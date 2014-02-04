Пять фактов о Сочи, которые вы могли не знать

Копірайт зображення AFP Image caption Сочи готовится к спортивному празднику

7 февраля в российском курортном черноморском городе Сочи стартуют XXII зимние Олимпийские игры.

Мы предлагаем вам пять сочинских фактов, о которых вы, возможно, не знали.

1. Олимпийские игры пройдут не в самом Сочи.

Все соревнования на Олимпийских играх пройдут не в самом Сочи, а в его двух пригородах - Адлере и Красной Поляне в горах. Сочи с его пригородами простирается на 145 км вдоль побережья Черного моря и считается самым длинным городом Европы. Олимпийские соревнования будут проходить неподалеку от Абхазии - самопровозглашенной грузинской республики, независимость которой признала Россия после войны с Грузией в 2008 году.

2. Сочи - убежище для советских и российских геев

Сочи, крупнейший курорт в России, в советские времена стал домом для многих советских геев. Гомосексуализм был преступлением в СССР, и люди приезжали в Сочи с его расслабленной атмосферой, чтобы быть подальше от близких и друзей. Сочи до сих пор остается относительно безопасным убежищем для многих российских геев, которые не хотят выезжать за границу. В Сочи есть два клуба для геев, несмотря на недавно принятое российское законодательство, которое запрещает гей-пропаганду среди несовершеннолетних.

3. Сочи воспитал двух теннисистов-чемпионов

Хотя и Сочи станет на несколько недель столицей зимних видов спорта, здесь преимущественно популярны летние виды спорта - например, теннис. Бывшие первые ракетки мира Мария Шарапова и Евгений Кафельников делали свои первые спортивные шаги именно здесь. Кафельников родился в Сочи и тренировался здесь со своим тренером Валерием Шишкиным на протяжении 11 лет. Шарапова родилась в Сибири, но переехала в Сочи 4-летней девочкой вместе с родителями. Здесь она и тренировалась до переезда во Флориду. Ее бабушка по-прежнему живет в Сочи, а Мария на Олимпиаде будет телеведущей.

4. Сочинский бобслеист-рестлер

Только один спортсмен выступит в родном городе - это бобслеист Алексей Воевода. Он также профессиональный рестлер с целым рядом титулов. По бобслею, он чемпион мира 2011 года, у него также серебро Олимпиады в Турине и бронза из Ванкувера. В Сочи он будет участвовать в соревнованиях бобслеистов на бобах-четверках и бобах-двойках.

5. Сочи - дом самого большого кинофестиваля в России.

В Сочи уже на протяжении двух десятилетий проводят "Кинотавр". Это самый большой кинофестиваль России, а его штаб-квартира расположена в легендарном отеле "Жемчужина". В построенном в 1973 году отеле останавливаются во время гастролей все звезды шоу-бизнеса. Некоторые комнаты до сих пор украшены в советском стиле. Во время кинофестиваля вокруг отеля снуют папарацци в надежде сфотографировать звезд на пляже.