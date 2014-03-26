Россияне захватили последний украинский корабль в Крыму

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Как сообщил представитель министерства обороны Украины, российские военные после двухчасового штурма захватили морской тральщик "Черкассы" в озере Донузлав в Крыму.

Руководитель медиа-центра минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев написал в Facebook, ссылаясь на свои источники, что буксир "Ковель" тянет тральщик "Черкассы" в направлении причальной стенки 5-го военного городка.

"Члены экипажа тральщика "Черкассы" сообщают, что пострадавших во время штурма нет", - также написал представитель украинского оборонного ведомства.

Сайт "Украинская правда " сообщил, что в ходе штурма использовались два вертолета Ми-35 и три скоростных катера.

Стрельба и взрывы

Ранее Владислав Селезнев также писал, что захват корабля сопровождается стрельбой и взрывами.

"Черкассы" оставался единственным судном в Крыму под украинским флагом.

В понедельник российские военные также захватили десантный корабль "Константин Ольшанский". Кроме этого, Киев уже потерял контроль над всеми военными базами в Крыму.

Заместитель начальника главного командного центра минобороны Александр Розмазнин заявил в понедельник, что на сторону российской армии перешли около половины украинских военнослужащих.

Минобороны России, в свою очередь, сообщил, что российский флаг поднят уже над 189 военными объектами на полуострове.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в понедельник поручил министерству обороны страны вывести украинских военных из Крыма, ввиду угрозы их жизням.