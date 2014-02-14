ООН: недопустимо, что в Сирии все стороны нарушают гуманитарное право

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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос призвала Совет Безопасности организации немедленно обеспечить больший гуманитарный доступ в Сирию, охваченную гражданским конфликтом.

Представитель ООН назвала недопустимым то, что обе стороны в Сирии нарушают гуманитарное право.

Ранее Совбез ООН зашел в тупик, поскольку не сумел договориться о гуманитарных поставках в Сирию.

США, Великобритания и Франция настаивают на более критической резолюции, тогда как Россия предлагает альтернативный проект.

Между тем сирийские войска возобновили наступление на ключевой для повстанцев город. Со среды Ябруд обстреливают с воздуха и с суши.

Этот город - последняя база повстанцев в горах Каламун, вблизи ливанской границы.

Обе стороны противостояния в Сирии сейчас пытаются усилить свои позиции на мирных переговорах в Женеве.

В среду представители правительства президента Башара Асада и повстанцев не сумели даже договориться о повестке дня переговоров.

Однако специальный представитель ООН в Сирии Лахдар Брахими был оптимистично настроен, заявив, что США и Россия пообещали содействовать разблокированию ситуации.

Война не по правилам

"Все стороны не справились со своей ответственностью за защиту гражданских. Мы понимаем, что идет война, но даже на войне есть правила", - заявила баронесса Амос.

Она также отметила, что договоренность, достигнутая накануне, о продлении прекращения огня в Хомсе, который находится в осаде, не решает проблему в долгосрочной перспективе.

В четверг стороны договорились еще на три дня прекратить огонь, чтобы доставить в Хомс гуманитарные грузы и вывезти оттуда людей.

Ранее подобное прекращение огня было нарушено.

Жертвами гражданского конфликта в Сирии, который длится почти три года, стали более 100 тысяч человек.