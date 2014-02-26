Николай Джига: действия "Беркута" - ошибка Захарченко

Копірайт зображення UNIAN Image caption Николай Джига в свое время расследовал дело об убийстве Георгия Гонгадзе

Бывший первый заместитель главы МВД и депутат от Партии регионов в интервью BBC Украина рассказал о ликвидации "Беркута" и вине министра Виталия Захарченко.

Николай Джига вышел из состава фракции Партии регионов после расстрела людей на Майдане, с 2010 года до избрания в парламент руководил Винницкой областью, а в начале 2000-х годов работал первым заместителем министра внутренних дел.

BBC Украина: Глава МВД Арсен Аваков заявил о решении расформировать спецподразделение "Беркут". Правильное ли это решение?

Николай Джига: Правильное. "Беркут" себя очень скомпрометировал, ведь участвовал в кровавых событиях. В сознании народа "Беркут" является преступной организацией.

BBC Украина: Кто должен выполнять его функции?

Николай Джига: Спецподразделение должно быть, во всех странах они существуют для различных критических ситуаций и защиты людей. В Германии, США, Австрии и других странах такие подразделения есть. Они у них немногочисленны, но очень хорошо тренированные и обеспечены амуницией.

Важно, чтобы новое подразделение выступало для защиты, а не нападения. Даже само название "Беркут" раздражает людей и вызывает ярость. Оно ассоциируется с хищником, так быть не должно.

BBC Украина: Какое название вы предлагаете на взамен?

В сознании народа "Беркут" является преступной организацией Николай Джига, депутат парламента

Николай Джига: Это точно не должен быть хищник, а, например, "Щит", "Защита" или "Народный щит". Кто-то может это воспринимать несерьезно, но действительно в названии не должно быть ничего хищного.

BBC Украина: Что нужно изменить по сути?

Николай Джига: Изменить структуру, безусловно, половину выгнать, бойцов переаттестовать. Сотрудников надо серьезно обучать, проводить нравственную работу, учебу с психологами и педагогами. Надо научить бойцов спецподразделений человеческим качествам, которых у них сейчас нет. И главное - использовать спецподразделение исключительно в крайних случаях.

Возьмем событие, с которого все началось - 30 ноября, когда разогнали людей на Майдане ночью. Там "Беркут" был применен неправомерно, тогда должны были прийти два милиционера с коммунальщиками и разъяснять людям.

Во всех этих событиях последних месяцев "Беркута" не должно быть в принципе, ведь своим появлением и присутствием он провоцировал инциденты. Они гремели щитами, наступали, наводили ужас на людей, которых это возмущало.

BBC Украина: Какой должна быть численность нового спецподразделения?

Николай Джига: Трудно говорить о штатной численности, но очевидно, что для области достаточно 30-50 бойцов. В пределах города Киева должен быть не более 150 человек.

Проблема в том, что у нас же есть не только спецподразделение "Беркут", но и многие другие: "Сокол", "Ягуар", "Грифон" и куча других, которые создавали в МВД во времена независимости Украины.

Каждая структура и каждое ведомство считало необходимым создать себе спецподразделение, надо с этим разобраться и оптимизировать. Структуру МВД надо серьезно оптимизировать.

BBC Украина: Есть ли необходимость в существовании нескольких спецподразделений, или же хватит одного?

Не вижу целесообразности в существовании спецподразделения внутренних войск "Ягуар" Николай Джига, депутат парламента

Николай Джига: Возьмем спецподразделение МВД "Сокол". Когда Управлением по борьбе с преступностью проводятся серьезные операции, а они проходят часто, должен использоваться "Сокол". Я сам проводил такие операции, когда занимались зачисткой Севастополя от вооруженных преступников и там были массовые убийства. Когда надо брать вооруженную банду, которая спряталась в каком-то помещении, там должен работать "Сокол".

В других операциях, тем более на протестах, его использовать нельзя. Даже "Беркут" можно было применять только в вооруженных противостояниях.

Я не вижу целесообразности в существовании спецподразделения внутренних войск "Ягуар". Надо разобраться со всеми этими подразделениями.

BBC Украина: Должны ли остаться внутренние войска, в которые существует призыв?

Николай Джига: Внутренние войска как раз существуют для того, чтобы сохранять общественный порядок. Они выполняют функции охраны судов, конвоя арестованных и охраны мест отбывания наказаний.

BBC Украина: Во время противостояний мы услышали о спецподразделении "Омега", для чего оно?

Надо научить бойцов спецподразделений человеческим качествам, которых у них сейчас нет Николай Джига, депутат парламента

Николай Джига: Скажу честно, даже не знаю, что это, для меня это тоже стало новостью. Не уверен, что оно вообще подчиняется милиции.

BBC Украина: Если сейчас массово увольнять бойцов спецподразделений, могут ли они пойти в криминальные структуры?

Николай Джига: Не думаю. Но к демобилизации бойцов спецподразделений надо подходить очень избирательно. Необходимо посмотреть, кого уже можно на пенсию, кого-то в другие структуры перевести, ведь не все себя скомпрометировали.

Там очень много нормальных людей, которых можно задействовать в других службах - в качестве участковых или оперативных работников. Главная проблема, что их надо учить культуре обращения с людьми, как вести себя на дороге, как слышать и разговаривать с гражданами.

BBC Украина: Какие меры нужно предпринять, чтобы при уличных манифестациях и столкновениях не погибали люди? Ведь в ЕС также происходят столкновения, но без таких жертв.

Николай Джига: Главное - не использовать оружие на поражение. Такой необходимости при событиях в Киеве не было. да, громили и что-то жгли, но стрелять по людям на поражение недопустимо. Так можно было делать только при внешней агрессии и вторжении. Внутренний конфликт должен был быть погашен политиками.

Виталий Захарченко был очень молодым и неопытным Николай Джига, депутат парламента

BBC Украина: Когда было противостояние на улице Грушевского, то бойцам милиции включали фильмы о подвигах русских солдат в Чечне. Зачем милицию специально накручивали против людей?

Николай Джига: Я посмотрел российский "Первый канал" и мне стало страшно. Рисуют картину, что здесь нет уже страны, остались одни боевики. Выхватывают фрагменты, нарезают и показывают. Так было и с информированием милиции.

Это была ошибка министра, от него все зависело. Понимаете, министр Виталий Захарченко был очень молодым и неопытным. Он никогда не работал на серьезных руководящих должностях, даже не руководил областным управлением милиции. Заместители также были неопытны. Это общая ошибка руководства государства - назначить лишь бы кого, чтобы только они были "своими и донецкими".

BBC Украина: Вы до последнего времени были депутатом парламента от Партии регионов. Что лично делали, чтобы уладить конфликт и предотвратить жертвы?

Николай Джига: Я много давал интервью по этому вопросу, давал оценку действиям силовиков. В Партии регионов я был чисто символически, прошел в парламент по мажоритарке на Винниччине.

BBC Украина: Все же, пытались ли вы донести свою позицию руководству государства, а не журналистам?

Николай Джига: Дважды на коллегии МВД выступал и говорил, что надо делать, чтобы сохранить страну. Там присутствовали все руководители министерства. Но тогда не мог и представить, что дело дойдет до такой трагедии.

С Николаем Джигой разговаривал Виталий Червоненко