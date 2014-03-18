Уманский: пора приостановить односторонние обязательства перед Крымом

Копірайт зображення UNIAN Image caption Год, когда Игорь Уманский руководил Минфином, был одним из самых тяжелых для экономики независимой Украины

Украинским властям нужно немедленно определиться со стратегией и тактикой своих действий по Крыму, в частности в экономической и финансовой сферах - считает Игорь Уманский, исполнявший обязанности министра финансов в течение 2009 года - года масштабного экономического кризиса и подготовки к президентским выборам 2010 года.

Многие из вызовов того года, который начался с "газовой войны" с Россией, такие как резкое падение производства, девальвация гривны, потребность получения внешних кредитов, повторяются и сейчас, правда, в другом масштабе. Но некоторые вызовы являются уникальными, и требуют очень взвешенной, но быстрой и мощной реакции.

ВВС Украина: Украинское правительство не признает крымский референдум, а следовательно все бюджетные расходы в Крыму будут осуществляться по закону о бюджете. Что Вы об этом думаете?

Игорь Уманский: Прежде всего, правительству и государству надо определиться со статусом Крыма. Разумеется, пока позиция заключается в том, что Крым является частью Украины, и ни референдум, ни решение так называемой власти Крыма киевской властью не признается. С другой стороны, де-факто Крым находится под оккупацией и контролируется другим государством. И хотим мы этого или нет, а такое положение будет сохраняться длительное время. И вопрос не только в финансировании расходов государственного бюджета, но и в поддержании работы банковской системы, вопросы деятельности хозяйственных субъектов, в том числе и 100% государственных предприятий, функционирование объектов жизнеобеспечения - газ, водо- и электроснабжении. Все эти вопросы требуют немедленного решения.

Де-факто Крым находится под оккупацией и контролируется другим государством Игорь Уманский, экономист

Есть еще и люди, доходы которых формируются за счет государственного бюджета, - это и государственные служащие, и пенсионеры. То есть, надо понимать, что, с одной стороны, Украина, к сожалению, проиграла войну за Крым. С другой стороны, я глубоко убежден, это временно. У меня нет сомнений, что рано или поздно Крым вернется в Украину. И, скорее всего, не из-за геополитических вещей, а из-за стремления людей.

ВВС Украина: Но что делать до тех пор? Финансировать все бюджетные расходы в то время, как Крым не платит налоги, происходит национализация украинских государственных предприятий?

Игорь Уманский: Надо понимать: то, что происходит, не является национализацией, это бандитский захват чужой собственности - государственной или частной, потому что, например, в случае с банками речь идет именно о частной собственности. Безусловно, эта ситуация будет решаться, скорее всего, в судебном порядке. Но не уверен, что эта ситуация будет решаться в ближайшее время.

Сейчас надо найти какое-то геополитическое решение и зафиксировать его. Однако впоследствии все, что происходит сейчас, будет иметь свою оценку, и вся собственность будет возвращена государству Украина или частным владельцам, при всей эйфории людей, называющих себя руководителями Крыма, даже если будет принято решение, что это отдельное государство, или часть России. В случае, если кто-то не захочет этого делать, для этого есть международные суды, а также счета и собственность за рубежом, на которые можно и будет наложен арест.

ВВС Украина: Но пока мы видим, что не срабатывают очень важные международные договоры, начиная с Будапештского меморандума...

Игорь Уманский: Здесь надо признать справедливость высказывания о стоимости договора с Россией. Эти соглашения не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Надо также понимать, что Кремль пошел ва-банк, он не мог допустить победы Майдана, а тем более Евромайдана, потому что это создает сверхбольшой риск для самого Кремля с теми настроениями и с той экономической ситуацией, что сейчас есть в России.

С другой стороны, мы уже видим решение по санкциям, и не только визовым, со стороны Запада. Они пока не очень пугают руководителей в Кремле. Но здесь ситуация может развиваться так, как она развивалась некоторое время назад в Украине (относительно санкций против украинских экс-чиновников - Ред.). По моему убеждению, если Кремль не пойдет на уступки, он может не доработать до конца срока своих полномочий.

"Ситуация уникальна"

ВВС Украина: Возвращаясь к украинским чиновникам: руководство Крыма уже предложило им определиться, и либо присягнуть на верность Крыму, либо искать другую работу. Если какой-то налоговый инспектор, например, принимает присягу, и начинает собирать налоги в крымскую казну, а не в украинский бюджет, будет ли он и в дальнейшем получать зарплату из этого бюджета?

Игорь Уманский: Нет у меня ответа на этот вопрос, тем более, что ситуация является уникальной. Могу лишь повторить: правительству нужно четко определиться со стратегией и тактикой поведения и отношений и с Крымом, и с Россией, в частности и в экономике.

В случае перехода к новым отношениям между Украиной и Крымом, рычагов экономического давления на Крым у Украины значительно больше, чем возможностей у России Игорь Уманский, экономист

На самом деле, если Аксенов надеется на манну небесную от России, то, если это будет, то очень недолго. Экономика Крыма является глубоко дотационной. Те налоги, которые собираются в Крыму, и те трансферты, которые идут из Киева в Крым, отличаются в разы. Кроме этого, Крым полностью зависит от поставок электричества, газа, воды, пищи из материковой Украины. В случае перехода к новым отношениям между Украиной и Крымом, рычагов экономического давления на Крым у Украины значительно больше, чем возможностей у России.

