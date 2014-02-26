Николай Джига: действия "Беркута" - ошибка Захарченко
Бывший первый заместитель главы МВД и депутат от Партии регионов в интервью BBC Украина рассказал о ликвидации "Беркута" и вине министра Виталия Захарченко.
Николай Джига вышел из состава фракции Партии регионов после расстрела людей на Майдане, с 2010 года до избрания в парламент руководил Винницкой областью, а в начале 2000-х годов работал первым заместителем министра внутренних дел.
BBC Украина: Глава МВД Арсен Аваков заявил о решении расформировать спецподразделение "Беркут". Правильное ли это решение?
Николай Джига: Правильное. "Беркут" себя очень скомпрометировал, ведь участвовал в кровавых событиях. В сознании народа "Беркут" является преступной организацией.
BBC Украина: Кто должен выполнять его функции?
Николай Джига: Спецподразделение должно быть, во всех странах они существуют для различных критических ситуаций и защиты людей. В Германии, США, Австрии и других странах такие подразделения есть. Они у них немногочисленны, но очень хорошо тренированные и обеспечены амуницией.
Важно, чтобы новое подразделение выступало для защиты, а не нападения. Даже само название "Беркут" раздражает людей и вызывает ярость. Оно ассоциируется с хищником, так быть не должно.
BBC Украина: Какое название вы предлагаете на взамен?
Николай Джига: Это точно не должен быть хищник, а, например, "Щит", "Защита" или "Народный щит". Кто-то может это воспринимать несерьезно, но действительно в названии не должно быть ничего хищного.
BBC Украина: Что нужно изменить по сути?
Николай Джига: Изменить структуру, безусловно, половину выгнать, бойцов переаттестовать. Сотрудников надо серьезно обучать, проводить нравственную работу, учебу с психологами и педагогами. Надо научить бойцов спецподразделений человеческим качествам, которых у них сейчас нет. И главное - использовать спецподразделение исключительно в крайних случаях.
Возьмем событие, с которого все началось - 30 ноября, когда разогнали людей на Майдане ночью. Там "Беркут" был применен неправомерно, тогда должны были прийти два милиционера с коммунальщиками и разъяснять людям.
Во всех этих событиях последних месяцев "Беркута" не должно быть в принципе, ведь своим появлением и присутствием он провоцировал инциденты. Они гремели щитами, наступали, наводили ужас на людей, которых это возмущало.
BBC Украина: Какой должна быть численность нового спецподразделения?
Николай Джига: Трудно говорить о штатной численности, но очевидно, что для области достаточно 30-50 бойцов. В пределах города Киева должен быть не более 150 человек.
Проблема в том, что у нас же есть не только спецподразделение "Беркут", но и многие другие: "Сокол", "Ягуар", "Грифон" и куча других, которые создавали в МВД во времена независимости Украины.
Каждая структура и каждое ведомство считало необходимым создать себе спецподразделение, надо с этим разобраться и оптимизировать. Структуру МВД надо серьезно оптимизировать.
BBC Украина: Есть ли необходимость в существовании нескольких спецподразделений, или же хватит одного?
Николай Джига: Возьмем спецподразделение МВД "Сокол". Когда Управлением по борьбе с преступностью проводятся серьезные операции, а они проходят часто, должен использоваться "Сокол". Я сам проводил такие операции, когда занимались зачисткой Севастополя от вооруженных преступников и там были массовые убийства. Когда надо брать вооруженную банду, которая спряталась в каком-то помещении, там должен работать "Сокол".
В других операциях, тем более на протестах, его использовать нельзя. Даже "Беркут" можно было применять только в вооруженных противостояниях.
Я не вижу целесообразности в существовании спецподразделения внутренних войск "Ягуар". Надо разобраться со всеми этими подразделениями.
BBC Украина: Должны ли остаться внутренние войска, в которые существует призыв?
Николай Джига: Внутренние войска как раз существуют для того, чтобы сохранять общественный порядок. Они выполняют функции охраны судов, конвоя арестованных и охраны мест отбывания наказаний.
BBC Украина: Во время противостояний мы услышали о спецподразделении "Омега", для чего оно?
Николай Джига: Скажу честно, даже не знаю, что это, для меня это тоже стало новостью. Не уверен, что оно вообще подчиняется милиции.
BBC Украина: Если сейчас массово увольнять бойцов спецподразделений, могут ли они пойти в криминальные структуры?
Николай Джига: Не думаю. Но к демобилизации бойцов спецподразделений надо подходить очень избирательно. Необходимо посмотреть, кого уже можно на пенсию, кого-то в другие структуры перевести, ведь не все себя скомпрометировали.
Там очень много нормальных людей, которых можно задействовать в других службах - в качестве участковых или оперативных работников. Главная проблема, что их надо учить культуре обращения с людьми, как вести себя на дороге, как слышать и разговаривать с гражданами.
BBC Украина: Какие меры нужно предпринять, чтобы при уличных манифестациях и столкновениях не погибали люди? Ведь в ЕС также происходят столкновения, но без таких жертв.
Николай Джига: Главное - не использовать оружие на поражение. Такой необходимости при событиях в Киеве не было. да, громили и что-то жгли, но стрелять по людям на поражение недопустимо. Так можно было делать только при внешней агрессии и вторжении. Внутренний конфликт должен был быть погашен политиками.
BBC Украина: Когда было противостояние на улице Грушевского, то бойцам милиции включали фильмы о подвигах русских солдат в Чечне. Зачем милицию специально накручивали против людей?
Николай Джига: Я посмотрел российский "Первый канал" и мне стало страшно. Рисуют картину, что здесь нет уже страны, остались одни боевики. Выхватывают фрагменты, нарезают и показывают. Так было и с информированием милиции.
Это была ошибка министра, от него все зависело. Понимаете, министр Виталий Захарченко был очень молодым и неопытным. Он никогда не работал на серьезных руководящих должностях, даже не руководил областным управлением милиции. Заместители также были неопытны. Это общая ошибка руководства государства - назначить лишь бы кого, чтобы только они были "своими и донецкими".
BBC Украина: Вы до последнего времени были депутатом парламента от Партии регионов. Что лично делали, чтобы уладить конфликт и предотвратить жертвы?
Николай Джига: Я много давал интервью по этому вопросу, давал оценку действиям силовиков. В Партии регионов я был чисто символически, прошел в парламент по мажоритарке на Винниччине.
BBC Украина: Все же, пытались ли вы донести свою позицию руководству государства, а не журналистам?
Николай Джига: Дважды на коллегии МВД выступал и говорил, что надо делать, чтобы сохранить страну. Там присутствовали все руководители министерства. Но тогда не мог и представить, что дело дойдет до такой трагедии.
С Николаем Джигой разговаривал Виталий Червоненко