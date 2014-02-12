Индустриальный туризм на просторах ex-USSR

Исследование огромных зданий и промышленных объектов, оставшихся со времен СССР, стало серьезным увлечением для некоторых молодых людей. Правда, занятие это не для слабонервных.

Формально это хобби называется "индустриальный туризм" и "городские исследования". Фактически, это исследование заброшенных зданий, мостов, заводов и других промышленных объектов или спуски глубоко под землю.

Огромная территория России изобилует заброшенными и пустыми индустриальными объектами. Но Вадим Махоров попросил разрешения у дирекции этой электростанции на востоке страны, прежде чем сделать эти снимки внутри трубы с водой.

Среди исследователей, или как они себя называют, "индустриальщиков", есть немало талантливых фотографов. Один из них - Вадим Махоров - уже несколько лет делает головокружительные (порой в буквальном смысле) снимки зданий.

"Кому нужны слова, когда у вас есть звезды и небо?" - спрашивает Виталий Раскалов. На его снимке Кирилл Вселенский взбирается на огромную красную звезду, украшающую верхушку одного из московских домов.

Но риски здесь очевидны. Многие индустриальщики не пользуются страховкой и принципиально не надевают шлемы. Известно, что по крайней мере один из них погиб.

На фотографии автора, известного под псевдонимом "Генерал космоса", исследователь "отдыхает" на киевском Южном мосту высотой 135 метров. Это самый высокий мост Украины.

Этот снимок - настоящая авантюра. Кириллу Вселенскому, который на фото выглядывает из часов, не только пришлось залезть на огромную высоту. Напротив этого здания с часами в Минске находится штаб-квартира белорусского КГБ.

Согласно российским законам, нарушителю частной собственности может грозить штраф. Но исследовать заброшенные и покинутые здания можно вполне законно.

"Мне больше всего нравится атмосфера заброшенных мест", - рассказывает Сэм Намос, который сделал эту фотографию исследователя, известного как Vanh1to, на вершине огромной спутниковой тарелки. "Процесс поисков таких мест также захватывающий. Если относиться к этому серьезно, то можно очень много узнать о собственной стране и открыть много тайн", - добавляет он.

"Некоторые говорят, что достаточно увидеть одну электростанцию, и считай, увидел все. Я с этим не согласен, - говорит Вадим Махоров. - Я фотографировал много электростанций, и каждый раз мне удается найти что-то интересное".

Елена Зинченко, которая в прошлом году помогла организовать фотовыставку в Киеве, считает, что такие снимки показывают города "изнутри".

"Это живые снимки, потому что они показывают города с совершенно другой стороны, которую удается увидеть лишь немногим". По ее словам, такие фото важны еще и потому, что рассказывают об упадке промышленности в странах бывшего СССР.

"Это, пожалуй, моя лучшая находка", - рассказывает Ярослав Сегеда о своем путешествии на подземные гипсовые разработки на востоке Украины.

"За неприметными дверями скрывался целый подземный город, со своим транспортом, названиями улиц и пещерами высотой 20 метров".