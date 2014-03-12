Задержанных в Крыму активистов "жестко били" - родственники

Image caption Жена Евгения Рахно Катерина говорит, что готовила себя к худшему

Вооруженные люди, которые несколько дней удерживали в Крыму пятерых киевских активистов, издевались над ними и требовали признаться, что те получают деньги за свои статьи, рассказывают родственники освобожденных.

Среди пяти активистов, которых похитили в воскресенье и освободили во вторник, - двое мужчин и три женщины.

Жена Евгения Рахно Катерина рассказала на пресс-конференции в Киеве, что ее мужа "довольно жестко били".

У него вырвали из уха сережку, обрезали волосы, а на голове след от удара прикладом, говорит Рахно.

Марина Максименко говорит, что по словам ее дочери Елены, над женщинами "не сильно издевались", однако заставляли стоять на коленях со связанными руками и морально унижали.

Сейчас все пятеро активистов - среди которых также Олесь Крумпляс, Катерина Бутко и Александра Рязанцева, - находятся в Киеве или на пути к нему.

По данным группы ЕвромайданSOS, в Крыму остается неизвестной судьба еще двух активистов: Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского.

Исторические дискуссии

Родственники пострадавших рассказали, что их задержали на КПП у Армянска на въезде в Крым, а затем отвезли в Севастополь, где удерживали долгое время на улице.

Позже активистов, среди которых были журналисты, перевели в одиночные камеры на гауптвахте.

Родственники не знают, где именно располагалась гауптвахта.

В захватчиков было "развлечение": они приставляли незаряженное оружие к виску, отводили на два сантиметра и спускали курок, говорит Катерина Рахно.

У задержанных, по словам родственников, отобрали деньги и всю технику - фотоаппараты, объективы, ноутбуки и телефоны.

Евгению Рахно, как говорит его жена, повредили изнутри автомобиль и вырвали магнитолу.

На допросах им не выдвигали никаких требований.

"Может, хотели запугать" - предполагает Рахно.

Их также спрашивали, сколько им платят за публикации в интернете.

"Они не верят, что все происходило бесплатно", - сказала Марина Максименко.

По ее словам, вооруженные люди также пытались вести дискуссии об исторической принадлежности Крыма к России.

При этом всех пятерых активистов, по словам родственников, хорошо кормили три раза в день - борщом, салом с чесноком и гречневой кашей.

Освободили их безо всяких объяснений, говорят родственники.

Катерина Рахно говорит, что попытается через правоохранительные органы привлечь похитителей к ответственности.