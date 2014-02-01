Иностранные СМИ: уступки Януковича - запоздалые

Копірайт зображення AFP Image caption Митингующим, которые хотят смены власти в Украине, мало отставки Николая Азарова

Чего хотят люди на баррикадах, зачем похитили Дмитрия Булатова, куда втягивают армию и кого поддерживают США - англоязычная пресса 1 февраля о событиях в Украине.

Удивить всех

Несколько недель назад отставка правительства и предложение оппозиции возглавить правительство были бы позитивно восприняты протестующими на киевском Майдане Незалежности, пишет британский Economist. Однако сейчас людей на баррикадах такой шаг уже не устраивает.

Люди на баррикадах не собираются расходиться и не собираются признавать власть Януковича. Чем дольше он будет тянуть время, тем меньше людей будут устраивать его уступки Economist

"В течение последних десяти дней баррикады стали выше и приблизились к правительственному кварталу... После силового противостояния с милицией 22 января, атмосфера стала более воинственной и мрачной. Люди, охраняющие новые границы, имеют защитные каски и придерживаются воинской дисциплины. Лозунг, которым протестующие здороваются друг с другом - "Героям слава, смерть врагам!" - звучит очень серьезно", - пишет Economist.

События последних десяти дней в Киеве удивили всех, включая Виктора Януковича, оппозицию и Кремль. Принятие репрессивных законов, которые были скопированы с российских, вылилось в нападение на милицейские автобусы. Это могло быть делом рук провокаторов, чтобы дать власти хорошую телевизионную картинку немирных протестов.

Однако в силовое противостояние втянулись тысячи протестующих, обозленных как на Януковича, так и на оппозицию. Янукович предстал перед настоящей революционной ситуацией, пишет издание.

Все это ослабило президента. Однако его уход на больничный не означает, что он собирается сдаваться. 29 января он продавил через Верховную Раду свой вариант закона об амнистии для протестующих, по которому они должны освободить административные здания. Он и в дальнейшем пытается расколоть и дискредитировать оппозицию.

"Однако вновь может ничего не получиться. Большой вопрос, насколько лидеры оппозиции могут влиять на Майдан. Люди на баррикадах не собираются расходиться и не собираются признавать власть Януковича. Чем дольше он будет тянуть время, тем меньше людей будут устраивать его уступки", - пишет Economist.

Пытки активиста

Целую неделю координатора Автомайдана Дмитрия Булатова считали погибшим. Он исчез 22 января и нашелся лишь позавчера. Он рассказал об ужасных издевательствах над ним неизвестных лиц, которые удерживали его все это время, пишет британская Guardian.

"Булатова нашли в селе под Киевом в четверг вечером. По его словам, похитители сильно его били, прибивали гвоздями к кресту, отрезали ему часть уха и порезали лицо", - пишет газета.

Булатов появился в ключевой момент для украинского политического противостояния. Президент Янукович подписал закон об амнистии протестующих, однако митингующие, захватившие центр Киева, говорят, что не согласятся ни на что, кроме досрочных выборов.

Руководство украинской милиции поспешило заявить, что похищение Булатова было инсценировано, чтобы создать негативный резонанс в обществе.

"Оппозиция считает такую версию бредом и утверждает, что история Булатова является продолжением серии похищений активистов. Исчезновение Булатова напоминает похищение других активистов - Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, которых силой забрали из больницы", - пишет газета.

Сам же Булатов говорит, что, несмотря на пытки, протестующих и активистов запугать не удастся, пишет Guardian.

Остается ли армия нейтральной?

Министерство обороны Украины после нескольких месяцев якобы нейтралитета, опубликовало заявление, в котором осуждает антиправительственные протесты и захват административных зданий, пишет New York Times.

"В заявлении содержится поддержка президента Виктора Януковича и его усилий разрешить кризис. Военнослужащие Вооруженных Сил и Внутренних Войск считают силовой захват правительственных зданий неприемлемым", - пишет газета.

Возможную роль армии в подавлении акций гражданского неповиновения подтверждает бывший министр обороны Анатолий Гриценко, который сейчас является членом оппозиционной фракции "Батькивщина". По его информации, офицерам армии предлагают поддержать президента или писать заявление на увольнение, пишет New York Times.

"Появились признаки того, что переговоры, которые прекратили столкновения между демонстрантами и отрядами милиции в Киеве и следствием которых стала отставка правительства, идут не слишком успешно", - заключает газета.

Америка поддерживает

Некоторые радуются, что с президентом якобы не все в порядке, однако другие опасаются, что отсутствие Януковича - это лишь повод для планирования военной операции против лагеря протестующих Australian

Госсекретарь США Джон Керри впервые встретится с лидерами украинской оппозиции, чтобы продемонстрировать поддержку протестующим. Администрация США рассматривает варианты введения санкций против Виктора Януковича и его сторонников, пишет газета Australian.

"Паралич власти в Украине, где правительство ушло в отставку несколько дней назад, усилила простуда Виктора Януковича, заставив его взять больничный... Услышав о больничном президента, оппозиционеры сразу заподозрили последнего в попытке оттянуть время и остановить набирающее обороты протестное движение", - пишет газета.

По мнению депутата от УДАРа Ростислава Павленко, болезнь Януковича имеет преимущественно дипломатический характер. Он может не подписывать законы, не встречаться с оппозицией и не принимать решений для разрешения кризиса.

"На баррикадах возле стадиона Динамо, где в столкновениях с милицией на прошлой неделе погибли по крайней мере двое активистов, некоторые радуются, что с президентом якобы не все в порядке, однако другие опасаются, что отсутствие Януковича - это лишь повод для планирования военной операции против лагеря протестующих", - пишет Australian.

Сам же Янукович недавно опубликовал заявление, в котором традиционно обвинил оппозицию в нагнетании ситуации и пообещал прислушаться к голосу народа.

"Со своей стороны, я постараюсь лучше понять, чего хотят люди и сделать вывод из ошибок, которые всегда делает власть", - цитирует Януковича газета.

Обзор подготовил Ярослав Карпьюк, Служба мониторинга ВВС