Взрыв в Доме профсоюзов: двое пострадавших

В Доме профсоюзов, занятом протестующими Евромайдана, в четверг взорвался пакет с надписью "Лекарства". Два человека оказались в реанимации.

Об этом BBC Украина сообщил комендант Дома профсоюзов, депутат от "Батькивщины" Степан Кубов.

В столичной милиции также сообщили, что в результате взрыва одному активисту оторвало кисть руки, другой получил ожоги глаз третьей степени.

"В пакете с надписью "Лекарства" оказалось взрывное устройство", - заявил на пресс-конференции в штабе национального сопротивления активист Анатолий Ведмидь.

Теракт или провокация

Представители Евромайдана не пустили милиционеров в Дом профсоюзов осмотреть место происшествия.

"Было принято решение не пускать милицию в Дом профсоюзов, ведь в последнее время силовики занимаются информационными провокациями против Майдана, ложью, фальсификацией и фабрикованием доказательств. Доверия к ведомству уже нет", - сообщил BBC Украина депутат от "Батькивщины" Владимир Арьев, который, по данным милиции, не пустил милицию в Дом профсоюзов, назвавшись комендантом.

Анатолий Ведмидь, который занимается этим делом в Доме профсоюзов, рассказал BBC Украина, что активисты своими силами расследуют происшествие.

"Пострадавших двое, место происшествия изучается, проводим анализ веществ, чтобы выяснить, какое устройство сработало. Изучаем ситуацию, но еще не отследили, как пакет попал внутрь", - заявил господин Ведмидь, который представился "советником по вопросам общественной безопасности".

Он также сообщил, что в больнице, где находятся раненые, стоит автобус с милиционерами. Пострадавших охраняют воины афганцы.

Представители "Правого сектора" заявили, что инцидент является проявлением "террора", направленным против протестующих.