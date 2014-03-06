Сборную Италии по футболу оденут в "массажные" футболки

Копірайт зображення PUMA

Итальянские СМИ пишут, что сборную этой страны по футболу на Чемпионате мира в Бразилии оденут в специальные высокотехнологичные футболки.

Они смогут массировать игроков прямо во время игры.

Футболки содержат специальную ленту, которая и будет осуществлять функцию микромассажа.

Как пишет итальянский новостной ресурс Il Sole 24 Ore, такой массаж сможет максимизировать мышечную силу, что позволит спортсменам быстрее восстанавливаться после нагрузо .

Что касается внешнего вида новой формы, то капитан сборной Италии и голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сказал, что был поражен ею.

Дизайн, по его словам, действительно итальянский.

Свой первый матч Чемпионата мира сборная Италии сыграет 14 июня против Англии.

До этого команда встречается в товарищеских матчах с командами Испании, Ирландии и Люксембурга.

Между тем производитель новой формы, компания Puma, готовит собственный промо-тур новинки.

Его цель, пишет Puma в сообщении на своем сайте, чтобы болельщики в итальянских городах "могли выразить свою страсть к национальной сборной".