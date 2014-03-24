Предложение ЛДПР разделить Украину не поняли в Европе

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Российская Либерально-демократичекая партия обратилась к Польше, Румынии и Венгрии с призывом организовать процесс присоединения к этим странам украинских регионов.

В ЛДПР российским информационным агентствам заявили, что речь не идет о "разделе Украины". "Мы просто предлагали провести референдумы в сопредельных с Украиной территориях и добиться проведения таких же референдумов в ряде украинских регионов, ранее принадлежавших названным странам", - цитирует ответ партии Интерфакс.

При этом речь на референдуме все-таки должна идти, как говорится в письме ЛДПР, о присоединении украинских территорий, передает РИА Новости.

Лидер партии Владимир Жириновский и ранее предлагал "двигаться дальше" после аннексии Крыма Россией. Подобные идеи высказывали и другие российские политики, как сторонники нынешних властей, так и их противники. В частности, об этом заявил лидер движения "Другая Россия" Эдуард Лимонов.

По мнению российских и международных экспертов, никакой официальной реакции на подобные призывы в странах Восточной Европы последовать не может, но авторы подобных воззваний могли ориентироваться на местных националистов.

Кроме того, многие эксперты и дипломаты считают, что в любом случае относиться всерьез к заявлению Владимира Жириновского не стоит.

"Избавиться от излишней напряженности"

Почему бы в Польше, Румынии, Венгрии не подумать о том, чтобы добиться проведения референдума на территориях вышеуказанных областей Украины, а также в сопредельных регионах Польши, Румынии и Венгрии? Заявление ЛДПР

Вероятно, содержание письма, направленного в Варшаву, Бухарест и Будапешт было близким к содержанию заметки, опубликованной 17 марта на сайте ЛДПР.

Там говорится, что часть нынешних регионов Украины была включена в состав СССР перед второй мировой войной, и эти регионы, по словам либерал-демократов, принадлежали сопредельным странам: Черновицкая область - Румынии; Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Ровенская области - Польше; Закарпатье - Венгрии.

"Почему бы в Польше, Румынии, Венгрии не подумать о том, чтобы добиться проведения референдума на территориях вышеуказанных областей Украины, а также в сопредельных регионах Польши, Румынии и Венгрии?", - говорится в тексте.

"Исконно украинскими землями" ЛДПР называет "Киев, Чернигов, Сумы, Полтаву, Житомир, Кременчуг, Винницу, Кировоград".

"Центральная Украина в этом случае могла бы освободиться от излишней напряженности", - говорится в статье.

Вежливый ответ

В пресс-службе МИД Польши, комментируя обращение лидера ЛДПР, отметили, что Жириновский получит вежливый ответ. "Часть российской политической элиты все еще думает в категориях пакта Молотова-Риббентропа", - посетовал пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войцеховский.

Некоторые польские политики заинтересовались состоянием психики Жириновского. "Возмутительно предложить Польше участие в разделе дружественной страны и изменении ее границ. Только больное воображение могло породить такое", - отметил советник польского президента Бронислава Коморовского Томаш Наленч.

Украинский МИД также не стал рассматривать это заявление всерьез и усомнился в психическом здоровье политика.

"Такие идеи могут возникнуть только в каком-то больном воображении. Я не думаю, что такие больные идеи нужно комментировать. Я думаю, здесь нужно не в МИД обращаться", - сказал директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебейнос.

Как сказал в интервью BBC Украина польский эксперт Роберт Шмигельский, "Жириновский скандально известен в Польше и никто к его заявлению серьезно не отнесется".

Украинский эксперт Алексей Гарань тоже заявил, что всерьез к таким заявлениям отнестись сложно. Он назвал их "образцом глупости и великодержавного российского угара".

"Если к этому заявлению в России отнеслись серьезно, то это свидетельствует, что общество больно", - сказал он.

Барометр

Избиратель у Жириновского специфический: послушает, скажет: "Вот молодец! Как заботится о народе! Юрий Коргунюк, руководитель отдела политологии фонда "Индем"

Однако руководитель отдела политологии фонда "Индем" Юрий Коргунюк считает, что идеи ЛДПР часто являются "барометром", с помощью которого Кремль смотрит на общественное мнение.

"Избиратель у Жириновского специфический: послушает, скажет: "Вот молодец! Как заботится о народе!". Так проверяли и отношение к закону о запрете губернаторских выборов, о котором первыми кричали в ЛДПР", - сказал эксперт Русской службе Би-би-си.

Жириновский уже не первый раз высказывался о возможном присоединении восточных регионов Украины к России.

Так 20 марта, когда Госдума утвердила аннексию Крыма Россией, ратифицировав договор между Россией и непризнанной "Республикой Крым", лидер ЛДПР с парламентской трибуны призвал захватить и юго-восточные, и южные материковые области Украины. "Нам нужно дальше двигаться!" - сказал Жириновский, и его поддержали некоторые депутаты.

Схожие идеи высказывает и оппозиционер - лидер "Другой России" Эдуард Лимонов, ранее возглавлявший НБП, официально признанной судом экстремистской организацией. Он опубликовал в Живом Журнале призыв к жителям Харькова "обратиться к России с просьбой о защите".

Обращение к националистам

Российский политолог Павел Салин сказал в интервью BBC Украина, что идеи, высказанные Жириновским, могли быть адресованы восточноевропейским националистам.

"Расчет конечно делается не на то, что официально эти страны согласятся, они естественно не будут соглашаться по разным причинам, расчет делается на то, что в этих странах позитивно отреагируют националистические круги, которым близка идея исторического реваншизма", - сказал он.

В случае положительного отклика, сказал Салин, Москва могла бы представить ситуацию вокруг Крыма в ином свете - что в Европе есть страны, которые, даже не поддерживая Россию в этом конкретном вопросе, все таки имеют схожие интересы, и даже по отношению к Украине.

Однако Роберт Шмигельский считает, что никакого понимания в Польше такая инициатива встретить не может даже среди националистов.

"В польском Сейме наверное таких сил нет. Польские националисты, которые может быть думают, что было бы хорошо, чтобы Польша вернула себе Вильно и Львов, они не представляют никакой силы в обществе. Но даже если они так думают, они все равно настроены очень антироссийски", - сказал он.