Частичная мобилизация: кто пойдет первым

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Частичная мобилизация, объявленная Верховной Радой, касается прежде всего тех, кто проходил службу в армии, говорит и.о. главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

По его словам, закон позволяет военкоматам немедленно привлекать в Вооруженные силы и Национальную гвардию специалистов, проходивших военную службу.

"В основном, это высокотехнологичные профессии, профессии, требующие специальной подготовки", - сказал он.

По словам секретаря СНБО Андрея Парубия, предусмотрена мобилизация 20 тысяч человек в ряды Вооруженных сил и еще 20 тысяч - в Национальную гвардию.

3,9 тысячи человек будут мобилизованы в пограничные войска.

Суть закона, которым парламент утвердил указ и.о. президента Турчинова о частичной мобилизации, подытожил с трибуны парламента генерал Кузьмук: "Призываем офицеров, создаем офицерские батальоны, укомплектовываем ими Национальную гвардию, меняем всех, кто стоит сегодня перед Верховной Радой на Национальную гвардию, и защищаем государство".

Частичная мобилизация

Закон, который Рада приняла 275 голосами, объявляет частичную мобилизацию на территории всей Украины, включая Крым. Однако на полуострове к армии приглашают присоединиться в добровольном порядке.

Мобилизация продлится 45 дней.

Как пояснил и.о. министра обороны Игорь Тенюх, частичная мобилизация - это один из элементов для приведения Вооруженных сил в полную готовность и доукомплектации тех частей, которые испытывают недостаток ресурсов.

Секретарь СНБО Парубий сказал: "Теперь мы переходим ко второму закономерному этапу, который позволит нам мобилизовать, сделать крепче и более боеспособными наши Вооруженные силы Украины".

По словам Дмитрия Тимчука, руководителя Центра военно-политических исследований, мобилизованных нужно переводить только в существующие воинские части, чтобы доукомплектовать их.

"Здесь низкий уровень подготовки мобилизованных будет компенсироваться наличием профессиональных кадров. Собственно, в этом и есть смысл этой мобилизации", - написал он в Facebook.

Копірайт зображення Reuters Image caption В Крыму мобилизация будет добровольной

Деньги на оборону

Закон о мобилизации вступит в силу со дня его опубликования, то есть, вероятно, со вторника.

Воинские формирования и оперативно-спасательная служба гражданской защиты будут переведены на организацию и штаты военного времени.

Оповестить призывников и организовать технику на сборных пунктах и в воинских частях поручили местным органам власти.

Нынешняя мобилизация для Украины - жизненная необходимость и демонстрация государством способности себя защищать Дмитрий Тимчук, Центр военно-политических исследований

Они временно выделить для военных нужд здания, земельные участки, транспорт и другие средства.

Рада также дополнительно выделила на повышение обороноспособности 6,882 млрд грн.

Как сообщил министр финансов Александр Шлапак, перераспределение бюджета произойдет за счет капитальных расходов и чемпионата Евробаскет-2015.

"Куда пойдут эти средства? В первую очередь, почти половина этой суммы - это приобретение вооружения и техники, ремонт техники, капитальный ремонт техники, приобретение специального автотранспорта и специальных автомобилей", - рассказал депутатам парламента Шлапак.

Деньги планируют также пустить на покупку топлива для военной техники, проведение учений, и питание и экипировку мобилизованных.

"Нынешняя мобилизация для Украины - жизненная необходимость и демонстрация государством способности себя защищать, - говорит военный эксперт Дмитрий Тимчук. - Однако, как практически будет использован этот инструмент, пока трудно сказать".

Частичную мобилизацию объявили в связи "с резким осложнением внутриполитической обстановки, вмешательством России во внутренние дела Украины, ростом социальной напряженности в Крыму и Севастополе".