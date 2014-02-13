Бывшие украинки заполонили пьедестал в фигурном катании Сочи
Экс-участница сборной Украины по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступая за Россию в паре с Максимом Траньковым, выиграла вторую золотую медаль Сочи.
После успеха в командном соревновании Волосожар и Траньков выиграли соревнования в парном разряде.
Главными конкурентами российской пары был немецкий дуэт Алена Савченко и Робин Шолковы, получившие только бронзу, как и на Олимпиаде в Ванкувере. Елена Савченко ранее также представляла Украину.
Последними из россиян золото Олимпиады в соревнованиях спортивных пар завоевала Татьяна Тотьмьянина и Максим Маринин в 2006 году.
Серебряными призерами соревнований, неожиданно для всех, стала еще одна российская пара Ксения Столбовая и Федор Климов, которые ранее не участвовали в чемпионатах мира.
Благодарность Украине
После Олимпиады в Ванкувере 2010 года партнер Волосожар по сборной Украины Станислав Морозов завершил спортивную карьеру. Тогда она начала кататься с Траньковым и выступать за Россию.
По словам Максима Транькова, они катались и для "братской Украины" тоже.
"Честно говоря, ни разу не пожалела, что начала выступать за Россию, но очень благодарна Украине за поддержку, которую она мне оказывала", - рассказала Волосожар в интервью BBC.
"Приятно видеть на командном турнире людей с украинскими флагами, которые переживали за нас. Украина всегда помогает, спасибо ей за то, что вырастила олимпийскую чемпионку", - сказала бывшая украинская фигуристка.
Еще выступая ранее за сборную Украины, Татьяна Волосожар и Алена Савченко в разное время катались с одним партнером - Станиславом Морозовым. Сейчас Морозов помогает тренеру россиян Нине Мозер.
"Я немного забыла о каком-то там очном споре с Савченко. Это был вопрос в 2010 году, когда мы с Максимом Траньковым вступили в пару - какая из бывших украинок и партнерш Станислава Морозова будет лучше? Потом это отошло на задний план", - вспоминает Татьяна Волосожар.
Сейчас сборная России в командном зачете Сочи занимает седьмое место с двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.
Украина занимает 22 место с одной бронзой в биатлоне.
Лидирует на Олимпиаде сборная Германии с шестью золотыми медалями.