ВВС Украина: Слышала уже мысль о том, что так же, как в конце февраля - начале марта Украина опоздала с военной реакцией, когда начиналось все с 50 неизвестных вооруженных людей, захвативших здание Рады АРК, а уже потом их стало 20 тыс., так же сейчас Киев опаздывает с экономической и финансовой реакцией, и эти все рычаги, которые Вы перечислили, надо было использовать раньше...

Игорь Уманский: Опять же, это зависит от стратегии и тактики отношений. На мой взгляд, до последних событий, (...) логика, что все расходы из государственного бюджета и Пенсионного фонда делались вовремя и даже с опережением графика, была оправданной. Но теперь должна быть соответствующая реакция.

Мне, как просто частному лицу, как гражданину Украины, кажется, что сейчас время приостановить одностороннее выполнение обязательств перед полуостровом. Возможно, это имело бы определенный эффект и перед так называемым референдумом. Но надо помнить, что в Крыму живет большое количество людей, которые считают себя украинцами, и все еще рассчитывают на поддержку из Киева.

Это и военнослужащие, и члены их семей, и обычные граждане. В этой ситуации, прежде, чем говорить о какой-то жесткой реакции, необходимо заявить, каким образом государство поможет этим людям. Это может быть эвакуация тех, кто хочет в этой ситуации покинуть Крым. Тогда государство должно четко и быстро обеспечить вывоз этих людей. Но не решая проблемы людей, нельзя ставить вопрос о каких-то жестких (экономических - Ред.) действиях в отношении Крыма.

Но я абсолютно согласен с тем, что при нынешней ситуации нельзя долго и дипломатично обсуждать какие-то варианты. Надо принимать решения, и делать это срочно. К сожалению, сейчас есть впечатление, что стратегия и тактика заключается в надежде на то, что все само собой как-то рассосется. Не рассосется.

Помощь нужна уже вчера

ВВС Украина: Как в такой ситуации можно ожидать получения займов, финансовой помощи от Запада? Какой нормальный кредитор может думать о выделении Украине каких-то средств на фоне этих крымских событий?

Игорь Уманский: Думаю, что частные кредиторы, оценивая ситуацию с точки зрения рисков, точно смотреть на Украину не будут. Поэтому переговоры идут с международными финансовыми институтами, а также с конкретными странами и группами стран, такими, как Европейский Союз, которые и будут принимать политические решения относительно предоставления Украине той или иной поддержки. Тем более, что невыполненными остаются обязательства США и Великобритании по обеспечению территориальной целостности и безопасности Украины после отказа от ядерного статуса.

ВВС Украина: Как Вы прогнозируете, когда ждать решения от МВФ и какими могут быть объемы новой программы?

Мне кажется, что сейчас время приостановить одностороннее выполнение обязательств перед полуостровом Игорь Уманский, экономист

Игорь Уманский: Насколько я знаю, миссия, работавшая в Украине, имела оценочный статус. Их работу продлили до конца этой недели, но думаю, что это будет продлено еще на следующую неделю. Думаю, что до конца текущего месяца должны выйти на проект новой программы. Потому что мы обсуждаем много вещей, которые изложены на бумаге. Но здесь также нужно понимать, что и Украина должна быть готова и к обсуждению этих пунктов, и к осуществлению соответствующих шагов.

Другой вопрос, что Украина нуждается в этой финансовой помощи уже вчера. И большинство других субъектов, которые уже выразили готовность финансово помочь Украине, они находятся в зависимости от решения МВФ. Мне кажется, что до конца следующей недели эта работа должна быть завершена.

ВВС Украина: Может ли это быть сделано до принятия изменений в бюджет в парламенте?

Игорь Уманский: Насколько я знаю, изменения в бюджет должны быть внесены в парламент уже на этой неделе. Скорее всего, это будет не окончательное изменение параметров государственного бюджета. Насколько я вижу, сейчас Минфин подходит достаточно сдержанно к оценкам возможностей государственного бюджета, и эта сдержанность оправдана.

Если государственный бюджет будет лучше наполняться, то увеличить расходы Украина сможет в любой момент. На сегодня, по моим оценкам, примерно 130 миллиардов гривен - это объем дополнительного разрыва, существующего в бюджете. Если, конечно, не будет изменена экономическая, монетарная и денежно-кредитная политика, ведь не может при нулевой инфляции стоимость кредитного ресурса быть больше 25% годовых в гривне.

Если удастся (а другого выхода на самом деле нет) восстановить управляемость ситуацией и озвучить и начать реализовывать реформы, это позволит экономике выйти в другую динамику. Если это произойдет, то эти урезания расходов будут иметь временный характер. Украина нуждается в свежем воздухе в бизнесе, инвестиционном климате. Потому что если мы не раскочегарим эту печь, от которой все пляшет - я имею в виду экономику, - то говорить об обеспечении социальных стандартов, выплате пенсий, зарплаты учителям, врачам, финансировании армии просто не стоит. Рассчитывать, что мы и впредь будем занимать, и таким образом выплачивать социальные расходы, также не стоит. Думаю, что и люди это прекрасно осознают.

С Игорем Уманским разговаривала Анастасия Зануда.