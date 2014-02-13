Бывшие украинки заполонили пьедестал в фигурном катании Сочи

Копірайт зображення Getty Image caption Татьяна Волосожар (слева) до 2010 года выступала за Украину

Экс-участница сборной Украины по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступая за Россию в паре с Максимом Траньковым, выиграла вторую золотую медаль Сочи.

После успеха в командном соревновании Волосожар и Траньков выиграли соревнования в парном разряде.

Главными конкурентами российской пары был немецкий дуэт Алена Савченко и Робин Шолковы, получившие только бронзу, как и на Олимпиаде в Ванкувере. Елена Савченко ранее также представляла Украину.

Последними из россиян золото Олимпиады в соревнованиях спортивных пар завоевала Татьяна Тотьмьянина и Максим Маринин в 2006 году.

Серебряными призерами соревнований, неожиданно для всех, стала еще одна российская пара Ксения Столбовая и Федор Климов, которые ранее не участвовали в чемпионатах мира.

Благодарность Украине

Копірайт зображення Getty Image caption Волосожар-Траньков - лучшая российская пара Олимпиады

После Олимпиады в Ванкувере 2010 года партнер Волосожар по сборной Украины Станислав Морозов завершил спортивную карьеру. Тогда она начала кататься с Траньковым и выступать за Россию.

По словам Максима Транькова, они катались и для "братской Украины" тоже.

"Честно говоря, ни разу не пожалела, что начала выступать за Россию, но очень благодарна Украине за поддержку, которую она мне оказывала", - рассказала Волосожар в интервью BBC.

"Приятно видеть на командном турнире людей с украинскими флагами, которые переживали за нас. Украина всегда помогает, спасибо ей за то, что вырастила олимпийскую чемпионку", - сказала бывшая украинская фигуристка.

Еще выступая ранее за сборную Украины, Татьяна Волосожар и Алена Савченко в разное время катались с одним партнером - Станиславом Морозовым. Сейчас Морозов помогает тренеру россиян Нине Мозер.

"Я немного забыла о каком-то там очном споре с Савченко. Это был вопрос в 2010 году, когда мы с Максимом Траньковым вступили в пару - какая из бывших украинок и партнерш Станислава Морозова будет лучше? Потом это отошло на задний план", - вспоминает Татьяна Волосожар.

Сейчас сборная России в командном зачете Сочи занимает седьмое место с двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Украина занимает 22 место с одной бронзой в биатлоне.

Лидирует на Олимпиаде сборная Германии с шестью золотыми медалями.