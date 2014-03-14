Большинство россиян - за введение войск в Украину

Копірайт зображення Getty Image caption Пока в Ялте готовятся к референдуму, в России поддерживают введение войск в Крым

Большинство россиян считают, что ситуация в Украине ухудшается, русскоязычных людей притесняют, и в Крым надо вводить войска, чтобы затем присоединить его к России. Таковы результаты опросов, проведенных ведущими российскими социологическими службами.

Россияне также предсказывают Украине гражданскую войну, убеждены, что в соседней стране уже воцарилась анархия, и не верят, что Украина присоединится к Евросоюзу.

Социологи видят в этом последствия усиленной пропаганды и говорят, что большинство тезисов по Майдану, Крыму и евроинтеграции Украины прямо повторяют формулировки, которые исходят от прокремлевских телеканалов.

Крах государства

"Крым и восточные регионы Украины - это, по сути, российские территории, и Россия вправе применить военную силу для защиты населения" - так считают 65% опрошенных "Левада-центром" россиян.

Почти две трети людей в России поддерживают идею введения войск в Крым и другие регионы Украины, а четверть считает, что это следует делать уже сейчас. 44% убеждены, что это поможет стабилизировать ситуацию в Украине.

По мнению россиян, власть в Украине захватили радикальные националисты (37%), или здесь вообще нет легитимной власти и царит анархия (62%), а государство потерпело крах (32%).

Большинство людей убеждено, что именно радикальные националисты виноваты в обострении ситуации в Крыму, и только 2% видят в этом вину российского руководства.

49% опрошенных "Левада-центром" считают, что Крым или любой другой регион Украины следует принять в Российскую Федерацию, если так на референдуме решит его население. Четверть россиян приветствуют возможность распада Украины.

Согласно результатам другого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения ("ВЦИОМ"), 62% считают, что Украина движется в направлении гражданской войны, а 61% - убежден, что теперь в Украине будут ущемлять русскоязычных.

Одновременно только 6% опрошенных "Левада-центром" объясняют действия России тем, что ее руководству нужна "маленькая победоносная война", чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

В ускоренной евроинтеграции Украины после событий на Майдане убеждены всего 2% россиян ("Левада- центр"), а в том, что Украина так и не станет членом ЕС, убеждены 56% опрошенных ("ВЦИОМ"). 73% считают, что Украина много потеряла в результате последних событий.

Кроме того, за последние 10 лет в России стало (от 16% до 38%) людей, которые считают, что между украинцами и россиянами возросло количество того, что их разъединяет.

"Имперские комплексы"

При этом, как сообщили в "Левада-центре", 53% россиян признались, что не слишком хорошо понимают ситуацию в Украине, а 15% вообще не понимают, что здесь происходит.

Копірайт зображення AFP Image caption Социологи говорят, что пропаганда и дезинформация - беспрецедентные

Две трети считают, что российские федеральные медиа полностью или в основном объективно освещают события в Крыму и Украине.

"Двухнедельная, самая беспрецедентная за все постсоветское время кампания пропаганды и дезинформации дала мощный эффект и массовое одобрение политики Путина в отношении Украины. Все альтернативные, отличающиеся от официоза или независимые источники информации и интерпретации событий были полностью отключены", - отметил директор "Левада-центра" Лев Гудков, комментируя результаты опроса.

По его мнению, речь идет о тактике манипулирования общественным мнением, которая построена на нескольких простых тезисах и приемах: "ущемление прав российского и русскоязычного населения, угроза их благополучию и жизни"; дискредитация сторонников Евромайдана и интеграции Украины с Евросоюзом (навешивание на них ярлыков бандитов, нацистов, бандеровцев), "состояние хаоса и безвластия в Украине" после прихода к власти оппонентов Виктора Януковича.

Все это, считает Лев Гудков, обеспечило негативную мобилизацию большей части российского общества, "реанимировав его спящие имперские комплексы".

Опрос "Левада-центра" проходил 7-10 марта, участие в нем приняли более 1600 человек в 45 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Опрос "ВЦИОМ" проходил 1-2 марта, в нем приняли участие также 1600 человек в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.