Украинская пресса: кого защищают правоохранители?

Image caption Пока одни правоохранители начали переходить на сторону участников протестов, другие объясняют свои выстрелы по мирным демонстрантам тем, что защищают свою жизнь

Что бы случилось, если бы началась "антитеррористическая" операция СБУ, несокрушимость Майдана, мнения офицеров "Беркута" и проевропейские настроения провластных депутатов из Закарпатья - темы украинской прессы в пятницу, 21 февраля.

Что было бы если..?

"Комсомольская правда в Украине" рассуждает, что может означать антитеррористическая операция, объявленная СБУ в среду. Газета пишет, что по закону о борьбе с терроризмом СБУ может принять комплекс скоординированных специальных действий, направленных на предупреждение или прекращение преступных действий, совершаемых с террористической целью.

Что конкретно может сделать СБУ, непонятно. Можно создать еще одну службу, которая будет контролировать и блокировать, пишет газета.

"Могут установить специальный режим. Правопорядок контролируется специально созданной патрульно-охранной службой. Силовики имеют право заблокировать район, где существует угроза террористического акта. Они имеют мандат на ведение переговоров с террористами и право на силовую фазу, на задержание или физической ликвидации террористов".

Поскольку любого гражданина можно будет остановить и попросить предъявить документы, то без паспорта из дома лучше не выходить, заключает газета.

Когда не помогает оружие

Несмотря на то, что власть открыто применила против Майдана огнестрельное оружие, активисты не отступили, оттеснили "антитеррористические силы" и показали, что будут стоять до конца, пишет "Україна молода". Однако факт применения оружия против собственных граждан может сказать о психологии тех, кто сейчас представляет украинскую власть.

На власть сошла чума. Сотни раненых, десятки убитых - такого в Украине не было за 23 года независимости "Україна молода"

"Вообще-то желтые флаги давно являются общепринятым международным обозначением наличия чумы. Вчера бойцы Беркута и спецподразделений СБУ, которые расстреливали Майдан боевыми патронами из самых настоящих автоматов Калашникова (судя по фото, это были АКС -74), имели на рукавах именно желтые повязки. Таким образом, защитники власти должны отличать друг друга среди экипированных повстанцев. Накануне, когда майдановцев насмерть забивали бейсбольными битами, привезенными в Киев бандитами-титушками, признаками провластных боевиков были белые и красные ленты на рукавах. Теперь - желтые. На власть сошла чума. Сотни раненых, десятки убитых - такого в Украине не было за 23 года независимости", - пишет газета.

Газета пытается понять логику президента Януковича, который объявил войну собственному народу.

"Что будет после всех этих смертей? Понимает ли Янукович, что даже если бы ему удалось утопить Майдан в крови, сжечь и разогнать Майдан, ему самому и депутатам его партии нельзя было бы приближаться к людям (по крайней мере на западе и в центре страны) ближе чем на несколько десятков метров?" - пишет "Україна молода".

Атакуют, чтобы не погибнуть самим

Такова мотивация бойцов "Беркута" и внутренних войск, противостоящих майдановцам, пишет газета "Сегодня".

"Все эти дни мы идем в атаку, чтобы нас самих не убили или не сожгли, а не только потому, что есть приказ штурмовать какой-то участок с митингующими, и его нужно выполнять", - цитирует газета одного из "киевских" милиционеров.

Все эти дни мы идем в атаку, чтобы нас самих не убили или не сожгли, а не только потому, что есть приказ штурмовать какой-то участок с митингующими, и его нужно выполнять Милиционер в интервью "Сегодня"

"Заведены" все - и милиционеры и активисты, и каждый готов бороться до последнего. Боец Буркута рассказывает, что активисты для него бандиты, которые бросаются коктейлями Молотова, а затем прикидываются мирными демонстрантами. Мол, с ними надо воевать, иначе будет хаос.

"А на сторону Майдана мы не переходим, потому что у него нет четкого плана", - говорит милиционер.

С определенным пониманием к беркутовцам относятся некоторые из митингующих, стоящих на передовой.

"Да, мы понимаем, что милиция и "Беркут" выполняют приказ, но мы не можем просто так взять и уйти. Поэтому "Молотовы" летят", - сказал в свою очередь один из активистов.

Перемирие не состоялось

В ночь с 19 на 20 февраля лидеры оппозиции встретились с президентом Януковичем и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и договорились, что штурма Майдана не будет. Звучали предложения подписания конституционного соглашения, о котором говорил руководитель Администрации президента Андрей Клюев. Однако перемирие не состоялось.

После гибели сотни протестующих, правящая Партия регионов начала терять членов и проявлять признаки раскола. Близкое к Евросоюзу Закарпатье в лице своих народных депутатов-регионалов объявило о несогласии с генеральной линией.

"Мы, народные депутаты от Закарпатья, заявляем о своем выходе из Партии регионов. Призываем всех единомышленников - закарпатских депутатов всех уровней - взять с нас пример. Помните, что никакая политическая партия не стоит человеческих жизней", - пишет "Голос України".

Обзор подготовил Ярослав Карпюк, Служба мониторинга ВВС