Львовские предприниматели не хотят финансировать милицию

Копірайт зображення AFP

Во Львовской области часть предпринимателей прекратила платить налоги в государственный бюджет, требуя создать правительство национального доверия.

Предприниматели говорят, что не хотят финансировать силовиков, которых власти выставили против участников акций протеста в Киеве и регионах.

В свою очередь налоговики призывают не политизировать экономические процессы и напоминают, что за неуплату налогов предусмотрена ответственность.

Экономический бойкот

Члены Комитета предпринимателей Львовщины (КПЛ) начали экономический бойкот власти. Они объявили, что приостанавливают уплату налогов, которые идут в государственный бюджет, пока не будет сформировано правительство национального доверия.

Мы не можем с одной стороны финансировать Майдан, а с другой - содержать "Беркут"... Если предприниматели не могут поехать в Киев, чтобы поддержать митингующих, то по крайней мере могут не содержать силовиков Ярослав Рущишин, Комитет предпринимателей Львовщины

Как отметил в комментарии ВВС Украина заместитель председателя КПЛ Ярослав Рущишин, предприниматели из Львова призывают своих коллег из других регионов устроить такой своеобразный Майдан, чтобы добиться создания правительства национального доверия.

По его словам, действующая власть использует деньги налогоплательщиков для финансирования государственного аппарата и силовых структур, которые противостоят участникам Майдана в Киеве. Предприниматели выступают против этого, они считают, что власти должны использовать деньги не на амуницию для "Беркута", а на развитие медицины, образования и строительство дорог.

"Мы не можем с одной стороны финансировать Майдан, а с другой - содержать " Беркут"... Если предприниматели не могут поехать в Киев, чтобы поддержать митингующих, то по крайней мере могут не содержать силовиков", - сказал Рущишин.

При этом предприниматель отмечает, что инициаторы призывают добросовестно платить все другие налоги и социальные взносы, за счет которых финансируется содержание учреждений медицины и образования.

Министерство доходов и сборов Украины было и остается вне политики и работает в штатном режиме. Считаем, что призывы к неуплате налогов не являются инструментом для решения политических конфликтов заявление Миндоходов

Участники акции осознают, что своими действиями подвергаются финансовым санкциям, но настаивают на том, что "Украину нужно любить до глубины собственного кармана".

"Мы идем на жертву, и, возможно, именно эта жертва может привести к появлению доверия между предпринимателями всей Украины. Мы идем на эти жертвы для того, чтобы наших детишек и нас самих не стреляли на Майдане", - заявил Рущишин.

Не политизировать процесс

Главное управление доходов и сборов в Львовской области распространило заявление, в котором выражает обеспокоенность относительно призывов к предпринимателям приостановить уплату налогов, поскольку это может "поставить под угрозу финансирование социальной сферы, выплату зарплат и пенсий, благосостояние всей общины".

"Необходимо разграничивать политику и экономические процессы. Мы не имеем права допустить, чтобы кризис политический перерос в кризис экономический. Министерство доходов и сборов Украины было и остается вне политики и работает в штатном режиме. Считаем, что призывы к неуплате налогов не являются инструментом для решения политических конфликтов", - указано в заявлении налоговиков.