез 22 января и был найден вечером 30 января в селе Вишенки Бориспольского района под Киевом. На протяжении восьми дней похитители его пытали.

Как рассказал Булатов, после длительных пыток его вывезли и выбросили из машины.

"Меня распинали. Ухо отрезали, лицо порезали, на теле живого места нет. Но живой, и слава Богу", - сообщил он "5 каналу".

По словам депутата Петра Порошенко, первые результаты медицинского обследования показали, что у активиста сотрясение мозга, но кости черепа и носа цели, а внутренние органы не повреждены.

На то, что Булатов нашелся, отреагировал Еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле и призвал украинскую власть провести расследование.

"Призываю власть (Украины – Ред.) быстро отреагировать на случаи похищения и пытки, как в случае с Дмитрием Булатовым. Такое насилие и безнаказанность вызывают ужас и должны быть остановлены", - написал Фюле в Twitter.

Лидер партии УДАР Виталий Кличко заявил, что пытки и издевательства, которые пережил Булатов, были совершены с целью запугать несогласных с властью и продемонстрировать, что такое может случиться с каждым.

"То, что сделали с Дмитрием - это акт устрашения всех активных граждан", - цитирует господина Кличко пресс-служба УДАРа.