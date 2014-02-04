Секс стимулирует работу мозга - британская пресса

Копірайт зображення AFP Image caption Британский премьер Кэмерон переживает за пабы

Британская пресса пишет о возможном продлении работы пабов во время футбольного Кубка мира, кризисе в дошкольных учреждениях, суперадаптивности крыс и важности секса для здоровья.

Футбол без пабов - не футбол

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон приказал "подумать" над тем, чтобы позволить пабам работать дольше во время Кубка мира по футболу в Бразилии, пишет Guardian.

Премьер вмешался после того, как пабам отказали в разрешении продлить время работы во время матча сборной Англии с Италией 14 июня, продолжает издание.

"Я приказал подумать над рабочим временем пабов во время матчей Англии на Кубке мира. Посоветуемся с владельцами пабов, полицией и местными властями", - написал в Twitter Кэмерон.

Британская ассоциация пива и пабов ранее обратилась в МВД с просьбой продлить время работы учреждений с 23:00 14 июня до 1:00 утра 15 июня. Впрочем, министр внутренних дел Норман Бейкер отказал, оставив возможность обращаться с просьбой к органам местной власти, пишет Guardian.

"Это стало бы фантастической новостью для тысяч владельцев пабов и миллионов футбольных болельщиков. Я доволен, что премьер-министр вмешался", - сказал Guardian председатель Британской ассоциации пива и пабов Бриджид Симмондз.

Ассоциация, которая представляет 49 тыс пабов, уже подсчитала, что два дополнительных часа работы учреждений могут принести около 20 млн фунтов прибыли, пишет Guardian.

В детсад - с двух лет

Многие родители предпочли бы сверхурочную работу работе несколько часов 5 раз в неделю Министр образования Британии

Британское правительство поощряет детские сады принимать детей в возрасте от двух лет, пишет Daily Telegraph.

Таким образом чиновники пытаются преодолеть кризис с детскими дошкольными учреждениями, продолжает издание. Среди других правительственных инициатив - уменьшение бюрократических процедур, которые сейчас сдерживают подавляющее количество дошкольных учреждений от предоставления услуг для двухлетних.

По планам Министерства образования, до конца года 40% двухлетних детей, а это около 130 тысяч детей из семей с низким уровнем доходов, будут иметь право на 15 бесплатных часов в неделю в детском саду. Это также позволит родителям больше работать, считают чиновники.

"Многие родители предпочли бы сверхурочную работу работе несколько часов 5 раз в неделю", - говорит министр образования Лиз Труссо.

Сейчас средняя стоимость места в садике для ребенка в возрасте от двух лет по 25 часов в неделю составляет 107 фунтов, пишет Daily Telegraph.

Эволюция крыс

В будущем будут худые крысы, толстые крысы, медленные и тяжелые крысы, быстрые и жестокие крысы, возможно будущие водные крысы - список бесконечен Британский ученый Ян Заласевич

В будущем крысы могут вырастать размером с овцу, пишет Independent со ссылкой на научные исследования.

"Такой сценарий может стать реальностью, поскольку суперадаптивные крысы пользуются тем, что большие млекопитающие вымирают", - цитирует издание Яна Заласевича из Университета Лестера.

"Например, в меловой период, когда жили динозавры, существовали млекопитающие, но они были маленькими, размером с мышь или крысу, поскольку динозавры занимали большие экологические ниши. И только когда не стало динозавров эти маленькие млекопитающие эволюционировали в множество различных форм", - продолжает ученый.

По мнению Заласевича, если у крыс будет время, они смогут достичь габаритов самого большого из современных грызунов - водосвинки, которая весит до 80 кг.

Ученый также предупреждает о том, что крыс практически невозможно вывести, и известны факты, когда они выживали другие виды животных из ареала существования, а их адаптация может иметь различные проявления.

"В будущем будут худые крысы, толстые крысы, медленные и тяжелые крысы, быстрые и жестокие крысы, возможно будущие водные крысы - список бесконечен", - цитирует ученого Independent.

Секс как лекарство

Таблоид Daily Mail проанализировал исследования о влиянии секса на здоровье.

Image caption Секс полезен для здоровья многих человеческих органов, говорят ученые

По мнению ученых, регулярные половые отношения не только помогают нам хорошо себя чувствовать, но и имеют "масштабные преимущества для здоровья".

К сожалению, британцы все меньше занимаются сексом, пишет Daily Mail. "В среднем у нас бывает секс менее 5 раз в месяц, по сравнению с показателем 6,5 раз, зафиксированным 20 лет назад", - пишет издание со ссылкой на Национальное исследование сексуального поведения и предпочтений.

За 25 минут занятий сексом мужчины теряют 100 калорий, а женщины 69, продолжает издание.

"Это примерно то же, что и играть в теннис в паре, или идти под уклон в течение 20 минут, или 33 минуты игры в гольф, 40 минут занятий йогой или 19 минут легкой гребли", - цитирует Daily Mail результаты исследований канадских ученых.

Эти данные подтверждают и практикующие врачи.

"Секс - недоиспользованный ресурс для физического и эмоционального благополучия", - утверждает врач Арун Гош.

"Наш мозг испытывает огромное стимулирование во время полового акта. Именно поэтому мы чувствуем эйфорию после оргазма. Когда делают МРТ людей после оргазма, то заметно, что обе половины мозга простимулированы, включая те части мозга, которыми мы обычно не пользуемся", - цитирует Аруна Гоша издание.

Подытоживая "масштабное" положительное влияние секса на здоровье, ученые также отмечают улучшение деятельности сердца и легких, снижение риска мужских и женских болезней и избавление от головной боли, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС