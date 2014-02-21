Британские СМИ: Украина может превратиться в Югославию

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Британские издания в пятницу пишут о роли Путина в эскалации украинского конфликта, рассуждают о возможности гражданской войны, и проводят параллели с Югославией.

Путинский ад

Под таким заголовком на первой полосе вышел сегодняшний Economist. В статье "Украина в огне" издание призывает Запад занять жесткую позицию по отношению к руководству Украины и России.

"Прямая ответственность за насилие лежит на Викторе Януковиче, украинском президенте-головорезе. Но главный создатель этого находится в Кремле: это Владимир Путин", - считает издание.

"Ответ Запада должен быть твердым. Подельники президента заслуживают запрет на выдачу виз и замораживания активов, что Америка уже сделала, а ЕС собирается сделать. Янукович должен обуздать свои войска и, если сможет, то и головорезов в штатском, которые совершают большинство преступлений. Но и протестующие, если они хотят остановить полномасштабное кровопролитие, также должны идти на компромисс - покинуть свою символическую базу на киевском Майдане Незалежности и другие здания, которые они заняли. Лучший вариант для обеих сторон был бы сформировать переходное коалиционное правительство", - предлагает Economist.

На грани гражданской войны

В статье под названием "Украина на грани войны" лондонская Financial Times предупреждает об опасности такого сценария для всего континента.

Ситуация в 46-миллионной стране в сердце Европы разбудила противостояние времен холодной войны. Сейчас она создает наибольшую угрозу безопасности континента со времен пятидневной российско-грузинской войны в 2008 году Financial Times

"Ситуация в 46-миллионной стране в сердце Европы разбудила противостояние времен холодной войны. Сейчас она создает наибольшую угрозу безопасности континента со времен пятидневной российско-грузинской войны в 2008 году", - говорит издание.

Газета цитирует российского "чиновника", который говорит, что "Россия готова воевать за украинский Крым, чтобы защитить этнических русских и свою военную базу".

"Если Украина распадется, это начнет войну. Первым они потеряют Крым, потому что мы войдем туда и защитим его так, как мы это сделали в Грузии", - говорит он.

Власть может разогнать Майдан силой, но это спровоцирует гражданскую войну, цитирует издание бывшего председателя СБУ Игоря Смешко.

Джеймс Шерр из Лондонского аналитического центра "Чатем Хаус" говорит, что у милиции недостаточно боеспособных сил.

"Шерр говорит, что в частной беседе украинские чиновники говорили ему, что только 700 бойцов МВД являются боеспособными", - пишет издание.

Именно поэтому для подавления протестов власть может применить армию.

Католики против православных, проевропейски настроенные граждане против тех, кто ориентируется на восток, - несколько факторов, которые привели к событиям в Югославии, сейчас наблюдаются и в Украине Independent

"Армия пока нейтральна, но если ее втянут в конфликт - пути назад уже не будет. Взгляды личного состава на события в Украине разделены 50 на 50", - цитирует газета г-на Смешко.

Ведущий военный эксперт Валентин Бадрак даже говорит, что большая часть офицеров не поддерживает Януковича и не будет выполнять преступные приказы, сообщает издание.

Параллели с Югославией

Independent сравнивает ситуацию в Украине с Югославией в 1991 году.

Большое количество жертв и безрезультатность переговоров создает реальную угрозу, что Украина может превратиться в еще одну Югославию, считает издание.

"Католики против православных, проевропейски настроенные граждане против тех, кто ориентируется на восток, - несколько факторов, которые привели к событиям в Югославии, сейчас наблюдаются и в Украине", - пишет газета.

"Если европейцы хотят оттянуть Украину от точки невозврата, они должны начать переговоры с Кремлем о путях, по которым обе стороны конфликта в Украине могут отойти без ощущения, что они сдались, - предполагает издание. - Потому что когда количество жертв перевалит за определенный предел, будет уже почти невозможно вновь склеить страну в единое целое".

Подготовил Сергей Арсентьев, Служба мониторинга ВВС